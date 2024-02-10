«Фиорентина» – «Фрозиноне»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 21:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Серии A чемпионата Италии «Фиорентина» – «Фрозиноне», который состоится 11 февраля 2024 года

«Фиорентина»

«Фиолетовые» на текущий момент в турнирной таблице итальянской Серии A находятся на девятой строчке. Для того чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Фрозиноне», предлагаем ознакомиться с недавними матчами с участием «лилий». В сухую, пропустив три гола, «Фиорентина» потерпела поражение в полуфинале Суперкубка Италии от «лазурно-белых» из Неаполя. В позапрошлом туре чемпионата с минимальным счётом «фиолетовые» дома уступили миланскому «Интеру».

2 февраля со счётом 3:2 «Лечче» на своём поле выиграл у «Фиорентины».

«Фрозиноне»

«Жёлто-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Италии занимают четырнадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «канареек» за последнее время. На своём поле с разницей в пару мячей «чочарцы» обыграли «Кальяри» в 21-ом туре Серии A (3:1). На выезде ничью раскатали «жёлто-синие» с командой «Верона» в игре следующего тура чемпионата (1:1).

На прошлых выходных со счётом 2:3 «Фрозиноне» уступил дома «дьяволам» из Милана.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фиорентина» – 1.53

Ничья – 4.50

Победит «Фрозиноне» – 6.20

Победит «Фиорентина» с форой -1.5 гола – 2.36

Тотал голов больше 2.5 – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 – 2.07

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Из десяти последних матчей в четырёх «фиолетовые» обыграли своих оппонентов

За тот же период «канарейки» взяли верх над своими соперниками в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей игре с коэффициентом 2.07 на тотал меньше 2.5 мячей за матч. Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей встречи.