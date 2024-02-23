Белорусы – новый тренд РПЛ. «Урал» закупается сборниками, «Балтика» и «Крылья Советов» разобрали «Оренбург»

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вчера, 15:34

Подготовка к весне идёт полным ходом.

С ограничениями на трансферном рынке каждый справляется как может. «Зенит» может отлично – и закупается топ-легионерами под чемпионскую гонку, «Краснодар» тоже находит цепкого опорника в Латинской Америке. ЦСКА приходится совсем худо. А клубы поскромнее открывают для себя белорусских игроков. Кто-то прибегает к услугам проверенных исполнителей – а кто-то привозит новых.

«Урал» — один из амбассадоров

Оно и логично – нынешний главный тренер «шмелей» и сам из Белоруссии, солидную часть карьеры возглавлял БАТЭ . Так что белорусский рынок ему хорошо знаком. Прежде екатеринбуржцы тоже приглашали игроков оттуда – но в гораздо меньшем объёме. Запомнился разве что Николай Золотов, который провёл в «Урале» ровно год.

Первопроходцем в период Ганчаренко стал Егор Филипенко. Опытный центрбек пополнил состав уральцев осенью 2022 года. За спиной была солидная карьера, несколько лет в «Спартаке» и опыт за рубежом – в Испании и Израиле.

В начале текущего сезона пришли Щербицкий и Малькевич. Первый выполняет роль третьего вратаря, второй отлично вписался на левый фланг. Изначально Владислав запаивал дыры – подменял Кики в качестве защитника, становился вингером, когда надо было заменить Дмитриева. В итоге освоился в группе атаки – и под конец первой части чемпионата застолбил место в старте.

Весной «Уралу» снова предстоит напряжённая борьба за выживание – команда стоит на грани зоны стыков, отрыв минимальный. Трансферов планировалось куда больше, но несколько сделок сорвались – и в этом плане очень помогли белорусы.

Зимой привезли двух. Валерий Бочеров добавит глубины в центральную ось. Да, игроков в эту зону и без того много – Аюпов, Сиссе, Сунгатулин, Мишкич, Егорычев, Газинский, Бикфалви. Но Эрик, Юрий и Ибрахима подвержены травмам, Егорычев нашёл себя правым вингером, а Сунгатулин молод и нестабилен. Выбор остаётся невелик.

Артём Концевой будет конкурировать с Дмитриевым и Малькевичем на левом фланге. Хотя реален сценарий, при котором Владислава переведут в оборону (это его профильная позиция) – и тогда получится конкурентная связка.

Кстати, и Концевой, и Бочеров ранее играли в БАТЭ – поэтому проблем с сыгранностью не будет. Оба – довольно молодые исполнители (24 и 23 года соответственно), доросли до сборной Белоруссии.

«Балтика» создаёт конкуренцию на правом фланге

Фортуна сейчас явно не на стороне «балтийцев». Коллектив Сергей Игнашевич сколотил симпатичный, боевитый. Главное – отвечающий требованиям тренера. Но с набором очков пока туго. Да и в плане подбора игроков не везёт. Летом под выход в Премьер-Лигу привезли нескольких легионеров – в том числе Гильермо Сото, который закрыл позицию правого латераля. Но уже этой зимой чилиец решил вернуться на родину.

А калининградцы начали поиск игрока, чтобы заполнить пробел. В качестве альтернативы остался Валерий Маляров – он и летом выходил в старте. Но ему необходим сменщик. Так в команду привели Юрия Ковалёва. Белорус играет в России с 2020 года, имеет опыт выступлений в РПЛ – а последние два сезона провёл в «Оренбурге» и регулярно появлялся на поле. Ещё лучше – достался игрок «балтийцам» на правах свободного агента.

По аналогичному маршруту отправился белорусский опорник Кирилл Капленко. Но за него уже пришлось платить солидные 1,6 миллиона евро. Зато Кирилл – проверенный временем опорник, который не терялся даже на фоне ярких легионеров «Оренбурга». Для «Балтики» это скачок вперёд.

«Оренбург» нашёл талантливого нападающего

Хотя потеряли южноуральцы куда больше. Тот же Капленко, например, часто появлялся в старте. Опорная зона команды стала слабее – учитывая, что ещё и летом лишились Тимура Аюпова. На эту позицию привезли 22-летнего иранца Мохаммада Горбани.

Заодно решили поплыть против течения – и на острие подписали юного белорусского исполнителя. Тимофею Мартынову только 18 лет, у него небольшой опыт игры на высшем уровне за ФК «Минск». Вместе с тем у южноуральцев есть ещё один молодой форвард – Джастин Куэро. Колумбийца арендовали до следующего лета – и пока он не убеждает.

«Крылья Советов» взяли Печенина для ротации

У самарцев подвижная структура, и с флангами обороны в ней нет проблем. Есть стопроцентные лидеры Горшков и Бейл, есть альтернативные опции – Гленн может выйти слева, правую бровку тогда закроет Рассказов, который пока что играет вингера. На худой конец есть возрастной Георгий Зотов.

Кирилл Печенин, которого привезли из «Оренбурга» – воспитанник «Витебска», там он провёл первые годы карьеры, после чего перебрался в Брест. Играл за местные «Динамо» и «Рух». А с 2022 года отправился в «Оренбург». Покинул его в январе.

Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко отмечает:

У нас было достаточно времени познакомиться ближе с Кириллом. Это качественный игрок, который быстро адаптировался к тому футболу, в который играют «Крылья». Мы всегда стремимся повышать конкуренцию у нас в составе, Печенин – тот игрок, который готов бороться за своё место на поле. Надеемся, он принесёт много пользы «Крыльям».

С Печениным больше мотивации будет у Юрия Горшкова – всё-таки речь о прямом конкуренте на его позицию, а не об универсале, для которого левый фланг обороны – лишь одна из опций. Плюс боссы самарцев обезопасили себя на случай форс-мажора. Если Горшков травмируется, будет альтернатива – и того же Бейла не придётся убирать с любимой позиции.