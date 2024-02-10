«Жирона» не станет новым «Лестером». По ряду причин

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сегодня, 14:12

Хотя её выступление уже более впечатляющее.

Выступление «Жироны» в этом сезоне часто сравнивают с тем чудом, которое организовал «Лестер» в Англии в сезоне-2015/16, когда стал обладателем титула. Впрочем, у историй «Лестера» и «Жироны» есть как сходства, так и различия. Конечно, главным моментом для сравнения станет исход чемпионата: удастся ли «Жироне» взять титул?

Предсказать спад у «Жироны» пытались по ходу сезона не единожды. Каждый раз предполагалось, что вот сейчас-то серия прервётся. Ждали, что этот пузырь лопнет, когда «Жирона» встречалась с «Барселоной», но подопечные Хави проиграли 2:4. Затем ждали провала в январе с «Атлетико», но «жиронцы» победили со счётом 4:3. «Жирона» показала, что просто так со сцены не уйдёт.

Скромные возможности

Недоброжелатели «Жироны» ссылаются на то, что этот клуб не так прост, как кажется. Он входит в империю City Football Group (CFG), самый яркий представитель которой – «Манчестер Сити». Но претензии имели бы смысл, если бы владельцы позволяли «бело-красным» тратить баснословные суммы. А это не так. Самой дорогой покупкой клуба стал Артём Довбик, который обошёлся в 7,5 миллионов евро. Сейчас он возглавляет гонку бомбардиров вместе со 100-миллионным Джудом Беллингемом.

«Жирона» играет в футбол на гораздо большие деньги, если можно так выразиться. Она больше всех забила голов в Ла Лиге, владеет мячом в среднем 56 процентов времени в матчах. А её прессинг, когда она в лучшей форме, способен задушить любого противника.

Шансы «Лестера» на победу в Премьер-Лиге в начале сезона-2015/16 оценивались как 5 тысяч к одному. Но после того триумфа букмекеры стали действовать куда осторожнее, давая свои оценки. Та же «Жирона» начинала этот сезон со ставки тысяча к одному на чемпионство. Конечно, всё ещё сумасшедшее значение, но не такое, как восемь лет назад в Англии.

Между «Лестером» и «Жироной» проводят параллели и говоря о футболистах. Бразильский вингер Савио — тот же Марез из «Лестера». Недаром к нему тоже проявляет интерес «Манчестер Сити», который может легко заполучить футболиста, потому что тот арендован «Жироной» у другого клуба империи CFG – «Труа». «Жиронцы» открыли новые имена, но возродили и старые: Дейли Блинда и Эрика Гарсии.

Сходства и различия

«Лестер» свой чемпионский сезон начинал со скромных заявлений Клаудио Раньери о том, что команда не думает о титуле, а намерена набрать 40 очков, чтобы точно не вылететь. Эти 40 очков стали настоящим мемом. И тезис о них повторял уже в этом сезоне наставник «бело-красных» Мичел. К слову, и «Лестер», и «Жирона» проводили вторые сезоны после возвращения в элитный дивизион. Поэтому заявления о борьбе за выживание не выглядят диким кокетством.

В то же время «Жирона» набирает очки гораздо быстрее «Лестера». В декабре она стала первой командой, набравшей 40 очков, в ведущей пятёрке чемпионатов. У неё на девять очков больше, чем у «Лестера» на той же стадии сезона-2015/16. «Жирона» набирает в среднем 2,43 очка за игру против 2,04 у «лис». Но сравнений не удаётся избегать даже официальным лицам. Например, комментировать их пришлось спортивному директору «Жироны» Кике Карселю.

Я уже говорил раньше: мы – «Жирона», а «Лестер» — это «Лестер». Он добился чего-то невероятного в Премьер-Лиге. «Жирона» сейчас заставляет мечтать многих людей, которые знают, что Ла Лига обычно для «Реала», «Барселоны» или «Атлетико». Это большие команды. Поэтому когда появляется такой клуб, как «Жирона», людям нравится ощущение, что он может бороться с большими соперниками. Мы должны наслаждаться моментом, понимая, что сделанное «Лестером» было невероятно сложным. Мы идём от игры к игре, чтобы в один прекрасный момент действительно иметь право сравнить себя с тем «Лестером».

Различаются и города. Население Лестера превышает 350 тысяч человек, что в три раза больше, чем население Жироны. А стадион «лис» «Кинг Пауэр Стэдиум» куда более современный. Он вмещает 32 тысячи против 14 тысяч у стадиона «Жироны». Но в плане футбольной истории на высшем уровне клубы в чём-то схожи. Жирона точно не ассоциировалась с этим видом спорта – больше с баскетболом или велоспортом. Это всего лишь четвёртый сезон в высшей лиге для «Жироны» за всю её историю. А «Лестер» завоевал свой титул на 48-й сезон в элитном дивизионе.

Проблема конкурентов

Но есть одно важное отличие, которое может стать ключевым для сказки «Жироны». Это уровень конкуренции. В 2016 году «Лестеру» удалось сохранить голову холодной, а все вокруг её потеряли. «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал» сталкивались со своими проблемами и спотыкались, не могли бросить вызов на финише сезона. Это попытался сделать «Тоттенхэм», но и он сошёл в последний момент. «Лестер» выиграл чемпионат, набрав всего 81 очко. Это третий самый низкий показатель среди всех чемпионов Премьер-Лиги в 21-м веке. Но даже от него финишировавший вторым «Арсенал» отстал на десять очков. То есть чемпионство «Лестера» — это ещё и проблемы топовых клубов. Если даже не в первую очередь.

А путь «Жироны» так не расчищен. «Реал», даже иногда терпящий лишения из-за травм, выглядит неумолимым, выдаёт беспроигрышные и победные серии, мешая «жиронцам» поверить в мечту. Даже «Барселона» и «Атлетико», которые выступают хуже «сливочных», оказывают больше сопротивления по турниру, чем те, с кем конкурировал «Лестер». После 23 игр у них 50 и 48 очков соответственно. А «Лестер» имел к тому времени 47 баллов. Так что если чудо «Жироны» и случится, то это будет не повторением успеха «лис», а чем-то более невероятным.