Хави ищет человека, который выдаёт журналистам внутреннюю информацию

Главный тренер «Барселоны» ищет человека, который раскрывает испанской прессе внутреннюю информацию клуба. Об этом сообщает Diez со ссылкой на журналиста El Chiringuito Хави Мигеля.

Отмечается, что речь идёт об информации про возможные уходы, подписания и напряжённую атмосферу в раздевалке.

Поиски идут уже два месяца. В один из моментов Хави собрал всех сотрудников и людей, которые его консультировали, и сказал им положить мобильные телефоны на стол. После этого один из сотрудников клуба с разрешения каждого человека начал просматривать WhatsApp, чтобы узнать, был ли какой-либо контакт с журналистом.

Мигель добавил:

Сильнее всего то, что игроки считают, что крот в штабе. Последние встречи Хави с командой прошли без участия тренерского штаба. У него было три типа таких встреч.

Хави сам позвонил одному из журналистов и спросил, кто его источник. Очевидно, журналист этого не раскрыл, он не мог этого сделать. Это произошло месяц назад. Ситуация тяжёлая. Игроки больше не доверяют персоналу. Хави до сих пор не нашёл крота.