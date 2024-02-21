Игроков выгнали из-за пересадки волос и приложения для знакомств. Безумные будни «Бешикташа»

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вчера, 16:44

Изгнанный форвард просился в «Спартак».

Абубакар отрицает все обвинения

Камерунский нападающий Абубакар раньше играл в Саудовской Аравии. Его выставили из «Аль-Насра», чтобы накупить звездных напарников для Роналду. Венсан снова оказался в «Бешикташе». Ветеран помог клубу из Стамбула выйти в еврокубки, забил 13 мячей в прошлом сезоне. Бывший форвард «Порту» сбавил, но не заслужил, чтобы его выгнали из команды. Агент предлагал 32-летнего крепкого нападающего «Спартаку», но москвичи отказались. Пришлось мириться с руководством турецкого клуба и убеждать нового главного тренера, чемпиона Европы Сантуша.

Абубакара отстранили в «Бешикташе» вместе с квартетом футболистов. Официальная причина – «плохая игра и несовместимость с командой». Но история Венсана самая дикая, его обвинили в симуляции травмы, поскольку боялся играть головой после пересадки волос. Турция стала местом паломничества лысеющих мужчин, там за большие деньги, но намного дешевле, чем в других странах, делают операции по пересадке волос. Многие звезды футбола пользовались услугами таких хирургов. Руни, Гиггз, Эриксен и Бербатов вернули себе шевелюры после операции.

Клопп и Конте с волосами благодаря современным технологиям. Широков и Слуцкий без лысин благодаря операциям. Абубакар решил, что ему как миллионеру странно лысеть, если можно справиться с наследственностью. В «Бешикташе» говорят, что камерунец симулировал травму, поскольку после серии ударов головой врачи запретили ему бороться на втором этаже, что для «столба» в атаке является прямой работой. Самое глупое, что Венсан врал боссам сборной Камеруна. Сказал им, что навещает больную супругу, когда ему делали очередную операцию.

Странная история. Опытный нападающий мог договориться о пересадке волос прошлым летом. Также мог попросить у тренеров сборной и клуба пару недель на восстановление. Но поскольку делал три процедуры в Париже, а не в Стамбуле, то тратил время и силы на перелеты. Венсан заявил, что операции не было, а его выгоняли зря. Вряд ли говорил правду, но позавчера Абубакар вышел на девять минут в матче «Бешикташа», вернулся в обойму.

Воспитанник погорел на любви

Теперь случилась ещё одна странная история. Если с Абубакаром отстранили также Байи, Онану, Геззаля и Розье – футболистов первого состава, то теперь боссы «Бешикташа» прицепились к 21-летнему парню из резерва. Эмирхан Делибаш провел всего один поединок в Лиге Конференций и один матч в чемпионате Турции, сыграл считанные минуты. Но это воспитанник клуба, поэтому решение его выгнать удивляет. Особенно, когда узнаешь причину – профиль парня на сайте для знакомств. Миллионы турецких граждан пользуются похожими сервисами, как и миллиарды людей на планете.

Многие нашли мужей или жен через такие сайты, не говоря о любовниках. Эмирхан написал на странице, что ему 24 года – соврал, чтобы заинтересовать девушек чуть старше. Но обман о возрасте – это единственный грех, ведь в остальном у него скучная страница, где указано, что он футболист «Бешикташа». Эмирхана можно было поругать, что использовал фотографию с клубного туалета, где кто-то не опустил крышку унитаза – страшное преступление, особенно в мире пневматических систем опускания стульчака. Но если серьезно, то решение «Бешикташа» удивляет. Взрослому парню нельзя искать себе девушку?

За безумными периодами в истории – локальными и глобальными, стоят конкретные люди. У «Бешикташа» фаната хаоса зовут Хасан Арат. Это турецкий бизнесмен, который стал президентом известного футбольного клуба в декабре прошлого года. Дедушке 64 года, в юности был профессиональным баскетболистом. Неужели среди его знакомых никто не пересаживал волосы, или никто молодой не любит свидания с женщинами? Решение выгнать Делибаша нельзя понять. Фанаты уже выдумали, что у парня поддельный паспорт – на самом деле старше, придется оправдываться во время поисков нового клуба.

У турецких клубов дикие боссы

Неадекватность директоров и владельцев турецких клубов широко известна футбольному миру, особенно в этом сезоне. Нашумевшим стало избиение арбитра владельцем одного из клубов. Рефери свалили на землю, били ногами, а потом к судье в больницу приходил Эрдоган, президент Турции. Причем Реджеп проведывал человека, которого избил на глазах у многих свидетелей его давний друг по партии. На выборах в футбольных клубах часто рвутся к победе странные персонажи, так как им сильнее нужна власть, чем ленивым и умным менеджерам.

Вот «Бешикташ» и попадает на первые полосы изданий по всему миру из-за безумных решений руководства. Выгнали шесть футболистов, когда такое было на подобном уровне? А причины одна краше другой. Причем сначала президент клуба действует, а позже остывает и ведет переговоры. Абубакар и Геззаль вернулись, Онану и Розье отдали в аренду. Только Байи – бывшего защитника МЮ , отпустили свободным агентом, он снова оказался в «Вильярреале».

К слову, об известных персонах. «Бешикташ» ближе к РПЛ , чем можно подумать. За них сейчас играет Зайнутдинов из ЦСКА . Также турки интересовались тренером Черчесовым и вели переговоры с футболистом «Локомотива» Антоном Миранчуком. Похоже, наставнику и полузащитнику повезло, что не повторили путь Зайнутдинова, потому что у «орлов» необычный период в истории. Редко встретишь футболистов, которых отстраняли после пересадки волос и досье на сайте знакомств.

Экстравагантными решениями по игрокам не ограничились. «Бешикташ» выгнал тренера Гюнеша, а затем попрощался с Йылмазом и клубной легендой Чалымбаем. Сантуш стал четвертым тренером «орлов» за сезон. Интересно, за что португальца уволят? Наверное, за поедание долмы с «неправильного» края. Или Сантуша уволят как греческого агента по развалу «Бешикташа», ведь долго работал в Греции. Предлагайте свои варианты в комментариях.