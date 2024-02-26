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«Интер» – «Аталанта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 19:59
«Интер» – «Аталанта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Серии A чемпионата Италии «Интер» – «Аталанта», который состоится 28 февраля 2024 года

«Интер»

«Змеи» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии занимают первое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Интера» за последнее время. Выигрышная серия «Интернационале» насчитывает десять матчей подряд. Со счётом 4:0 на своём поле «Желанная» взяла верх над «морскими коньками» из Салерно в рамках матча 25-го тура Серии A. С минимальным счётом «чёрно-синие» в первой игре 1/8 плей-офф Лиги чемпионов одержали победу на своём поле над «матрасниками» из Мадрида.

25 февраля со счётом 4:0 «Интер» обыграл в гостях «волков» из Лечче.

«Аталанта»

На сегодняшний день в турнирной таблице Серии A «Королева провинциалов» занимает пятую строчку. Вспомним недавние матчи с участием «Аталанты», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Интернационале». На выезде с разницей в три гола «Бергамо Кальчо» выиграло у команды «Дженоа» в рамках матча 24-го тура чемпионата Италии (4:1). В сухую, пропустив три гола, «Сассуоло» проиграло «Аталанте» в следующем туре Серии A.

В гостях «Королева провинциалов» раскатала ничью с «дьяволами» из Милана (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Интер» – 1.71
  • Ничья – 4.24
  • Победит «Аталанта» – 5.07
  • Победит «Интер» с форой -1.5 гола – 2.69
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.81
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.16

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • Четыре победы одержала «Аталанта» в пяти последних матчах
  • В трёх крайних матчах «Интер» не пропустил ни одного гола.

Прогноз

С коэффициентом 1.71 компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящем матче на победу «Интера». На данном этапе «Аталанта» в достаточно неплохой форме, но «Интернационале» всё-таки сильнее.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Интер
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 20:10
Когда команда одерживает 9 побед в 10 крайних турах и лидирует в чемпионате с отрывом от ближайшего преследователя в 9 очков, сложно подобрать аргументы, почему она вдруг в ближайшем матче не победит. И всё же я попробую, так как рисну взять ставку Х2 за шикарнейший коэффициент. Не может ни один из коллективов побеждать вечно. Да, Интер в последнее время практически не теряет очков. Но и Аталанта, уступившая в Серии А лишь раз в 11 крайних поединках, уже забыла, что такое поражения. Соперник в гости едет сильный, мотивированный. Ну а для миланцев условная ничья никак не станет катастрофой, учитывая отрыв от ближайшего преследователя в таблице. Мой прогноз - Х2. Ну а если уж считаете это перебором, то за коэффициент 1,76 можно взять фору (+1,5) на гостей.
Гость
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