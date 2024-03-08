«Гоу Эхед Иглз» – ПСВ: прогноз и ставки от БК Pinnacle (8.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов «Гоу Эхед Иглз» – ПСВ, который состоится 8 марта 2024 года
«Гоу Эхед Иглз»
В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «орлы» занимают шестое место. Вспомним недавние матчи с участием команды. На выезде в рамках матча 22-го тура Эредивизи «орлы» взяли верх над «Херенвеном» (2:0). В сухую, пропустив три гола, «Гоу Эхед Иглз» потерпел поражение от команды «Твенте» в гостевой встрече.
На прошлых выходных с минимальным счётом «орлы» одержали победу над «Валвейком».
ПСВ
«Красно-белая армия» на данный момент в турнирной таблице Эредивизи занимает первую строчку. Рассмотрим несколько футбольных поединков ПСВ за последнее время. В рамках первого матча 1/8 плей-офф Лиги чемпионов «крестьяне» раскатали дома ничью с дортмундской «Боруссией» (1:1). С большим счётом на выезде «красно-белые» разгромили команду «Зволле» в рамках матча позапрошлого тура Эредивизи (7:1).
3 марта «красно-белая армия» дома разошлась миром с «Фейеноордом» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Гоу Эхед Иглз» – 7.60
- Ничья – 5.60
- Победит ПСВ – 1.35
- Победит ПСВ с форой -1.5 гола – 1.89
- Тотал голов больше 3.5 – 2.03
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.79
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
- Только в одной встрече из десяти крайних ПСВ проиграл
- За такой же период «орлы» уступили в четырёх матчах.
Прогноз
Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в предстоящем футбольном поединке на победу ПСВ с форой -1.5 гола за игру с коэффициентом 1.89. В двух крайних очных встречах «красно-белые» обыграли «орлов» и будущая встреча не станет исключением.