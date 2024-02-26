«Интер» – «Аталанта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Серии A чемпионата Италии «Интер» – «Аталанта», который состоится 28 февраля 2024 года

«Интер»

«Змеи» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии занимают первое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Интера» за последнее время. Выигрышная серия «Интернационале» насчитывает десять матчей подряд. Со счётом 4:0 на своём поле «Желанная» взяла верх над «морскими коньками» из Салерно в рамках матча 25-го тура Серии A. С минимальным счётом «чёрно-синие» в первой игре 1/8 плей-офф Лиги чемпионов одержали победу на своём поле над «матрасниками» из Мадрида.

25 февраля со счётом 4:0 «Интер» обыграл в гостях «волков» из Лечче.

«Аталанта»

На сегодняшний день в турнирной таблице Серии A «Королева провинциалов» занимает пятую строчку. Вспомним недавние матчи с участием «Аталанты», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Интернационале». На выезде с разницей в три гола «Бергамо Кальчо» выиграло у команды «Дженоа» в рамках матча 24-го тура чемпионата Италии (4:1). В сухую, пропустив три гола, «Сассуоло» проиграло «Аталанте» в следующем туре Серии A.

В гостях «Королева провинциалов» раскатала ничью с «дьяволами» из Милана (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.71

Ничья – 4.24

Победит «Аталанта» – 5.07

Победит «Интер» с форой -1.5 гола – 2.69

Тотал голов больше 2.5 – 1.81

Тотал голов меньше 2.5 – 2.16

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Четыре победы одержала «Аталанта» в пяти последних матчах

В трёх крайних матчах «Интер» не пропустил ни одного гола.

Прогноз

С коэффициентом 1.71 компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящем матче на победу «Интера». На данном этапе «Аталанта» в достаточно неплохой форме, но «Интернационале» всё-таки сильнее.