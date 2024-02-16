«Ноттингем Форест» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Ноттингем Форест» – «Вест Хэм», который состоится 17 февраля 2024 года

«Ноттингем Форест»

«Лесники» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии занимают шестнадцатое место. Для того чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Вест Хэмом», предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «Фореста». Ничейным исходом завершилась выездная игра с «вишнями» из Борнмута в рамках матча 23-го тура Премьер-лиги (1:1). На своём поле в 1/16 Кубка Англии в матче-переигровке после серии пенальти «ловкие деревья» выиграли у «зарянок» из Бристоля (2:1).

10 февраля с разницей в один мяч «Ноттингем Форест» уступил дома «Ньюкаслу» (2:3).

«Вест Хэм»

Восьмую строчку турнирной таблицы занимают на сегодняшний день «молотобойцы». Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «железных» за последнее время. На своём поле ничью раскатал «Вест Хэм» с «вишнями» в рамках матча 22-го тура чемпионата Англии (1:1). В сухую, пропустив три гола, «молотобойцы» проиграли в гостях «красным дьяволам» из Манчестера в игре следующего тура.

На прошлых выходных с разгромным счётом 0:6 «железные» проиграли «канонирам».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ноттингем Форест» – 2.44

Ничья – 3.55

Победит «Вест Хэм» – 2.90

Победит «Ноттингем Форест» с форой -1.5 гола – 4.55

Тотал голов больше 2.5 – 1.87

Тотал голов меньше 2.5 – 1.97

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Два поражения потерпел «Форест» в пяти крайних матчах

За такой же период «молотобойцы» уступили своим оппонентам в трёх встречах.

Прогноз

В двух крайних личных встречах на своём поле «лесники» выиграли у «железных». Возможно, «красные» смогут повторить свой успех. Компания Pinnacle предлагает ставку сделать в предстоящем матче на победу команды «Ноттингем Форест» с коэффициентом 2.44.