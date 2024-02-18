Холанд после игры с «Челси» оттолкнул камеру

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вчера, 11:55

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграли вничью в матче АПЛ (1:1).

Нападающий «горожан» нанёс 9 ударов по воротам лондонцев в этой встрече, но не смог поразить ворота соперника.

Футболист расстроился и оттолкнул камеру, которая снимала его на поле после этой встречи.