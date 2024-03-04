Клуб «Атланта» в чемпионате Аргентины 1932: из 11 игроков 9 были парагвайцами

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В июне-июле 1932 г. началась братоубийственная война между соседними странами в Южной Америке — между Боливией и Парагваем.

Ни о каком футболе не могло быть и речи в обеих странах, сначала частичная, а к концу года и всеобщая мобилизация.

Многие игроки из парагвайских клубов готовы были играть за рубежом, в том числе и для уклонения от мобилизации.

В начале июня 1932 сразу 17 футболистов, игравших в чемпионате Парагвая, договорились с аутсайдером чемпионата Аргентины клубом Атланта (Club Atlético Atlanta). Причём договор был жёсткий — или берёте всех, или не приедет никто. Приняли всех. Правда, в тот же день к вечеру один из 17 уже был пристроен в другой клуб.

Речь о Ромильдо Эчеверри, сыгравшего в 2 матчах на ЧМ -30. Встречал земляков в Буэнос-Айресе другой игрок участник ЧМ -30 — Дельфин Бенитес Касерес. Он играл за Боку Хуниорс с первого тура чемпионата Аргентины 1932 года, с 12 марта. Этому клубу срочно был нужен защитник. Контракт с Эчевери срочно был подписан. Правда в матчах чемпионата за Боку Эчеверри сыграл только в сезоне 1933.

https://www.soccer.ru/blogs/record/1373064

С 1931 г. уже играл в аргентинских клубах Бартоломе Бризуэла, о нём говорили в предыдущей статье. Он также играл с 1-го тура в сезоне 1932, в клубе Сан Лоренцо. Там же играл и самый молодой футболист в заявке на чемпионатах мира Хасинто Вильяльба. Он дебютировал в Аргентине в сезоне 1932 в 4-м туре 2 апреля. Был ещё один малоизвестный парагвайский игрок в клубе Ланус, фамилия игрока занятная — Денди, Клотардо Денди (его звали «уругваец», так как семья после его рождения переехала в Уругвай).

6 июня 1932 г. 17 футболистов прибыли в Буэнос-Айрес. Не все, правда, из них были парагвайцами, четверо были аргентинцами. Поэтому подобных игроков называли псевдо-парагвайцами.

12 июня в 14-м туре клуб Атланта встречался с лидером турнира клубом Ривер Плейт. Оба клуба в предыдущих 13 матчах дважды сыграли вничью. Затем результаты зеркально противоположны: Бока выиграла все остальные матчи, а Атланта все проиграла, забив всего 5 голов соперникам.

Итак, 12 июня клуб Атланта выпустил против лидера парагвайский состав, почти все были парагвайцами.

Фото сделано именно перед этим матчем, 12 июня, с якобы полностью парагвайским составом:

В берете играл защитник Мартиниано Родригес. В нападении был Франсиско Бьянки, он сидит второй слева — вот они были аргентинцами. Остальные были парагвайцами.

За Ривер Плейт играл аргентинец Карлос Пеуселье — один из четырёх футболистов, забивавший голы и в полуфинале, и в финале прошедшего чемпионата мира 1930 года. А среди аргентинских футболистов в истории мундиалей только Карлос Пеуселье и Гильермо Стабиле в 1930 и Лионель Месси в 2022 делали это.

Но более грозную силу в составе Ривер Плейт в сезоне 1932 представлял Бернабе Феррейра. В том сезоне он в 33 играх чемпионата забил 44 мяча, из них пять с пенальти, а два со штрафных ударов.

Чуда не произошло, Ривер Плейт был более мощной командой. Б.Феррейра забил в той игре лишь однажды. А счёт матча 3:0, вновь поражение Атланты.

Среди игроков Атланты отметим двоих — Транкилино Гарсете и Амадео Ортегу. Они оба входили в состав сборной Парагвая на ЧМ -30. Гарсете играл в матче против Бельгии тогда. А вот Амадео Ортега так и не сыграл на турнире в Монтевидео.

На последнем фото Гарсете стоит рядом с тренером. Амадео Ортега сидит второй справа.

В аргентинских источниках иногда пишут, что это фото сделано 19 июня перед матчем с Расингом. Но в том матче и вратарь был другой, и ещё пару замен было сделано в стартовом составе.

В качестве обложки данной статьи выбрано чёрно-белое фото с 9 парагвайцами в составе Атланты, немного другой вариант. Правда, в тех же аргентинских источниках это фото всегда отзеркалено по горизонтали. Я даю в том же порядке, как и на раскрашенном фото.

Поначалу аргентинская публика парагвайский набор принимала хорошо. Но вот 24 июля в матче с Бокой Хуниорс произошёл надлом.

Бока за первые 10 минут матча забила 2 гола. Правда, один мяч на 13-й мин отквитал Порфирио Соса Ларго, парагваец. Но он тут же нагрубил арбитру и был удалён с поля.

Игра ужесточилась. На 60-й мин составы выровнялись — поле покинул один из нападающих Боки из-за травмы. А через 3 минуты Атланта вновь понесла потери. Рефери удалил с поля Транкилино Гарсете за грубый фол. Парагвайцы близко к сердцу приняли решение арбитра и по команде капитана покинули поле, почувствовав, что арбитр к ним относится предвзято и враждебно.

После этого матча многие парагвайцы вернулись на родину, кто-то сменил клуб. А были и те, кто, наоборот, только прибыли в Аргентину.

Например, в следующем матче, 31 июля, впервые в воротах Атланты появился Педро Бенитес. Если помните — это вратарь сборной Парагвая в матче против Бельгии на ЧМ -30.

Как выглядел Педро Бенитес,

не пропустивший ни одного гола на ЧМ -30?

Педро Бенитес успел сыграть в 9 матчах в чемпионате Аргентины 1932 года. За эти 9 игр он пропустил 19 голов, 1 из них с пенальти. Но даже пропустив 6 мячей во встрече 7 августа против Сан Лоренцо, Педро Бенитес попал на обложку еженедельника и получил хороший отзыв. Именно в том матче он попустил пенальти. И, кстати, один из игроков Сан Лоренцо оформил хет-трик. Но это был не парагваец Хасинто Вильяльба, он вообще не забил в том матче, «пожалел» земляка.

Вот и та самая обложка еженедельника:

На фотомонтаж не похоже, раньше фотографы могли выходить на поле, чтобы сделать фото в необычном ракурсе, глазами атакующих. На дальней штанге скорее всего арбитр, в рубашке с горизонтальными полосами. По положению арбитра можно сделать вывод, что это розыгрыш углового. А вот рост вратаря не вызывает никаких усмешек, вряд ли 1 м 66 см.

В концовке чемпионата 1932 Педро Бенитес отстоял в последних 5 матчах подряд. Атланта 1 матч из 5 выиграла, дважды сыграла вничью. Один матч они проиграли с минимальным счётом. А вот с Ривер Плейтом вратарю пришлось 5 раз доставать мяч из сетки своих ворот. Причём покер оформил Бернабе Феррейра, лучший бомбардир сезона: он на 20(!!!) голов опередил второго бомбардира того чемпионата.

Но был и один «сухой» матч у Педро Бенитеса, в котором Атланта выиграла 2:0.

К сожалению, клуб Атланта как был на последнем месте в чемпионате до наплыва парагвайцев, так на последнем месте и остался.

Почему-то в википедии, да и в других источниках указывают количество матчей, сыгранных футболистом исключительно в чемпионате страны. Но кроме чемпионата в 1932 г. были разыграны ещё два официальных кубка. По ходу сезона игрались матчи на Кубок соревнований (Copa de Competencia de la Liga Argentina). Некоторые игроки ставили этот Кубок выше, чем чемпионат Лиги.

В декабре 1932 – январе 1933 впервые был разыгран Кубок в честь «Сеньора Беккара Варела». В нём принимали участие все команды Лиги, т.е. высшего дивизиона.

Педро Бенитес сыграл в первых 2 матчах из 5, пропустил 5 голов. Атланта заняла вновь последнее место в своей группе и не прошла дальше. В одном из тех 2 матчей, 11 декабря, в ворота Педро Бенитеса не был забит пенальти (игрок пробил мимо).

Таким образом, Педро Бенитес в сезоне 1932 в Аргентине сыграл в 11 матчах, пропустил 24 гола. И покинул Аргентину. Но за эти 11 матчей в активе вратаря все возможные события — и «сухарь», и незабитый пенальти, и забитый, и 5-6 голов за матч с хет-триком и покером. Скучать некогда было.

Совсем чётких фото этого вратаря нет.

Историк клуба Атланта (его имя на фото из еженедельника) предложил только это единственное его фото из 1932 года, на обложке еженедельника от 13 августа. Педро Бенитес крупным планом:

А на ЧМ -30 перед матчем с Бельгией он выглядел вот так, и был одним из самых высоких среди стоящих перед фотографами игроков:

Если поискать в электронном архиве, то найдётся превеликое множество Педро Бенитесов из Парагвая того времени. В некоторых источниках по истории чемпионатов мира приводится даже полное имя этого вратаря — Педро Мануэль Бенитес Арпольда. Но вот в архиве человека с таким именем не нашлось ни одного (!).

С именем Педро Бенитес была найдена карточка военного учёта с фото человека, поразительно похожего лицом на того, кто запечатлён на обложке еженедельника. Практически — один в один!

Этот «близнец» по имени Педро Бенитес родился 19 октября 1909 года. Во время ЧМ -30 ему было 20 полных лет. А в статье про прибывших в Аргентину в 1932 г. парагвайских игроков указано, что Педро Бенитесу было 24 года. Разночтения есть.

Главный спец по ЧМ -30 в соцсети Х указывает, что 24 года Бенитесу было уже во время ЧМ -30.

А вот в википедии на всех языках уверенно рассказывают о 29-летнем Педро Бенитесе на ЧМ -30, рождённом в январе 1901 года. Эта дата была в старой версии сайта ФИФА . Ноги оттуда растут. Истина, наверняка ближе к данным аргентинских историков, игрок родился в 1907-09 годах.

Есть одно НО и с «близнецом»: рост найденного Педро Бенитеса 1909 г.р. действительно указан 1 м 65 см. Но ему в 1927 г. было 17-18 лет, к своим 20 годам мог и подрасти, мужчины растут лет до 25.

К сожалению, фото клуба Либертад конца 20-х годов, когда там играл Педро Бенитес, найти пока не удалось. Но, как говорится, будем искать!

Лучший бомбардир клуба в сезоне

и будущий тренер, а потом и член совета директоров Атланты

Вернёмся к парагвайцам, входивших в состав сборной Парагвая на ЧМ -30.

Амадео Ортега и Транкилино Гарсете сыграли в нескольких следующих сезонах за Атланту.

В сезоне 1932 за клуб Атланта сыграли 60 футболистов (из них 9 вратарей), просто немыслимая текучка.

Тут вновь приходится завести разговор о данных по некоторым игрокам в сети.

Амадео Ортега в различных источниках был без даты рождения, зато была известна дата его смерти — 17 октября, в начале 80-х годов.

А вот на сайтах клуба Атланта или тех, в которых рассказано о парагвайских футболистах в Аргентине, — в этих ресурсах указана более точная информация.

Итак, согласно этим источникам, Амадео Ортега родился в городе Ита (Itá) в 50 км от Асунсьона, был в возрасте 26 лет. За Атланту сыграл 55 матчей. Последний из них был 28 апреля 1935. Указана и дата смерти — 17 октября 1983 года, умер в возрасте 78 лет.

Что ещё надо, когда не был известен даже год рождения?

Но вот привычка искать архивные документы позволила уточнить все предыдущие данные.

Во-первых, на сайте historical.lineups есть подробные протоколы всех матчей чемпионата Аргентины за те годы.

В 1932 Амадео Ортега сыграл в 19 матчах чемпионата и забил 3 гола, один из них головой.

В 1933 Ортега в 23 матчах забил 9 голов, став лучшим бомбардиром клуба. Из 9 голов он 2 забил головой.

В 1935 Ортега сыграл всего в 2 матчах, голов не забивал.

Суммируем: 44 матча, 12 голов. Однако во всех источниках в сети указывают 43 матча и 12 голов. Какой-то один матч затерялся. Понятно, что товарищеские матчи тут не учитываются.

Вы думаете, я забыл про 1934 год? Был непростой сезон для команды Атланта.

Лига решила сократить количество команд с 18 до 12. Поэтому одним командам не разрешили играть, другие объединялись в одну.

Именно так и образовалась совместная команда Атланта – Аргентинос Хуниорс. Но эта команда не дошла до конца чемпионата и в сентябре распалась. Просто Аргентинос Хуниорс доигрывала турнир по расписанию для совместной команды.

Так вот Амадео Ортега в совместной команде провёл 11 матчей и забил 4 гола. А конец сезона играл за Аргентинос Хуниорс, ещё 2 матча без голов. Итого в 1934 году у Ортеги 13 матчей и 4 гола в аргентинском чемпионате. Таким образом, всего в чемпионате Аргентины он провёл 57 матчей, а не 55. Голов оказалось 16.

В 1932 и 1933 гг. команды играли ещё в двух кубках (о них чуть выше было упомянуто).

Амадео Ортега сыграл в сезоне 1932 в 5 из 7 кубковых матчах — в 1 из 2 в Copa Competencia, и в 4 из 5 в Кубке Варела. Забил 1 гол, во втором кубке. В 1933 Ортега сыграл в 7 из 9 кубковых встреч: в 2 из 3 в Copa Competencia (1 гол) и в 5 из 6 в Кубке Варела (дубль в одном из матчей). Итого в кубках у него 11 матчей и 4 гола. Так что 68 игр в Аргентине и ровно 20 забитых голов с 1932 по 1935 годы.

Между прочим, в сезоне 1933 Ортега в двух матчах играл вместе с олимпиоником и чемпионом мира Хосе Леандро Андраде (уругваец вообще сыграл всего 3 матча за Атланту в том сезоне, в апреле 1933 в чемпионате, и в начале января 1934 в двух кубковых матчах).

Также в статье про парагвайцев сказано, что у Амадео Ортеги было 10 братьев и сестёр. Один из братьев также играл в аргентинском чемпионате. Брата звали Мигель.

Зная такие подробности, можно смело искать в архиве данные о рождении-крещении или о других датах в жизни.

Только вот в найденных документах не всё совпадало с теми датами, которые были указаны на сайтах.

Брат Мигель Ортега был тренером после завершения карьеры футболиста, работал в Перу. И для него достаточно много документов с его фото и с указанием даты рождения и имён родителей.

Вот фото Мигеля Ортеги из фотоальбома парагвайского футбола, фото 40-х годов. Клуб Атлетико Кораллес на самолёте совершил поездку по Центральной и Южной Америке. Вот фрагмент этого фото:

Мигель Ортега стоит справа в тёмном костюме.

А вот и его миграционная карточка для въезда в Бразилию:

Как видим, Мигель также родился в городе Ита, вернее, этот город называется Итаугуа, с ударением на последней А. И этот город действительно в 45-50 км от Асунсьона.

Но до этого в архиве были найдены документы о рождении Амадео Ортега и о его смерти. Имена родителей, конечно, те же самые. Не на всех остальных братьев-сестёр есть также записи о рождении, но ещё документов 4-5 есть.

Согласно документу о крещении от 17 февраля 1906 г., мальчик Амадео родился в законном браке 19 апреля 1905 года, и город Итаугуа упомянут.

Вот сам документ:

Несложный подсчёт показывает, что летом 1932 Амадео Ортега был уже в возрасте 27 лет, а не 26. Очередная неточность.

Дата смерти Амадео совпала с архивной записью. Но вот незадача — год смерти на всех ресурсах указан немного не тот. В архивной записи 17 октября 1982 года умер Амадео Ортега в возрасте 77 лет, а не 78.

В википедии есть одно не совсем чёткое фото Амадео Ортеги. А вот в фотоальбоме есть чёткое фото группы парагвайских игроков, среди которых есть и Амадео Ортега, но не в футбольной форме, а при галстуке:

В подписи к этому фото группы игроков после имени Амадео написано "Camba í”, а потом и фамилия Ортега. Это его прозвище, состоящее из двух слов, что на языке гуарани (или каком-то диалекте) означает «чернявенький» или что-то в этом роде, из-за смуглой кожи.

В интернете можно найти и слитное написание прозвища, а то и вовсе две последние буквы потом переставляют местами (есть такое испанское слово cambia).

Кстати, у Мигеля было прозвище «Migueli». Тут всё в одно слово.

На одном из сайтов было дано фото некоего документа от парагвайской Лиги для Амадео Ортеги в зрелом возрасте, типа пропуска на постоянной основе:

Как видите, прозвище написано и в другом варианте — через дефис. Однако буквально при написании этого текста мой знакомый парагваец отметил, что сейчас правильно всё-таки писать Kamba'i. Это с некоторого времени возникло, так как Академия языка гуарани изменила правила написания.

Данные в статье о парагвайцах в Аргентине дают некоторые сведения и о Транкилино Гарсете.

Так вот согласно тем данным, Транкилино Гарсете приехал в Аргентину в возрасте 21 года.

Во всех википедиях и на других сайтах для Гарсете указан год рождения 1907. А это значит, что ему совсем не 21 год в 1932, как вы понимаете.

Но в аргентинской газете ясно написано, что Гарсете было 21 год, а Педро Мунту 22 года. Третьим на фото был аргентинец Веньяльго, тоже 22 лет, его называли псевдо-парагвайцем, он родился в Аргентине:

Без опечаток в фамилии Мунта (он по центру) и Веньяльго не обошлось. А Гарсете, кстати, в той самой кофте, в которой парагвайцы были на ЧМ -30 (очень похожа). Между прочим, июнь в Южной Америке — это зима, поэтому они и в кофтах.

Есть одно фото весьма качественное, из раздевалки команды Атланта, после тренировки в 1933 году:

В берете вновь всё тот же аргентинец Мартиниано Родригес. Слева на фото Транкилино Гарсете. Напротив него в футболке как раз Аурелио Мунт, они на всех предыдущих фото всегда рядом. Четвёртый футболист на снимке — это Станислао Фернандес, аргентинец.

Если в 1932 Гарсете был 21 год, то на чемпионате мира ему было менее 20 лет. А это значит, что он пополнил список футболистов возраста U-20, сыгравших на мундиалях. А это уже значимая находка.

Посмотрите на Транкилино Гарсете поближе, на его характерные скулы:

В архивах я нашёл карточку военного учёта парагвайца по имени Транкилино Гарсете. Там есть его фото 60-х годов. Такое же скуластое лицо. В целом сходства имеются. А вот дата рождения у него — 25 июля 1912.

Мой знакомый парагваец, занимающийся историей парагвайского футбола, признал, что на фото 60-х годов человек весьма схожий с лицом на раскрашенном фото 1932 года. Но требуются и другие подтверждения.

А пока можем немного подсчитать.

В июне-июле 1932 человеку, родившемуся в 1912, было только 20 лет, а не 21. Ну, если после 25 июля, то ему шёл, да, 21-й год.

Но не это главное.

20 июля 1930 футболист Транкилино Гарсете играл в составе сборной Парагвая против Бельгии на ЧМ -30.

И если найденный в архиве человек с датой рождения 25 июля 1912 и есть тот самый футболист, то это многое изменит во всех статистических записях о самом молодом игроке на ЧМ -30. И окажется, что в заявке сборной Парагвая на ЧМ -30 был не только:

самый юный футболист в истории всех мундиалей — 15-летний Хасинто Вильяльба; но и сыграл на турнире впервые в истории Кубка мира 17-летний парень, Транкилино Гарсете.

Но это только гипотеза. Требуется дополнительная проверка…

Посмотрите сами и сравните фото, сделанные с более, чем 30-летним интервалом. Есть ли общие черты, один ли это человек?

Есть ещё фото Транкилино Гарсете с родинками или с чем-то подобным на подбородке и у носогубной складки:

У человека на фото из 1962 года на подбородке в том же месте есть выпуклость, но уже не такая явная.

Транкилино Гарсете по заверению парагвайского коллеги после 1935 года поиграл в клубе Серра Портеньо в Парагвае. А в 1948 г. он был тренером аргентинского клуба Атланта, игравшего во втором дивизионе. В 1955 (по другим данным — в 1965, но скорее всего, опечатка) он был активным членом совета директоров клуба Атланта. Позже стал членом Союза бывших игроков Атланты.

В кубковых турнирах 1932-1933-1934 годов Транкилино Гарсете сыграл в 10 матчах, причём 29 июня 1933 из-за травмы он покинул поле на 70 минуте в матче с Эстудиантесем. Кстати, на сайте rsssf в протоколах этих самых кубковых матчей он значится то Sorcete, то Garcette.

Но это ещё что! В фейсбуке есть группа его имени, надо полагать, фанатов Атланты. Так в той группе умудряются на трёх разных фото указывать на трёх совсем разных игроков, утверждая, что это и есть Транкилино Гарсете, их кумир. Смешно…