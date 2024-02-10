«Фиорентина» – «Фрозиноне»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Серии A чемпионата Италии «Фиорентина» – «Фрозиноне», который состоится 11 февраля 2024 года
«Фиорентина»
«Фиолетовые» на текущий момент в турнирной таблице итальянской Серии A находятся на девятой строчке. Для того чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Фрозиноне», предлагаем ознакомиться с недавними матчами с участием «лилий». В сухую, пропустив три гола, «Фиорентина» потерпела поражение в полуфинале Суперкубка Италии от «лазурно-белых» из Неаполя. В позапрошлом туре чемпионата с минимальным счётом «фиолетовые» дома уступили миланскому «Интеру».
2 февраля со счётом 3:2 «Лечче» на своём поле выиграл у «Фиорентины».
«Фрозиноне»
«Жёлто-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Италии занимают четырнадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «канареек» за последнее время. На своём поле с разницей в пару мячей «чочарцы» обыграли «Кальяри» в 21-ом туре Серии A (3:1). На выезде ничью раскатали «жёлто-синие» с командой «Верона» в игре следующего тура чемпионата (1:1).
На прошлых выходных со счётом 2:3 «Фрозиноне» уступил дома «дьяволам» из Милана.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фиорентина» – 1.53
- Ничья – 4.50
- Победит «Фрозиноне» – 6.20
- Победит «Фиорентина» с форой -1.5 гола – 2.36
- Тотал голов больше 2.5 – 1.77
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.07
Статистика
- Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Из десяти последних матчей в четырёх «фиолетовые» обыграли своих оппонентов
- За тот же период «канарейки» взяли верх над своими соперниками в двух встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей игре с коэффициентом 2.07 на тотал меньше 2.5 мячей за матч. Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей встречи.