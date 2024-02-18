Главный тренер «Сандерленда» объяснил, почему не пожал руку игроку команды

Главный тренер «Сандерленда» не пожал руку защитнику команды , которого заменил в матче Чемпионшипа с «Бирмингем Сити» (1:2).

«Черные коты» проигрывали, в конце поединка наставник произвел замену, чтобы спасти игру. Хьюм, покинув поле, протянул рулевому руку, но тот не отреагировал. После этого Бил прокомментировал данный эпизод.

Я его не увидел. Мне нужно подойти к Трэю и сказать об этом. Послушайте, для меня он такой же игрок, как и все остальные в команде.

Между нами нет недопонимания, я действительно его не заметил.