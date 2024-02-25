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«Вест Хэм» – «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (25.02.2024)

вчера, 19:07
«Вест Хэм» – «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (25.02.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Брентфорд», который состоится 26 февраля 2024 года

«Вест Хэм»

«Железные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии занимают десятое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Вест Хэма», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «пчёлами». В трёх матчах к ряду «молотобойцы» проиграли своим соперникам. Со счётом 3:0 «МЮ» взял верх над «железными» в рамках матча 23-го тура чемпионата. С большим счётом «Вест Хэм» дома потерпел поражение от «канониров».

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Ноттингем Форест» взял верх над «молотобойцами».

«Брентфорд»

«Красно-бело-чёрные» на сегодняшний день в турнирной таблице АПЛ находятся на пятнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Брентфорда» за последнее время. Со счётом 2:0 «пчёлы» взяли верх над «волками» из Вулверхэмптона в рамках матча 24-го тура чемпионата Англии. С разницей в три гола «Брентфорд» потерпел поражение от «красных» из Ливерпуля (1:4).

20 февраля с минимальным счётом «красно-бело-чёрные» уступили на выезде «небесно-голубым» из Манчестера.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вест Хэм» – 2.54
  • Ничья – 3.77
  • Победит «Брентфорд» – 2.79
  • Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 гола – 4.55
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.76
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.23

Статистика

  • Четыре победы одержали «пчёлы» над «молотобойцами» в пяти крайних очных матчах
  • В трёх матчах из пяти крайних «Вест Хэм» взял верх над своими соперниками
  • За такой же период «Брентфорд» обыграл своих оппонентов в четырёх футбольных поединках.

Прогноз

С коэффициентом 3.77 компания Pinnacle предлагает ставку сделать в предстоящем футбольном поединке на ничью. С большой долей вероятности победителя в будущей встрече мы не увидим.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк Вест Хэм
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Все комментарии
ry8gdr8w7pbx
ry8gdr8w7pbx
сегодня в 01:39
«Вест Хэм» не является явным фаворитом матча, хотя команда показывает неплохую игру в последнее время.
yw7h7f7aupex
yw7h7f7aupex
сегодня в 01:38
На данный момент сложно определить фаворита матча, так как обе команды показывают хорошую игру и имеют равные шансы на победу. Однако, стоит отметить, что “Брентфорд” имеет небольшое преимущество в последних матчах.
hv33uvdamuq8
hv33uvdamuq8
сегодня в 01:36
Возможно, в игре будет много голов, и команды обменяются голами.
ku4nqt787twy
ku4nqt787twy
сегодня в 01:35
Можно сделать ставку на то, что обе команды забьют.
Вещий
Вещий
вчера в 19:12
Матч двух середняков АПЛ ожидается сложным для обоих коллективов. С одной стороны Вест Хэм, который не знает побед в 2024 году, с другой Брентфорд, который находится по очковым показателям не далеко от зоны вылета. Каждый из этих факторов, говорит нам о том, что команды будут нацелены на атаку, что забить гол и одержать победу. У кого это лучше получится, сложно предположить, но ожидать, что матч будет насыщенным на атакующие события, мы можем. Так же хочется напомнить о статусе матча, Вест Хэм - Брентфорд лондонское дерби.
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