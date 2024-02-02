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«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:00
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Суперлиги чемпионата Турции «Антальяспор» – «Фенербахче», который состоится 3 февраля 2024 года

«Антальяспор»

«Скорпионы» из Антальи на сегодняшний день в турнирной таблице Суперлиги находятся на шестой строчке. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «красно-белых». На выезде ничью раскатала «Антальяспор» с командой «Коньяспор» в 21-ом туре чемпионата (1:1). Дома с разницей в один мяч «скорпионы» одержали победу над клубом «Сивасспор» в игре следующего тура Суперлиги (2:1).

29 января ничейным исходом завершилась выездная игра с «Кайсериспором» (1:1).

«Фенербахче»

«Жёлтые канарейки» на данный момент возглавляют турнирную таблицу чемпионата Турции. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «жёлто-тёмно-синих» за последнее время. В матче 21-го тура чемпионата «Фенербахче» дома раскатал ничью с командой «Самсунспор» (1:1). С минимальным счётом на выезде «жёлтые канарейки» обыграли «Башакшехир» в позапрошлом туре Суперлиги.

На прошлых выходных со счётом 2:1 «жёлто-тёмно-синие» выиграли у «Анкарагюджю».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Антальяспор» – 5.60
  • Ничья – 4.20
  • Победит «Фенербахче» – 1.58
  • Победит «Фенербахче» с форой -1.5 гола – 2.48
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.72
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.09

Статистика

  • В трёх крайних очных матчах «жёлтые канарейки» обыграли «скорпионов»
  • Две победы одержали «красно-белые» в пяти последних матчах
  • За аналогичный период «жёлтые канарейки» взяли верх над своими соперниками в четырёх футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.58 на победу «Фенербахче». У «Галатасарая» столько же очков, сколько и у «жёлтых канареек». Расслабляться «жёлто-тёмно-синим» нельзя. Свои три очка «Фенербахче» увезёт из Антальи.

Все комментарии
zx49yb6j386n
zx49yb6j386n
вчера в 23:38
«Антальяспор», скорее всего, окажет упорное сопротивление и будет стремиться к ничьей или даже победе.
q3utycahn49z
q3utycahn49z
вчера в 23:37
«Фенербахче» будет фаворитом в предстоящем матче.
shlomo
shlomo
вчера в 18:31
В принципе в этом матче все понятно есть фаворит и хотя играет в гостях, но свой шанс на получение трех очков явно не упустит.
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