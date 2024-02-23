«Лидс» – «Лестер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 34-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Лидс» – «Лестер», который состоится 23 февраля 2024 года

«Лидс»

«Белые» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпионшипа занимают второе место. Рассмотрим недавние матчи с участием «павлинов», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «лисами». Пять матчей к ряду «Лидс» выигрывает своих соперников. Поразив трижды ворота соперника, «белые» в сухую обыграли «мельников» из Ротерхэма в матче 31-го тура чемпионата. С уверенным счётом 4:0 «павлины» выиграли на выезде команду «Суонси».

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Лидс» взял верх над «Плимутом».

«Лестер»

«Синие» на данный момент в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на первой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Лестера» за последнее время. С разницей в один мяч «лисы» одержали победу над «шершнями» из Уотфорда в рамках матча 31-го тура Чемпионшипа (2:1). На своём поле «синие» одержали победу над «совами» из Шеффилда в следующем туре чемпионата.

17 февраля со счётом 1:2 «Лестер» проиграл команде «Мидлсбро».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лидс» – 2.05

Ничья – 3.64

Победит «Лестер» – 3.46

Победит «Лидс» с форой -1.5 гола – 3.48

Тотал голов больше 2.5 – 1.79

Тотал голов меньше 2.5 – 2.03

Статистика

В пяти крайних очных матчах исход был следующий: тотал меньше 2.5 мячей за игру

Девять побед одержали «павлины» в десяти крайних матчах

За тот же период «лисы» обыграли своих соперников в семи футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 3.64 на ничью. На футбольном поле встретятся две примерно равные по силе команды. Скорее всего, команды раскатают ничью в матче.