Кто забил Льву Яшину больше всех голов?

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вчера, 20:39

Продолжаем тему матчей и голов в ворота прославленного вратаря нашей страны Льва Яшина.

Статистики давно подсчитали, сколько сыграл матчей и пропустил голов Лев Яшин в матчах чемпионатов СССР и в играх на Кубок страны.

Например, по матчам в чемпионате страны картина выглядит так:

А знаете ли вы, кто из футболистов того времени забил наибольшее количество голов в ворота Льва Яшина? И сколько голов именно?

Сразу скажем, что лидер в этой номинации один и безоговорочный — это Виктор Ворошилов, у которого в футбольном мире было прозвище «Клим». Футболист Ворошилов, конечно, не был ни в каком родстве с нарком обороны.

Родился Виктор Ворошилов 15 августа 1926 года. Во время войны он работал токарем на московском ильюшинском заводе, точил детали для самолётов.

В 1948 г. он оказался в дубле клуба Крылья Советов. Тогда такой клуб был в городе Москве. В основном составе тогда у Крылышек играл Никита Симонян. Который, между прочим, был всего на 2 месяца моложе Виктора Ворошилова.

Вот на фото 1948 г. оба игрока на южных сборах московской команды Крылья Советов:

На следующий год такой команды уже не существовало. Никита Симонян перешёл в Спартак. А Виктор Ворошилов уехал в Куйбышев, вновь в команду Крылья Советов. И стал там основным бомбардиром команды, на пару с Александром Гулевским.

Свой первый гол в ворота Льва Яшина Виктор Ворошилов забил с пенальти. Пенальтистом он был отменным. У него была своя метода удара — мяч должен лететь на высоте 1 метра и от стойки ворот также на расстоянии 1 метра.

В чемпионатах СССР Крылья играли тогда регулярно в высшей лиге. Ворошилов уже прочно стал капитаном команды. Начиная с сезона 1949 и до сентября 1954 г. он забил в чемпионате и в Кубке страны почти 40 мячей. Десять раз он пробивал пенальти разным вратарям. Но самый первый свой удар, в кубковом матче, он не реализовал. А вот все остальные забил.

13 сентября 1954 г. в одном из последних матчей чемпионата СССР в Куйбышеве Крылышки принимали Динамо Москва. При счёте 1:0 в пользу гостей был назначен пенальти в ворота Яшина. Виктор Ворошилов чётко реализовал удар. Вернее, чётко реализовал оба удара, так как арбитр велел перебить после первого. Яшин оба раза прыгал в противоположный угол, один и тот же. А Ворошилов оба раза в одном своём стиле посылал мяч в совершенно другой угол. Но матч хозяева всё равно проиграли. А Динамо Москва стало чемпионом страны.

Надо сказать, что по окончанию сезона 1954 г. на лицевом счету уже многих футболистов значилось по 2 гола в ворота молодого динамовского вратаря Льва Яшина. С учётом игр и в чемпионате, и на Кубок за два сезона (1953 — 1954) — у семерых уже было по 2 гола, из них трое оформили по дублю в сезоне 1954.

Впервые в сезоне 1954 г. Лев Яшин пропустил по голу от одного и того же игрока в обоих матчах чемпионата. Речь о голах Михаила Комана из киевского Динамо. Его поддерживал одноклубник Георгий Грамматикопуло, но он забивал Яшину по голу в каждом из тех двух сезонов.

Свой первый гол Яшину в 1954 забил и торпедовец Валентин Иванов.

В сезоне 1955 в явные лидеры вырвался киевлянин Михаил Коман. В прошлом сезоне он дважды огорчил Яшина, забив по голу в каждой из игр с москвичами в чемпионате. Так и в сезоне 1955 Коман повторил то же самое. На его счету стало 4 гола Яшину.

Спартаковец Николай Паршин к дублю в кубковом матче в 1954 добавил один гол в чемпионате 1955 года.

Так что охотников поразить ворота вратаря сборной СССР было предостаточно.

В сезоне 1956 свой третий гол в ворота Яшина забил спартаковец Борис Татушин. Он забивал Яшину по голу в каждом сезоне, начиная с 1954.

Наконец, 13 июня 1956 в Москве динамовцы Киева взяли реванш у одноклубников за поражение в апреле в столице Украины. Счёт оба раза был 2:0 в пользу гостей. В Москве один из голов забил вновь Михаил Коман.

Это был его 5-й гол в ворота Яшина. Причём, он забил ему 5 голов в 6 матчах, в 4 матчах подряд в чемпионатах 1954 и 1955 годов, плюс гол во втором матче в 1956 году. Но это был его последний матч против Яшина, затем у москвичей в воротах стоял Беляев (ему Коман также забивал).

Михаил Коман:

В разгар сезона 1956 г. 3 июня на стадионе Динамо Локомотив играл с Динамо Москва. Счёт открыли динамовцы в дебюте. А на 27-й мин Виктор Ворошилов сильным ударом с близкого расстояния поразил ворота Яшина. Матч вничью так и закончился.

В конце сезона 1956 состоялся матч с неожиданным результатом. Динамо Москва уже не могло претендовать на чемпионство, закрепившись на втором месте. А вот московский Локомотив вполне мог вылететь в низшую лигу. Речь шла не только о набранных очках, но и о разности мячей.

27 октября 1956 на стадионе Динамо состоялся матч Локомотив — Динамо Москва. Осень со всеми прелестями погоды. Тут есть два вида воспоминаний об этом матче, закончившимся с неадекватным счётом 7:1.

Сам Лев Яшин вспоминал, что решили помочь землякам остаться в «вышке». Но вот Виктор Ворошилов, игрок Локомотива, говорил, что ни о каких поддавках не было и речи.

Динамо первыми открыли счёт. Выяснилось потом, что у Льва Яшина перед игрой прихватило спину. Но тренер Михаил Якушин и слушать не хотел — на принципиальный матч с земляками должен выйти Яшин.

Первый серьёзный удар по воротам Яшина обернулся голом. Вратарь потянулся за мячом и застыл в полусогнутом положении — спина дала о себе знать. Потом мячи посыпались в ворота Яшина.

Дважды отметился и Виктор Ворошилов в том матче. Сначала Ворошилов реализовал пенальти на исходе первого тайма. А затем железнодорожник ударил так, что мяч пролетел под рукой Яшина. Это был его 4-й мяч в ворота Яшина, и первый дубль. И второй реализованный пенальти также на счету Виктора Ворошилова в ворота Яшина. С сезона 1956 Виктор стал основным игроком московского Локомотива.

Виктор Ворошилов в 1956 г. стал первым футболистом, который забил 3 гола в ворота Льва Яшина за один год.

В том же октябрьском матче 1956 г. в ворота Льва Яшина оформил дубль и Валентин Бубукин.

В сезоне 1957 и 1958 Лев Яшин в чемпионате страны сыграл мало матчей. Динамовец из Тбилиси Автандил Чкаусели забил свой 4-й гол Яшину, в кубковом матче 1957 года. Спартаковец Борис Татушин также довёл свой счёт голов Яшину до 4.

А вот Виктор Ворошилов в сезоне 1958 вновь дважды огорчил Льва Яшина в одном матче.

Матч 26 апреля в Лужниках собрал 80 тыс. зрителей, играли Локомотив и Динамо Москва.

Железнодорожники во втором тайме открыли счёт (Борис Абрамов). А затем могучим ударом с 30 метров Виктор Ворошилов вогнал мяч в сетку ворот, защищаемых Львом Яшиным. Вратарь в отчаянном прыжке пытался достать тот мяч, но тщетно. Получились эффектные кадры прыжка Льва Яшина. Но никогда в подписях к этому фото не договаривали, что в итоге случился гол.

А затем Виктор Ворошилов вновь «огорчил» Яшина с пенальти. Это его третий реализованный пенальти в ворота Яшина. Больше двух ударов с 11 метров Яшину не пробивал никто, ни в СССР , ни в международных матчах за её пределами.

А вот Виктор Ворошилов все 3 удара забил.

А в общей сумме Виктор Ворошилов забил уже 6 голов Льву Яшину. И пока никто не «наступал ему на пятки» в этом своеобразном соревновании.

В 1959 году случилось нечто. Но не в матчах внутреннего календаря.

С начала июня Динамо провело 3 матча в Югославии с местными клубами.

2 июня в Белграде играли против Црвены звезды. Динамовцы первыми открыли счёт. Но потом за дело взялись хозяева.

Боривое «Бора» Костич сначала со штрафного с угла штрафной площадки точно положил мяч в ворота. Затем он реализовал выход один на один. А во втором тайме поставил финальную точку в матче — 4:1 — головой переправив мяч в сетку. Хет-трик в ворота Льва Яшина. Единственный за всю его долгую вратарскую карьеру.

Но это не единственный гол Боры Костича в ворота Яшина. Об этом позже.

Вот фото Боривое Костича в форме Црвены звезды:

Во внутреннем чемпионате Валентин Иванов забил один гол Яшину и довёл свой счёт голов вратарю сборной СССР до 4.

В 1960 г. Виктор Ворошилов забил ещё один гол в ворота Льва Яшина. Теперь у него 7 таких голов. Рядом и близко никого нет.

Правда, новоиспечённый обладатель Кубка Европы Валентин Бубукин вновь оформил дубль в ворота Льва Яшина в матче чемпионата СССР . Было это 9 сентября на стадионе Динамо. Именно в том матче свой 7-й гол и забил Виктор Ворошилов, открыв счёт.

А Валентин Бубукин остался в истории единственным, кто забивал в ворота Льва Яшина только дубли.

В своих воспоминаниях В.Бубукин говорит, что забил 5, но истина дороже — только 4, два дубля.

Вообще у железнодорожников нынешних тоже с памятью не всё в норме. На сайте клуба Локомотива, в группе История спортивного общества Локомотив в соцсети ВК — в один голос утверждается, что Виктор Ворошилов забил 8 голов Яшину. Причём, никак не упоминается один гол в составе Крыльев Советов, пусть думают, что все голы Ворошилов в ворота Яшину забивал в форме Локомотива.

Не могу с этим согласиться. Более 7 голов Виктора Ворошилова в ворота Яшина я не обнаружил, включая и тот гол с пенальти в 1954 в составе Крылышек из Куйбышева.

Так что — только 7. Нет, целых 7! Ведь все остальные футболисты в чемпионатах СССР и в розыгрышах Кубка страны забили не более 5 голов каждый.

Кроме Михаила Комана, первым достигшего этого результата, по 5 голов на своём счету в ворота Яшина достигли также:

Валентин Иванов, Торпедо Москва, с 1954 по 1964;

Казбек Туаев, Нефтяник, Нефтчи Баку, с 1961 по 1969;

Эдуард Малофеев, Динамо Минск, с 1963 по 1968.

В 1964 г. 23 сентября в столице Югославии состоялся матч между сборной этой страны и сборной остальной Европы. Матч был организован для помощи пострадавшим после землетрясения в Скопье, другом югославском городе.

В воротах сборной Европы весь матч отстоял Лев Яшин, получивший в 1963 г. свой Золотой мяч.

Именно в том матче Боривое «Бора» Костич забил один из двух голов в ворота Яшина, в первом тайме забил.

А во втором тайме Костич не смог переиграть Яшина, который парировал пенальти, пробитый Борой. Европа победила 7:2.

Но с учётом гола в первом тайме в ворота сборной Европы, и плюс хет-трик в ворота Динамо Москва — Боривое Костич остался в истории единственным иностранным футболистом, забившим более 3 голов в ворота Яшина.

Три гола на счету шведа Курта Хамрина: забил за сборную Швеции гол в 1958 и два гола в 1964, по голу в каждом из двух матчей.

Три гола также на счету австрийца Эриха Хофа, в 1960 он оформил дубль, один гол с пенальти, а через 9 лет вновь забил гол Льву Яшину.

Вполне допускаю, что кто-то ещё из зарубежных игроков забил 3 гола в ворота Льва Яшина. Но пока я таковых не определил.

Итак, Виктор Ворошилов.

В составе московского Локомотива он стал обладателем Кубка страны 1957 года. И с этим событием связана одна история.

Вы помните, было упомянуто, что Виктор Ворошилов не забил свой самый первый пенальти на высшем уровне, в команде мастеров. И было это в игре на Кубок СССР между двумя командами с одинаковым названием Крылья Советов — из Куйбышева и из города Молотов (так тогда называлась Пермь).

Так вот в финале Кубка СССР 1957 капитан команды Локомотив Виктор Ворошилов во втором тайме не реализовал пенальти в ворота спартаковца Валентина Ивакина. Спартаковец Сергей Сальников позже подначивал Ворошилова — мол, это он, Сальников, рассказал Ивакину о секрете исполнения пенальти Ворошиловым. Но у железнодорожников был свой Валентин — Бубукин, который ещё на 19-й мин открыл счёт. И Кубок СССР выиграл Локомотив.

И заветный трофей в руках капитана Виктора Ворошилова:

Но по справедливости надо отметить, что Виктор Ворошилов стал первым футболистом, не забившим пенальти в финальном матче Кубка СССР .

Всего он пробил 30 пенальти и только 5 раз его удар не достиг цели.

Специально на Льва Яшина он не настраивался. У него была своя, необычная фишка — забить хотя бы по голу всем вратарям высшей лиги. И, кажется, ему это удалось. Ведь в сезоне 1961 г. 34-летний Виктор Ворошилов забил 20 голов в чемпионате страны.

Виктор Ворошилов по праву входит в число лучших бомбардиров отечественного футбола, он включён в Клуб Григория Федотова, на его счету 117 голов в официальных матчах.

В активе Виктора Ворошилова несколько матчей за различные сборные СССР . За первую сборную он провёл один матч в 1958, забил один гол сборной Чехословакии. Есть у него и один матч за олимпийскую сборную. И есть ещё матч за вторую сборную Союза. Такая команда впервые была создана в 1954 и самый первый гол в её истории забил как раз Виктор Ворошилов, в ворота венгров. В 1957 он ещё в двух матчах этой сборной играл.

По воспоминаниям самого Виктора Ворошилова, его привлекали на сборы сборной СССР в уже зрелом возрасте. Тогда только двое 30-летних и было в команде — сам Ворошилов и чуть помоложе него Лев Яшин. Оба были курильщиками, но вместе в компании этим не баловались, курили тайком, поодиночке, чтобы не смущать молодёжь. А после тренировок Лев Яшин обычно просил: «Пойдём, Клим, побьёшь мне». Так они вместе и отрабатывали удары.

Знаете ли вы, что Виктор Ворошилов в составе московского Спартака принимал участие в международных товарищеских матчах? Его брали для усиления состава. Вот тогда вновь играли вместе и Никита Симонян, и Виктор Ворошилов. Он и голы забивал в форме Спартака. Играл он и за ЦСК МО, и за московское Динамо в подобных зарубежных турне. 11 ноября 1957 он оформил дубль в ворота Челси на Стэмфорд Бридж, играя в составе ЦСК МО. Поинтересуйтесь, если есть желание…

В прошлой статье о всех матчах Льва Яшина, в которых ему били пенальти, поначалу не было ссылок на каждого игрока, кто пробивал пенальти. Теперь можно узнать о каждом из них, просто перейдя по ссылке. Иностранные фамилии могут быть написаны по разному по-русски. Для удобства и исключения разногласий.