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Хави ищет человека, который выдаёт журналистам внутреннюю информацию

вчера, 15:38

Главный тренер «Барселоны» Хави ищет человека, который раскрывает испанской прессе внутреннюю информацию клуба. Об этом сообщает Diez со ссылкой на журналиста El Chiringuito Хави Мигеля.

Отмечается, что речь идёт об информации про возможные уходы, подписания и напряжённую атмосферу в раздевалке.

Поиски идут уже два месяца. В один из моментов Хави собрал всех сотрудников и людей, которые его консультировали, и сказал им положить мобильные телефоны на стол. После этого один из сотрудников клуба с разрешения каждого человека начал просматривать WhatsApp, чтобы узнать, был ли какой-либо контакт с журналистом.

Мигель добавил:

Сильнее всего то, что игроки считают, что крот в штабе. Последние встречи Хави с командой прошли без участия тренерского штаба. У него было три типа таких встреч.

Хави сам позвонил одному из журналистов и спросил, кто его источник. Очевидно, журналист этого не раскрыл, он не мог этого сделать. Это произошло месяц назад. Ситуация тяжёлая. Игроки больше не доверяют персоналу. Хави до сих пор не нашёл крота.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:13
А Вас Штирлиц, я прошу остаться!)
q8sq2med3td6
q8sq2med3td6
вчера в 20:03
Крот -молодец, всё продумал.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 19:37
главное в любом расследовании...не выйти на самого себя .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:36
Земмифобия — боязнь гигантского крота....

На картинке даже видно как Хави описывает этого монстра....
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:31
Учитывая привычку Хави очень много болтать, не удивлюсь, если он и есть тот самый крот.
nwy7nxqwqt5w
nwy7nxqwqt5w
вчера в 17:25
Хави мнительный, не там врагов ищет
112910415
112910415
вчера в 17:02
дико неприятная ситуация (
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:31
Хави уже занять нечем по-моему....
Брось ты это дело, и работай до лета
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:19
Новый сюжет для Дарьи Донцовой: "Крот в бутсах".
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 16:15
Источник этой инфы тоже крот
rp8n374dyvbt
rp8n374dyvbt
вчера в 16:13
Штирлиц после такой новости нервно закурил в сторонке... и как бы невзначай накатил 150 шнапса....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:04
Телефоны всех игроков на прослушку...
Да и самого Хави.
pb938d3dtqz3
pb938d3dtqz3
вчера в 15:59
Известна только одна особая примета это крота, вернее кротёнка - восемь липовых золотых мячей
Karjalan Hunger
Karjalan Hunger
вчера в 15:49
Забавно, если это сам Хави окажется
allemz
allemz
вчера в 15:45, ред.
"Отмечается, что речь идёт об информации про возможные уходы, подписания и напряжённую атмосферу в раздевалке."

Такие вещи он с Лапортой обсуждает или с рядовыми юнитами?))
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:41, ред.
Видно очень законспирированный "крот"...)
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