Джикия: «Мы с Абаскалем поговорили и обсудили все моменты»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия не стал раскрывать подробности разговора с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.
Мы проговорили все темы, высказались, так скажем. Поэтому с тех пор, как мы поговорили и обсудили все моменты, все, так скажем, встало на тот путь, чтобы действовать в интересах «Спартака».
Понятное дело, что внутренние разговоры не будут мной сказаны. Поэтому без подробностей вам, извиняюсь.
Интересно, почему скандалят как правило игроки именно Спартака. То ли игроков таких набирают, то ли тренеров, то ли СМИ больше всех внимания уделяют им....
Интересно, почему скандалят как правило игроки именно Спартака. То ли игроков таких набирают, то ли тренеров, то ли СМИ больше всех внимания уделяют им....
Держись, Спартак!!! Всё пройдет и наладится!!! Ты- Клуб с Великими Традициями, а значит- должен бороться!!!
Держись, Спартак!!! Всё пройдет и наладится!!! Ты- Клуб с Великими Традициями, а значит- должен бороться!!!