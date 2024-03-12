«Виктория» Пльзень – «Серветт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (14.03.2024)

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сегодня, 17:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на ответный матч 1/8 плей-офф Лиги конференций «Виктория» Пльзень – «Серветт», который состоится 14 марта 2024 года

«Виктория» Пльзень

«Викторка» на данный момент входит в тройку самых сильных команд чемпионата Чехии. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных поединков «красно-синих» за последнее время. На выезде с разницей в один мяч «Виктория» взяла верх над командой «Пардубице» в матче 23-го тура Первой лиги (3:2). Нулевую ничью «красно-синие» раскатали в гостях с швейцарским клубом «Серветт» в рамках первого матча 1/8 плей-офф Лиги конференций.

На прошлых выходных со счётом 4:0 в домашнем матче «Викторка» разгромила «Спарту».

«Серветт»

Второе место занимают «гранатовые» в турнирной таблице Суперлиги Швейцарии. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «Серветта» в предстоящей встрече с «Викторией». В четвертьфинале Кубка Швейцарии команда из Женевы одержала победу над «Делемоном». В позапрошлом туре чемпионата Швейцарии со счётом 2:0 «гранатовые» обыграли дома команду «Санкт-Галлен».

10 марта со счётом 3:1 «Серветт» взял верх над «Лозанной».

Котировки БК Pinnacle

Победят «Виктория» Пльзень – 1.87

Ничья – 3.60

Победит «Серветт» – 4.40

Победит «Виктория» Пльзень с форой -1.5 гола – 3.20

Тотал голов больше 2.5 – 2.00

Тотал голов меньше 2.5 – 1.81

Статистика

«Виктория» одержала семь побед в десяти крайних матчах

За аналогичный период «гранатовые» взяли верх над своими соперниками также в семи встречах

Только один гол пропустил «Серветт» в пяти последних матчах.

Прогноз

Не без труда, но чешская команда справится с оппонентом из Швейцарии. На выезде в первой игре «Викторка» смотрелась неплохо. На своём поле «красно-синим» удастся распечатать ворота «гранатовых». Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу «Виктории» с коэффициентом 1.87.