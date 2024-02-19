Тебас о деле Негрейры: «Не думаю, что „Барселона“ подкупала арбитров»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что дело Негрейры — худшее, что происходило с испанским футболом.
Это худшее, что было и будет в истории испанского футбола — невероятно, что клуб столько лет платил вице-президенту судей.
Не думаю, что «Барселона» подкупала арбитров, и очень трудно доказать, что они это делали. Но клуб в действительности пытался влиять на назначения, на повышение и понижение рефери в классе — этого мне достаточно, чтобы считать, что произошло нечто очень серьёзное.
Если бы это произошло сейчас, какие меры приняла бы Ла Лига? Мы возбудили бы дисциплинарное дело, и клуб был бы наказан вылетом.
Почему молчат ФИФА и УЕФА? Идёт судебный процесс, и они ждут его завершения, чтобы принять свои собственные решения.
В еврофутболе прецедент с судейством (дело Негрейры)..., ну так возьми и сделай реформу - ротацию судейских бригад между европейскими чемпионатами !
Есть же живой пример судейства в ЛЧ, когда испанец (или англичанин - не суть) судит матч с участием немцев или французов на их футбольных полях!
Что мешает предположим Оливеру или Тейлору обслужить матч не только в АПЛ,но и к примеру в Ла Лиге ?! Или наоборот испанским судьям сгонять в Англию и обслужить матч АПЛ с участием Ливерпуля и ТТХ (к примеру)?
Не вижу здесь никаких препонов. Налицо простое нежелание поднять жо...у и пошевелить мозгами, ради устранения проблемы.
P.S. Что до самого Тебаса... Тюрьма по нему плачет.
В еврофутболе прецедент с судейством (дело Негрейры)..., ну так возьми и сделай реформу - ротацию судейских бригад между европейскими чемпионатами !
Есть же живой пример судейства в ЛЧ, когда испанец (или англичанин - не суть) судит матч с участием немцев или французов на их футбольных полях!
Что мешает предположим Оливеру или Тейлору обслужить матч не только в АПЛ,но и к примеру в Ла Лиге ?! Или наоборот испанским судьям сгонять в Англию и обслужить матч АПЛ с участием Ливерпуля и ТТХ (к примеру)?
Не вижу здесь никаких препонов. Налицо простое нежелание поднять жо...у и пошевелить мозгами, ради устранения проблемы.
P.S. Что до самого Тебаса... Тюрьма по нему плачет.
В Ла Лиге, когда нужна была победа, судья ставил пенальти за то, что мяч попал в спину. Как это объяснить всё? Да никак. Приказ сверху!
В Ла Лиге, когда нужна была победа, судья ставил пенальти за то, что мяч попал в спину. Как это объяснить всё? Да никак. Приказ сверху!
вообще жажда незаслуженных побед - отличительная черта аргентинских футболистов
вообще жажда незаслуженных побед - отличительная черта аргентинских футболистов