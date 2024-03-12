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«Родина» – «Урал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.03.2024)

сегодня, 16:24
«Родина» – «Урал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка России «Путь регионов» «Родина» – «Урал», который состоится 13 марта 2024 года

«Родина»

На текущий момент «Родина» в турнирной таблице ФНЛ чемпионата России занимает шестое место. Вспомним недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи с «Уралом». Со счётом 2:2 вничью московская команда сыграла с кыргызстанским клубом «Абдыш-Ата» в рамках товарищеского матча. В матче 21-го тура ФНЛ «Родина» в гостях выиграла у «Акрона» из Тольятти (2:0).

С таким же счётом на прошлых выходных «Родина» на выезде взяла верх над «Шинником».

«Урал»

Екатеринбургская команда на сегодняшний день в турнирной таблице РПЛ находится на тринадцатой строчке. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием команды за последнее время. С минимальным счётом в товарищеской встрече «шмели» уступили «быкам» из Краснодара. В матче 19-го тура с таким же счётом «оранжево-чёрные» проиграли на выезде «грозненцам».

9 марта «Зенит» разгромил «шмелей» в Екатеринбурге со счётом 4:1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победят «Родина» – 3.08
  • Ничья – 3.29
  • Победит «Урал» – 2.43
  • Победит «Урал» с форой -1.5 гола – 5.10
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.33
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.61

Статистика

  • Только в одном матче из пяти крайних «Родина» уступила
  • За аналогичный период «Урал» проиграл своим оппонентам в четырёх встречах
  • «Шмелям» пока не доводилось выигрывать у «Родины».

Прогноз

Принимая во внимание статистику личных встреч команд, предполагаем, что в основное время матч, скорее всего, завершится вничью. Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает ставку сделать с коэффициентом 3.29 на ничью.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: фк Урал
Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 18:21
До этого матча в прошлые 2 зимних межсезонья команды играли товарищеские игры и оба раза Родина сопернику не уступила. Один раз обыграли уральцев москвичи 1-0, а один раз была боевая ничья 2-2. Сейчас у хозяев отличные шансы продлить серию в официальных играх. Хозяева в отличной форме, чего не скажешь про гостей, логистика перед этим матчем у них была гораздо проще, чем маршрут Урала Грозный-Екатеринбург-Москва, ну и качество футбола у коллектива из ФНЛ смотрится куда лучше. Уралу важна РПЛ, где надо спасаться от вылета и стыков, так что и ротация от гостей в этом матче не исключена. Считаю, что у хозяев хорошие шансы на то, чтобы как минимум не проиграть в этом поединке.
Гость
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