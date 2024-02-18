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Холанд после игры с «Челси» оттолкнул камеру

вчера, 11:55
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграли вничью в матче АПЛ (1:1).

Нападающий «горожан» Эрлинг Холанд нанёс 9 ударов по воротам лондонцев в этой встрече, но не смог поразить ворота соперника.

Футболист расстроился и оттолкнул камеру, которая снимала его на поле после этой встречи.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:35
блохин - интеллектуально?.последний раз видел его в мятых трениках в качестве тренера чего-то в каком-то матче. Полагаю, что это просто совпадение, не более, т.к. было единожды.
Elliada_
Elliada_
вчера в 18:15
Уже отмазкой "стягивал на себя защитником" отмазаться не получится. Моменты были. И не один. Но реализация подвела. Не даром он в топ-3 по нереализованным моментам. Весь его прошлогодний успех - это единичный случай в его карьере. Не верю, что он еще раз повторит такой сезон. По крайней мере в АПЛ. А если перейдет в Реал или в Баварию, то вполне. Там футбол слабей.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:26
Да, безусловно!!! Но дело в том, что пару лет назад, я слушал интервью Блохина, киевскому журналисту Д.Гордону, где, Блоха, на вопрос журналиста- как, так, получился сольный гол в ворота Баварии, Блоха, улыбаясь ответил: "Я думаю, они просто не ожидали от меня такого нахальства"...

Кстате, Макс, гол получился- чисто техническим, но не интеллектуальным. Интеллектуальные голы- забивал Д.Кипиани!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:19
Но в ворота Баварии в 1975-м Блохин положил интеллектуально.
Один из красивейших дриблингов и голов в истории футбола.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:15, ред.
Точно, Макс!!! Блохин, тоже, большим умом, на поле не отличался, но ЗМ выиграл и стал лучшим бомбардиром советского футбола!!! А если, вспомнить ранние годы советского футбола, то там,, в Великих ДИНАМО и ЦДКА были голевые наконечники- С.Соловьев и В.Бобров, котoрые, тоже, футбольным интеллектом не владели. Но зато, в каждой из этих команд были, свои, Великие поэты- Бесков и Федотов!!!

Макс, сегодня- за Тухеля!!!!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:10, ред.
Поддерживаю.
Наконечник не должен быть обременён градом мыслей, потому как они будут мешать его инстинктам стрелять по мячу и находиться там, куда он отлетит.
А соображалку должны включать прежде всего атакующие хавы и крайние нападающие..., вот у них да - фантазийность и творчество выходят на первый план.
97k7fvszxec7
97k7fvszxec7
вчера в 15:41
Возможно, ему просто нужно было выпустить пар, но это может сказаться на его отношениях с прессой.
112910415
112910415
вчера в 15:00
надо привыкать к разным проявлениям ...
Capral
Capral ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 14:07
Есть такое понятие- "полное отсутствие футбольного интеллекта". Вот, Холанд- типичный представитель этого термина. Но при этом, можно быть голевым наконечником, много забивать и обострять. Г.Мюллер, тоже, особым футбольным интеллектом не отличался, но сколько забивал!!! Как не парадоксально, но даже, такое бревно, как Холанд- очень неплохо вписался в игровую систему и схему Гварда, а это- уже тренерский талант!!! То, что Холанда прорвет и он снова начнет забивать, я не сомневаюсь, но футбольного ума, от этого, ему не прибавится. Но, видимо, в этом, тоже, есть своя фишка, в работе Гварда. На фоне, художника и поэта Де Брюйне, должен быть, неприменно, такой Холанд- и в этом, тоже залог успеха...
2snqmpax9an7
2snqmpax9an7
вчера в 13:11
норвежское полено сдулось
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 13:00, ред.
Повторить прошлый сезон у него вряд-ли получится.. Калиф на час.. Но парень неплохой вроде и важный для МС .. Молодость.. Можно простить..
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:47
Против больших команд у Холланда зачастую не получается почему то…вчера тоже был, как Нуньес
shlomo
shlomo
вчера в 12:19
Когда решил ставить на голы Холанда после его возвращения.....:)))))
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 12:07
Смешно как он изображает неженку в штрафной и падает всё время. И то что пытается красиво сыграть на мяче тоже нелепо смотрится. Ему по хорошему нужно гнуть линию образа таранного типа, по эффектности всё равно будет проигрывать Мбаппе, Винисиусу, Беллингему, КДБ, Фодену и еще много кому.
Вещий
Вещий
вчера в 12:03
Холанд бракодел высшего уровня! Сколько же моментов он порет... Причем порет и как исполнитель и порет тем, что иногда мешается партнерам и не туда вообще бежит открываться...Пусть злиться только на себя.
u5anq3wwpr7g
u5anq3wwpr7g
вчера в 12:00
Игрок на эмоциях, понять можно
Гость
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