«Вест Хэм» – «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (25.02.2024)

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вчера, 19:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Брентфорд», который состоится 26 февраля 2024 года

«Вест Хэм»

«Железные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии занимают десятое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Вест Хэма», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «пчёлами». В трёх матчах к ряду «молотобойцы» проиграли своим соперникам. Со счётом 3:0 « МЮ » взял верх над «железными» в рамках матча 23-го тура чемпионата. С большим счётом «Вест Хэм» дома потерпел поражение от «канониров».

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Ноттингем Форест» взял верх над «молотобойцами».

«Брентфорд»

«Красно-бело-чёрные» на сегодняшний день в турнирной таблице АПЛ находятся на пятнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Брентфорда» за последнее время. Со счётом 2:0 «пчёлы» взяли верх над «волками» из Вулверхэмптона в рамках матча 24-го тура чемпионата Англии. С разницей в три гола «Брентфорд» потерпел поражение от «красных» из Ливерпуля (1:4).

20 февраля с минимальным счётом «красно-бело-чёрные» уступили на выезде «небесно-голубым» из Манчестера.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 2.54

Ничья – 3.77

Победит «Брентфорд» – 2.79

Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 гола – 4.55

Тотал голов больше 2.5 – 1.76

Тотал голов меньше 2.5 – 2.23

Статистика

Четыре победы одержали «пчёлы» над «молотобойцами» в пяти крайних очных матчах

В трёх матчах из пяти крайних «Вест Хэм» взял верх над своими соперниками

За такой же период «Брентфорд» обыграл своих оппонентов в четырёх футбольных поединках.

Прогноз

С коэффициентом 3.77 компания Pinnacle предлагает ставку сделать в предстоящем футбольном поединке на ничью. С большой долей вероятности победителя в будущей встрече мы не увидим.