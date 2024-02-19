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Тебас о деле Негрейры: «Не думаю, что „Барселона“ подкупала арбитров»

вчера, 10:39

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что дело Негрейры — худшее, что происходило с испанским футболом.

Это худшее, что было и будет в истории испанского футбола — невероятно, что клуб столько лет платил вице-президенту судей.

Не думаю, что «Барселона» подкупала арбитров, и очень трудно доказать, что они это делали. Но клуб в действительности пытался влиять на назначения, на повышение и понижение рефери в классе — этого мне достаточно, чтобы считать, что произошло нечто очень серьёзное.

Если бы это произошло сейчас, какие меры приняла бы Ла Лига? Мы возбудили бы дисциплинарное дело, и клуб был бы наказан вылетом.

Почему молчат ФИФА и УЕФА? Идёт судебный процесс, и они ждут его завершения, чтобы принять свои собственные решения.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 12:52
И реалу. Но в меньшей степени
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 12:50
А челси с эвребе? А псж и ремонтада? Они бесплатно так судили? Тоже возможно. Давление. Барсе ганьба
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:46, ред.
Во всём этом бардаке виновник Чеферин (УЕФА).
В еврофутболе прецедент с судейством (дело Негрейры)..., ну так возьми и сделай реформу - ротацию судейских бригад между европейскими чемпионатами !
Есть же живой пример судейства в ЛЧ, когда испанец (или англичанин - не суть) судит матч с участием немцев или французов на их футбольных полях!

Что мешает предположим Оливеру или Тейлору обслужить матч не только в АПЛ,но и к примеру в Ла Лиге ?! Или наоборот испанским судьям сгонять в Англию и обслужить матч АПЛ с участием Ливерпуля и ТТХ (к примеру)?
Не вижу здесь никаких препонов. Налицо простое нежелание поднять жо...у и пошевелить мозгами, ради устранения проблемы.

P.S. Что до самого Тебаса... Тюрьма по нему плачет.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 19:54
Барселона отвлекающий маневр для тех, кто проворачивает куда смешной цирк. И происходит это с участием Реала. Как можно засчитывать очевидные голы из оффсайдов в ЛЧ? Полуфинал, финал.
В Ла Лиге, когда нужна была победа, судья ставил пенальти за то, что мяч попал в спину. Как это объяснить всё? Да никак. Приказ сверху!
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 18:27
Это Месси подкупал судей, барса тут не при делах, как только почувствовал что запахло жареным, свалил в ПСЖ🌚
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:50
Дело Негрейры до сих пор живёт, видимо. Иначе, я не знаю, как объяснить то, что мы увидели в концовке матча Сельта - Барселона в прошедшие выходные.
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
вчера в 14:40
Только барса 10 раз наступает на одни и те же грабли, да?
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 14:31
Видать, Авейру тоже хотел "примазаться" к "делу" Негрейры в своё время.. Но Перес ему показал "кукиш" и выгнал с позором без повышения зарплаты.. Теперь готов его вернуть только пОслом.. На полставки.. А-ха-ха-ха.. 😀😂
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:41
Дело Негрейры живет
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ balalay (раскрыть)
вчера в 11:22
Теперь понятно, куда ушла приличная часть тех 555 миллионов, которые Месси получил за пять лет)
Elliada_
Elliada_
вчера в 10:58
Тебас, конечно, порой такую ересь несет, но даже, если Барселона виновата, никто ее не накажет. Барселона, несмотря на нынешнее положение, один из самых популярных клубов мира, она приносит много денег, в том числе Ла Лиге. Наказать Барселону - это значит лишить себя дохода. На это Тебас не пойдет. Думаю, несколько лет будет идти разбирательство, а потом закроют дело по истечению сроков наказания.
Elliada_
Elliada_ ответ balalay (раскрыть)
вчера в 10:55
Ну да. После 2018 года Месси же не выиграл ни одного ЗМ. Это все Негрейра.
balalay
balalay
вчера в 10:53, ред.
весь срок в который происходило управление Барселоной судьями совпадает с золотыми мячами Месси, Барселоне достаточно сознаться в истинном виновнике, осуществлявшем коррупционные действия - и мне кажется с изъятием у Месси всех наград дело будет замято, кроме него это никому не было нужно, "мастеру пенальти"
вообще жажда незаслуженных побед - отличительная черта аргентинских футболистов
8s47bs6rr6bq
8s47bs6rr6bq
вчера в 10:45
А не надо напрямую подсуживать, нужно всего лишь чуть более лояльного отношения к клубу.
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