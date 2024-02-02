Европейские гранды не продавили топ-сделки. Мбаппе, Араухо и Тоуни собирались на повышение

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вчера, 22:51

Придётся ждать лета.

Наряду с трансферами, которые клубы успели оформить в последний момент, есть и сорвавшиеся сделки. Анализируем самые громкие из них.

«Реал» снова без Мбаппе

Кто-то ожидал иного исхода? В январе опять появился инсайд о последнем-препоследнем шансе для Мбаппе перебраться в Мадрид. Сообщалось, что боссы «сливочных» дадут ему время до середины января, чтобы принять решение – в противном случае попыток подписать француза больше не будет, а «Реал» переключится на Эрлинга Холанда, который сейчас зажигает в «Сити».

На этом, ровным счётом, новая часть саги и закончилась – Килиан продолжил играть за «Пари Сен-Жермен». Параллельно появляются слухи, что парижане готовятся к переговорам о новом контракте. Собираются предложить зарплату 70 млн евро в год – столько же француз требует у «сливочных», но те не станут выписывать больше 35 млн.

В то же время в окружении форварда сообщают, что договорённости о будущем ещё нет – и внешнее воздействие не повлияет на принятие решения. По последним данным, француз всё же откажется от продления контракта. Действующий истекает в 2024.

Эта мыльная опера уже всем порядком надоела. И есть стойкое ощущение, что затянувшаяся история выжмет соки из всех участников – а радости потенциальный трансфер не принесёт никому.

Тоуни – не в «Арсенале»

На «канониров» и Микеля Артету наседают – клуб значительно усилился летом, но по сравнению с предыдущим сезоном, кажется, только отдалился от титула. Есть серьёзные проблемы с реализацией. Жезус – отличная прессинг-машина, но топ-страйкером никогда не был. Исполнителя такого толка лондонцам и не хватает.

Поэтому они обратились к Айвену Тоуни. Англичанин значительно спрогрессировал за последние 4 сезона в «Брентфорде». Регулярно становился лучшим бомбардиром – правда, в последние полгода пришлось трудно из-за нарушения регламента о ставках. Но даже так «пчёлы» рассчитывали на своего бомбардира и не хотели его отдавать – так по этому поводу высказывался главный тренер Томас Франк:

Он игрок «Брентфорда». Он здесь, мы потеряли нескольких игроков атаки, и я не понимаю, почему мы должны его продавать. Не мне обсуждать это, но если бы я мог советовать, то цена должна быть невероятной, поэтому он останется здесь.

Так оно и получилось. Когда «Арсенал» обратился к «Брентфорду», те выставили ценник в 80 миллионов фунтов. Продавать Айвена зимой они действительно не хотели, плюс собирались продлить контракт и прописать там пункт об отступных. Сейчас Тоуни вернулся на поле.

В последних 5 встречах у «Арсенала» 2 победы. 8 забитых мячей, но 5 из них – в игре с «Пэлас». Так «канонирам» придётся перебиваться до лета – форварда они не нашли.

МЮ отложил продажу Гринвуда

Манкунинацы хотят заработать на трансферах – в предыдущие ТО клуб только тратил. Среди потенциально ценных активов выделяются два игрока – Джейдон Санчо и Мэйсон Гринвуд. Первый не получал игровую практику с того момента, как поссорился с главным тренером Эриком тен Хагом. Но цену на вингера как-то нужно набивать – поэтому англичанина отдали дортмундской «Боруссии» на правах аренды.

Гринвуд покинул Манчестер чуть раньше – и уже начал реабилитироваться, играя в Ла Лиге за «Хетафе». Причём играет неплохо – в 18 матчах чемпионата футболист забил 4 мяча и отдал 4 голевые.

Внимание к Мэйсону есть. В конце ноября за исполнителем уже следили «Валенсия» и «Сосьедад» — оба клуба борются за еврокубки. Позднее появилась информация об интересе со стороны «Барселоны», в начале января включился «Атлетико».

Но на этот раз «Юнайтед» решили не форсировать события. Гринвуд только вернулся на поле – это потенциальным покупателям играет на руку, можно сбивать цену. Так что в продаже зимой не было необходимости. Вингер в любом случае останется в «Хетафе» до лета. За этот период сможет набить отличную статистику, зарекомендует себя – а «красные дьяволы» смогут выбить выгодные для себя условия.

«Барса» отстояла Араухо

Хотя стоило ли – вопрос. Финансовые проблемы каталонцев уже ни для кого не являются секретом. На этот раз слабостью испанского гранда захотела воспользоваться «Бавария». Мюнхенцы положили глаз на один из самых ценных активов «блауграны» Рональда Араухо.

Центральный защитник давно закрепился в статусе лидера команды – и летом его уже пытался забрать «Манчестер Юнайтед». Теперь же, в начале января, баварцы были готовы выложить за футболиста 70 миллионов евро. «Барса», с учётом статуса исполнителя и срока его контракта, потребовала минимум 80 млн.

Уже под занавес ТО спортивный директор «Барселоны» Деку заявил:

Это один из ключевых игроков «Барселоны» на настоящее и будущее. Мы не рассматриваем вариант с продажей Араухо. Хотим, чтобы он был счастлив, и показываем это каждый день. Здесь не о чем говорить. Важно, что он с нами. У него есть голод и страсть.

В то же время в клубе этот вопрос вызвал разногласия. Дошло до того, что мюнхенцы были готовы заплатить 100 миллионов евро – тут стоит вспомнить, что у «Баварии» дефицит кадров в центре обороны. Финансовый департамент «сине-гранатовых» выступал за трансфер, тогда как спортивный блок и Деку отстаивали позицию, что Рональда лучше сохранить.

Пошли по второму пути.