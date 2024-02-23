«Арока» – «Фамаликан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Арока» – «Фамаликан», который состоится 23 февраля 2024 года

«Арока»

«Жёлто-синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Португалии находятся на седьмой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Ароки», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Фамаликаном». С разницей в один мяч «жёлто-синие» взяли верх над командой «Портимоненси» в рамках матча 20-го тура Примейра-лиги (2:1). Со счётом 3:2 на своём поле «Арока» обыграла «Порту».

На прошлых выходных с минимальным счётом «Каса Пиа» одержала победу над «жёлто-синими».

«Фамаликан»

«Сине-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице Примейра-лиги занимают восьмое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. «Морейренси» со счётом 1:0 выиграл у «Фамаликана» в рамках матча 19-го тура чемпионата Португалии. Вничью завершилась игра позапрошлого тура Примейра-лиги с командой «Фаренсе» (1:1).

16 февраля со счётом 2:1 «Фамаликан» взял верх над «Риу Аве».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арока» – 2.22

Ничья – 3.30

Победит «Фамаликан» – 3.34

Победит «Арока» с форой -1.5 гола – 4.10

Тотал голов больше 2.5 – 2.09

Тотал голов меньше 2.5 – 1.75

Статистика

Три очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

Четыре победы одержали «жёлто-синие» в пяти крайних матчах

За такой же период «сине-белые» обыграли своих оппонентов в двух встречах.

Прогноз

С коэффициентом 3.30 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на ничью. С большой долей вероятности победителя в предстоящей встрече мы не увидим. Команды разойдутся миром, но голами оппоненты обменяются.