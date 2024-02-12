Джикия: «Мы с Абаскалем поговорили и обсудили все моменты»

Капитан «Спартака» не стал раскрывать подробности разговора с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

Мы проговорили все темы, высказались, так скажем. Поэтому с тех пор, как мы поговорили и обсудили все моменты, все, так скажем, встало на тот путь, чтобы действовать в интересах «Спартака».

Понятное дело, что внутренние разговоры не будут мной сказаны. Поэтому без подробностей вам, извиняюсь.