Главный тренер «Сандерленда» объяснил, почему не пожал руку игроку команды

Главный тренер «Сандерленда» Майкл Бил не пожал руку защитнику команды Трэю Хьюму, которого заменил в матче Чемпионшипа с «Бирмингем Сити» (1:2).
«Черные коты» проигрывали, в конце поединка наставник произвел замену, чтобы спасти игру. Хьюм, покинув поле, протянул рулевому руку, но тот не отреагировал. После этого Бил прокомментировал данный эпизод.
Я его не увидел. Мне нужно подойти к Трэю и сказать об этом. Послушайте, для меня он такой же игрок, как и все остальные в команде.
Между нами нет недопонимания, я действительно его не заметил.
До европ вирус дошёл....и вакцины нет...
До европ вирус дошёл....и вакцины нет...
Между нами нет непонимания, я действительно не замечаю таких людей, как он."
Между нами нет непонимания, я действительно не замечаю таких людей, как он."