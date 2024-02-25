«Вулверхэмптон» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Шеффилд Юнайтед», который состоится 25 февраля 2024 года
«Вулверхэмптон»
«Бродяги» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии находятся на одиннадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Вулверхэмптона», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «клинками». С разницей в пару мячей «волки» обыграли в гостях «пенсионеров» из Лондона (4:2). Дома «бродяги» уступили «пчёлам» из Брентфорда в рамках матча 24-го тура Премьер-лиги.
На прошлых выходных со счётом 2:1 «Вулверхэмптон» взял верх над «шпорами».
«Шеффилд Юнайтед»
В турнирной таблице АПЛ «бродяги» занимают на сегодняшний день последнее место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «клинков» за последнее время. Пропустив пять мячей, «Шеффилд Юнайтед» в сухую проиграл «вилланам» из Бирмингема в рамках матча 23-го тура чемпионата. На выезде «клинки» одержали победу над «шляпниками» из Лутона в следующем туре Премьер-лиги (3:1).
18 февраля со счётом 0:5 «Шеффилд Юнайтед» потерпел поражение дома от «чаек» из Брайтона.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вулверхэмптон» – 1.48
- Ничья – 4.93
- Победит «Шеффилд Юнайтед» – 7.29
- Победит «Вулверхэмптон» с форой -1.5 гола – 2.27
- Тотал голов больше 2.5 – 1.71
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.31
Статистика
- С 2002 году «клинки» не выигрывают в гостях у «волков»
- Три победы одержали «бродяги» в пяти последних матчах
- За такой же период «Юнайтед» одержал только одну победу.
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.48 на победу команды «Вулверхэмптона». Свои три очка «волки» возьмут в предстоящем футбольном поединке.