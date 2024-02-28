«Сьон» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на четвертьфинальный матч Кубка Швейцарии «Сьон» – «Янг Бойз», который состоится 29 февраля 2024 года

«Сьон»

«Красно-белые» на сегодняшний день возглавляют турнирную таблицу Первой лиги. Вспомним недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Янг Бойз». В трёх крайних матчах «Сьон» выиграл у своих соперников. С разницей в три гола «красно-белые» выиграли у «Бадена» в матче 21-го тура чемпионата (4:1). Со счётом 2:1 «Сьон» взял верх над командой «Вадуц» (2:1).

23 февраля «Шафхаузен» проиграл дома «красно-белым» со счётом 0:4.

«Янг Бойз»

«Пчёлы» на данный момент в турнирной таблице Суперлиги занимают первое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «столичных». В позапрошлом туре чемпионата с минимальным счётом «Янг Бойз» одержал победу над «Лозанной» из Уши. С общим счётом 2:4 по сумме двух встреч «жёлто-чёрные» проиграли «Спортингу» в 1/16 плей-офф Лиги Европы.

На прошлых выходных с минимальным счётом «пчёлы» дома уступили «Серветту».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сьон» – 3.77

Ничья – 3.80

Победит «Янг Бойз» – 1.87

Победит «Янг Бойз» с форой -1.5 гола – 3.10

Тотал голов больше 2.5 – 1.62

Тотал голов меньше 2.5 – 2.10

Статистика

Три личных матча команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

В четырёх матчах из пяти крайних «Сьон» выиграл у своих соперников

Только одну победу одержали «столичные» за такой же период.

Прогноз

С коэффициентом 1.87 компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящем матче на победу команды «Янг Бойз». Лидер Суперлиги сможет справиться с командой из Первой лиги. В полуфинале мы увидим «пчёл» из Берна.