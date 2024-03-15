«Осасуна» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:14

«Осасуна»

«Осасуна» в прошлом туре прервала свою небольшую серию без поражений в чемпионате Испании и теперь вынуждена начинать все с начала. Команда на данный момент занимает 10 место с 36 баллами и уверенно держится в середине турнирной таблице. Матчи с «Реалом» принципиальны для любой команды, поэтому хозяева определенно постараются создать именитому клубу проблемы на футбольном поле.

9 марта «Осасуна» проиграла на выезде «Жироне» (0:2), а четвертого числа на своем поле минимально одолела «Алавес» (1:0).

«Реал» Мадрид

«Сливочные» уверенно лидируют в чемпионате Испании и очень хотят уйти на международный перерыв, не теряя очков в крайнем туре. Сейчас «Реал» идет на первом месте с 69 очками и опережает «Жирону» на семь пунктов, поэтому будет настроен максимально по-боевому на этот поединок, ведь если отрыв сократится, это может повлиять на футболистов психологически и неважно, что это мадридский «Реал»

10 марта «королевский клуб» разгромил на своем поле «Сельту» (4:0), а шестого числа в Лиге чемпионов сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 6.3

Ничья – 4.4

Победит «Реал» Мадрид – 1.55

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.02

Статистика

«Осасуна» проиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реал» Мадрид проиграл лишь один поединок из десяти последних на выезде

«Сливочные» выиграли четыре из пяти последних поединков с «Осасуной»

Прогноз

Поставить на победу «Реала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Мадридский клуб обладает большим опытом и мы предполагаем, что тренерский штаб найдет ресурсы, чтобы добыть важную победу перед перерывом на матчи международных сборных.