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Главный тренер «Сандерленда» объяснил, почему не пожал руку игроку команды

вчера, 11:34

Главный тренер «Сандерленда» Майкл Бил не пожал руку защитнику команды Трэю Хьюму, которого заменил в матче Чемпионшипа с «Бирмингем Сити» (1:2).

«Черные коты» проигрывали, в конце поединка наставник произвел замену, чтобы спасти игру. Хьюм, покинув поле, протянул рулевому руку, но тот не отреагировал. После этого Бил прокомментировал данный эпизод.

Я его не увидел. Мне нужно подойти к Трэю и сказать об этом. Послушайте, для меня он такой же игрок, как и все остальные в команде.

Между нами нет недопонимания, я действительно его не заметил.

Главный тренер «Сандерленда» объяснил, почему не пожал руку игроку команды

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:36
да ладно, с кем не бывает ...
6h56pqqc7a57
6h56pqqc7a57
вчера в 15:40
Такое поведение со стороны главного тренера может негативно повлиять на моральный дух всей команды. Ведь именно главный тренер является авторитетом и примером для всей команды.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ u23pey93vphg (раскрыть)
вчера в 12:11
Судя по кадру, если бы он трижды в этот момент плюнул через левое плечо, заголовок был бы куда более шокирующий)
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:07
Возможно и не заметил тренер... был весь в игре...
u23pey93vphg
u23pey93vphg
вчера в 11:51
Он просто очень суеверный человек - плохая примета жать руку, ну в смысле лапу, чёрному коту, убегающему с поля в проигрываемом матче. Надо было бы ещё в этот момент трижды плюнуть через левое плечо, тогда глядишь и сделали бы ничейку
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:49, ред.
Дзюбофилия.....1-й стадии....
До европ вирус дошёл....и вакцины нет...
ryrwvgzk32hm
ryrwvgzk32hm
вчера в 11:47
Больше похоже всё сказанное на неловкую отмазку
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:41
"А кто он такой, чтобы я подавал ему руку? Ему нужно было подойти ко мне и извиниться за свою игру, тогда он мог бы рассчитывать за снисхождение. Послушайте, для меня он такой же игрок, как и все остальные в команде - ленивые бездари, которые проиграли очередную игру.

Между нами нет непонимания, я действительно не замечаю таких людей, как он."
Гость
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