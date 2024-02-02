«Порту» – «Риу Аве»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Порту» – «Риу Аве», который состоится 3 февраля 2024 года

«Порту»

Третью строчку турнирной таблицы чемпионата Португалии занимают на данный момент «драконы». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Порту», чтобы оценить шансы команды в предстоящем матче с «Риу Аве». В четырёх матчах к ряду «Портистас» обыгрывает своих соперников. На своём поле со счётом 2:0 «сине-белые» взяли верх над «Брагой» в рамках матча 17-го тура Примейра-лиги. В сухую, забив пять мячей, «драконы» обыграли команду «Морейренси» в игре следующего тура.

На прошлых выходных со счётом 3:1 «сине-белые» одержали победу над «Фаренсе».

«Риу Аве»

«Большая река» в турнирной таблице Примейра-лиги находится на шестнадцатой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Риу Аве» за последнее время. В рамках матча 17-го тура чемпионата Португалии с разницей в три гола «Бенфика» дома выиграла у «Большой реки» (4:1). Нулевую ничью раскатали «зелёно-белые» с командой «Шавиш» в игре следующего тура.

31 января со счётом 1:1 вничью «Риу Аве» сыграла в прошлом туре Примейра-лиги с «Эшторилом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Порту» – 1.22

Ничья – 6.40

Победит «Риу Аве» – 13.00

Победит «Порту» с форой -1.5 гола – 1.66

Тотал голов больше 2.5 – 1.60

Тотал голов меньше 2.5 – 2.29

Статистика

В четырёх очных матчах из пяти крайних «драконы» выиграли «зелёно-белых»

Четыре победы одержали «сине-белые» в пяти последних встречах

Только в одном матче за аналогичный период команда «Риу Аве» выиграла своего оппонента.

Прогноз

С коэффициентом 1.66 компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Порту» с форой -1.5 гола за игру. На данном этапе «драконы» объективно сильнее и без особых трудностей одержат победу над «Большой рекой».