Холанд после игры с «Челси» оттолкнул камеру

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграли вничью в матче АПЛ (1:1).
Нападающий «горожан» Эрлинг Холанд нанёс 9 ударов по воротам лондонцев в этой встрече, но не смог поразить ворота соперника.
Футболист расстроился и оттолкнул камеру, которая снимала его на поле после этой встречи.
Кстате, Макс, гол получился- чисто техническим, но не интеллектуальным. Интеллектуальные голы- забивал Д.Кипиани!!!
Кстате, Макс, гол получился- чисто техническим, но не интеллектуальным. Интеллектуальные голы- забивал Д.Кипиани!!!
Один из красивейших дриблингов и голов в истории футбола.
Один из красивейших дриблингов и голов в истории футбола.
Макс, сегодня- за Тухеля!!!!!!!
Макс, сегодня- за Тухеля!!!!!!!
Наконечник не должен быть обременён градом мыслей, потому как они будут мешать его инстинктам стрелять по мячу и находиться там, куда он отлетит.
А соображалку должны включать прежде всего атакующие хавы и крайние нападающие..., вот у них да - фантазийность и творчество выходят на первый план.
Наконечник не должен быть обременён градом мыслей, потому как они будут мешать его инстинктам стрелять по мячу и находиться там, куда он отлетит.
А соображалку должны включать прежде всего атакующие хавы и крайние нападающие..., вот у них да - фантазийность и творчество выходят на первый план.