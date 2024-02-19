Тебас о деле Негрейры: «Не думаю, что „Барселона“ подкупала арбитров»

Президент Ла Лиги считает, что дело Негрейры — худшее, что происходило с испанским футболом.

Это худшее, что было и будет в истории испанского футбола — невероятно, что клуб столько лет платил вице-президенту судей.

Не думаю, что «Барселона» подкупала арбитров, и очень трудно доказать, что они это делали. Но клуб в действительности пытался влиять на назначения, на повышение и понижение рефери в классе — этого мне достаточно, чтобы считать, что произошло нечто очень серьёзное.

Если бы это произошло сейчас, какие меры приняла бы Ла Лига? Мы возбудили бы дисциплинарное дело, и клуб был бы наказан вылетом.