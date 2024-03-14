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«Вест Хэм» – «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:16
«Вест Хэм» – «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Вест Хэм»

Обладатель Лиги конференций прошлого сезона теперь ведет свой путь к Лиге Европы, однако соперники здесь встречаются гораздо сложнее. «Молотобойцы» пропустили на последних минутах Германии и тем самым, оказались в роли догоняющих во втором поединке. Тем не менее, букмекеры, как и болельщики гостей уверены в том, что хозяева этого поединка пройдут дальше, с чем не согласен «Фрайбург».

10 марта «Вест Хэм» не смог на своем поле обыграть аутсайдера «Бернли» в АПЛ (1:1), а седьмого числа минимально уступил «Фрайбургу» в Лиге Европы (0:1).

«Фрайбург»

«Фрайбург» набирается еврокубкового опыта и выглядит опасным соперником для любой команды. Кроме того, немецкий коллектив смог вырвать победу в первой игре, что серьезно влияет на моральный дух футболистов и в Лондоне они будут себя чувствовать гораздо увереннее. В чемпионате Германии клуб потерял свою стабильность и на данный момент идет лишь на восьмом месте отставая от зоны еврокубков на семь очков.

10 марта «Фрайбург» на выезде смог обыграть «Бохум» (2:1), а первого числа на своем поле поделил очки с «Баварией» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вест Хэм» – 1.65
  • Ничья – 4.15
  • Победит «Фрайбург» – 5.3
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.8
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.05

Статистика

  • Пять из семи последних матчей «Вест Хэма» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Фрайбург» проиграл пять из восьми выездных поединков
  • «Вест Хэм» дважды обыгрывал «Фрайбург» в трех последних поединках между клубами.

Прогноз

Поставить на победу «Вест Хэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Лондонцы уверенно играю на своем поле и постараются как минимум перевести игру в дополнительное время. Прогнозируем победу «молотобойцев» в 1-2 мяча.

Все комментарии
whttz26k628r
whttz26k628r
вчера в 17:56
Думаю, что ответный поединок между данными командами получится более зрелищным, чем первый, в котором мы увидели всего один точный удар на двоих. Англичанам нужно отыгрываться, и я вполне допускаю, что в ворота такого соперника как Фрайбург в Лондоне при поддержке родных трибун "молотобойцы" способны поразить минимум 2-3 раза для достижения нужного результата. Но и сами хозяева вряд ли сыграют на ноль, потому что оборона ВХЮ оставляет желать лучшего, а немцы - очень крепкий коллектив. Который как минимум разок вполне может поймать хозяев на контратаке, когда те будут раскрываться. А раскрываться они будут точно. Мой прогноз - Обе забьют.
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