«Вулверхэмптон» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Шеффилд Юнайтед», который состоится 25 февраля 2024 года

«Вулверхэмптон»

«Бродяги» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии находятся на одиннадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Вулверхэмптона», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «клинками». С разницей в пару мячей «волки» обыграли в гостях «пенсионеров» из Лондона (4:2). Дома «бродяги» уступили «пчёлам» из Брентфорда в рамках матча 24-го тура Премьер-лиги.

На прошлых выходных со счётом 2:1 «Вулверхэмптон» взял верх над «шпорами».

«Шеффилд Юнайтед»

В турнирной таблице АПЛ «бродяги» занимают на сегодняшний день последнее место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «клинков» за последнее время. Пропустив пять мячей, «Шеффилд Юнайтед» в сухую проиграл «вилланам» из Бирмингема в рамках матча 23-го тура чемпионата. На выезде «клинки» одержали победу над «шляпниками» из Лутона в следующем туре Премьер-лиги (3:1).

18 февраля со счётом 0:5 «Шеффилд Юнайтед» потерпел поражение дома от «чаек» из Брайтона.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вулверхэмптон» – 1.48

Ничья – 4.93

Победит «Шеффилд Юнайтед» – 7.29

Победит «Вулверхэмптон» с форой -1.5 гола – 2.27

Тотал голов больше 2.5 – 1.71

Тотал голов меньше 2.5 – 2.31

Статистика

С 2002 году «клинки» не выигрывают в гостях у «волков»

Три победы одержали «бродяги» в пяти последних матчах

За такой же период «Юнайтед» одержал только одну победу.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.48 на победу команды «Вулверхэмптона». Свои три очка «волки» возьмут в предстоящем футбольном поединке.