«Интер» – «Аталанта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Серии A чемпионата Италии «Интер» – «Аталанта», который состоится 28 февраля 2024 года
«Интер»
«Змеи» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии занимают первое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Интера» за последнее время. Выигрышная серия «Интернационале» насчитывает десять матчей подряд. Со счётом 4:0 на своём поле «Желанная» взяла верх над «морскими коньками» из Салерно в рамках матча 25-го тура Серии A. С минимальным счётом «чёрно-синие» в первой игре 1/8 плей-офф Лиги чемпионов одержали победу на своём поле над «матрасниками» из Мадрида.
25 февраля со счётом 4:0 «Интер» обыграл в гостях «волков» из Лечче.
«Аталанта»
На сегодняшний день в турнирной таблице Серии A «Королева провинциалов» занимает пятую строчку. Вспомним недавние матчи с участием «Аталанты», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Интернационале». На выезде с разницей в три гола «Бергамо Кальчо» выиграло у команды «Дженоа» в рамках матча 24-го тура чемпионата Италии (4:1). В сухую, пропустив три гола, «Сассуоло» проиграло «Аталанте» в следующем туре Серии A.
В гостях «Королева провинциалов» раскатала ничью с «дьяволами» из Милана (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» – 1.71
- Ничья – 4.24
- Победит «Аталанта» – 5.07
- Победит «Интер» с форой -1.5 гола – 2.69
- Тотал голов больше 2.5 – 1.81
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.16
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
- Четыре победы одержала «Аталанта» в пяти последних матчах
- В трёх крайних матчах «Интер» не пропустил ни одного гола.
Прогноз
С коэффициентом 1.71 компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящем матче на победу «Интера». На данном этапе «Аталанта» в достаточно неплохой форме, но «Интернационале» всё-таки сильнее.