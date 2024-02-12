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Джикия: «Мы с Абаскалем поговорили и обсудили все моменты»

вчера, 15:17

Капитан «Спартака» Георгий Джикия не стал раскрывать подробности разговора с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

Мы проговорили все темы, высказались, так скажем. Поэтому с тех пор, как мы поговорили и обсудили все моменты, все, так скажем, встало на тот путь, чтобы действовать в интересах «Спартака».

Понятное дело, что внутренние разговоры не будут мной сказаны. Поэтому без подробностей вам, извиняюсь.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 03:24
Вы всё толково разложили, но, в качестве "волнореза", на мой вгляд, Джикия не подходит. Он не должен быть в защите, вообще. Мне, думается, амплуа Джикии- созидать, креативить, а значит- быть ближе к нападению, но точно, никак не быть связанным с обороной -это не его. Когда был Жиго- он его страховал, хотя оба они много ошибались. Но сейчас, на мой взгляд, Джикию следует полностью освободить от оборонительных функций.

Вы меня простите, но я всётаки болельщик ДИНАМО, а про Спартак пишу очень много, больше, чем про родной клуб. Просто, я, с огромным Уважением отношусь к Спартаку, поэтому, бывает обидно, за то, что происходит с легендарным клубом...
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
сегодня в 03:19
У Ростова Уткина взять . вот тоже тема была б. и Зобина продать. Уткин как плеймекер не плох + еще и штрафные.
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:52, ред.
Ну или с Либеро Сыграть . КПД явно больше чем от Игнатова и подчишать и верхи снимать будет . а вот Литивнова низко опустить опорником . Атакающим зашитником ( Джикию пробывать тоже при схеме с 4 защитниками )
а вот с 3-мя то явно атакующие крайние защитники - боли с недоработкой крайних полузащитников скажем так будет меньше....
В сухом остатке - нам нужен сильный правый центральный защитник , опорник-разрушитель , плеймекер. А вот бокс ту бокса как Зобина или продовать или как подмену Хлусевичу . Умярова оставить, а Пруцева в аренду на пару с Игнатовым . Как варик Денисова пробывать в опорной зоне как вариант , но тогда фланг нужен. Ну и Чернова продать локо за дорого или обменять на Мирунчука) . На мой, взгляд Джикия эффективнее как либеро. Будет страховать .
ABir
ABir
вчера в 22:25
Ждать развязки осталось не долго
Capral
Capral
вчера в 19:58
А еще, подлее- насмехаться, втихаря, над извечным, историческим и легендарным соперником. Ну, это так- к слову пришлось...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:26
Есть прекрасное изречение, которое пока никто не опроверг. Мужчин нельзя хвалить и ЖАЛЕТЬ. Жалость унижает мужчину. Это так , к слову пришлось
cska1948
cska1948
вчера в 19:15
Я так и не понял, кто из них, в интересах Спартака, покинет команду?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:26
Эти два человека мешают Спартаку, особенно Джикия.
Xeniumv387
Xeniumv387
вчера в 18:17
Шта,,комменты они обсуждают?выгнать двоих!
Capral
Capral ответ MS SQL Server MVP (раскрыть)
вчера в 18:16
Я недавно предложил, перевести его в полузащиту, как когдато, Великий Бесков перевел в полузащиту Б.Позднякова и получилось отлично!!! По стилю игру, оба игрока очень похожи и даже внешне. В центре поля, Джикия придаст креатива и фантазии в игре, и вместе с тем, в ЦЗ ошибок будет меньше. Бабичу в ЦЗ нужен, один, сильный защитник для пары. А вот, смещение Джикиии на фланг, будет тоже самое, что у нас, сейчас, на фланге играет Скопинцев- масса ошибок в обороне...
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
вчера в 17:51, ред.
Интересно , а почему из Джикии в реальностях не пробывать делать лз ? Он на этой позиции играл . Подключений может меньше , но в защите надежнее ... и в случае, чем переварачивать

Джикия(Новичок Защитник)
Дуарте(Чернов)- - Бабич
Хлучевич(Денисов) - Литвинов (Пруцев) - Мартинс (Новичок)-Рябчук(Денисов)

Новичок плеймейкер

Промес Собелев Зиньковский( Бонконга)
lotsman
lotsman
вчера в 17:10
Поговорили и договорились, до конца сезона остаётся всё по прежнему, а там как масть ляжет. Если команда выполнит свою задачу, поставленную руководством, место в таблице, по окончанию чемпионата, не ниже 2го, значит Абаскаль остаётся, а Джикия будет решать. А если задачу не выполнят, Абаскаль уходит и Джикия никуда не дёргается. Хотя, как я думаю, ему вообще дёргаться не стоит. Возраст уже 30 а запросы большие и вряд ли кто захочет подписывать с ним контракт.
Capral
Capral
вчера в 17:02
Конфликт с Соболем, теперь с Джикией. Так всегда бывает, когда тренер бездарь. Разрушить, такой мощный и агрессивный тандем как Промес-Соболев, мог только тренер-неудачник. Кое-кто смется над Спартаком, втихаря потешается, а мне, Спартак, жаль, потому что, помню, команду- в её блистательном футболе!!!

Держись, Спартак!!! Всё пройдет и наладится!!! Ты- Клуб с Великими Традициями, а значит- должен бороться!!!
Baggio R.
Baggio R. ответ s3u875t57hub (раскрыть)
вчера в 16:57
Скандалят только игроки Спартака? Слишком однобокий взгляд. Дзюба и Пиняев, бразильцы из Зенита, которые возвращаться не хотят и т.д. В любом клубе подобного хватает.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 16:32
Я думаю , что и "бесплатно " Георгий подождет , и подождет когда Абаскаль уйдет. А что он по окончанию сезона уйдет не вызывает ни каких сомнений
112910415
112910415
вчера в 16:30
и кто из вас теперь тренер ?
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 16:24
Уходит скорее всего
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ dktygr5grfm3 (раскрыть)
вчера в 16:18
Наоборот. Он реально уходит. Спартак не стал прогибаться под Джикию. Я так понял из СЭ и блога М. Борзыкина. Но Спартак без конфликта - это не Спартак.
s3u875t57hub
s3u875t57hub
вчера в 15:54
Жора, походу, прочитал последние новости о себе, понял, что ему тридцать лет, он три года деградирует, леса рук на него нет и никому он на такую зарплату не нужен. Отсюда и прозрение. Главное, чтоб он еще и начал пахать на тренировках, ибо защитники сейчас и до 40 играют (Пепе и Данте). Все от него зависит. Ну и надо агента поменять....
Интересно, почему скандалят как правило игроки именно Спартака. То ли игроков таких набирают, то ли тренеров, то ли СМИ больше всех внимания уделяют им....
dktygr5grfm3
dktygr5grfm3
вчера в 15:53
Денег подкинули Джикии и он пошел на попятную.
Хиромант
Хиромант
вчера в 15:47
- Ну и долго же ВЫ собирались, ребята. И совсем не факт - что для клуба это станет выгодно... темнят чего-то...
x893fjmgad4h
x893fjmgad4h
вчера в 15:37
Наставил поди Гоха рыжему пару бланшей
Гость
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