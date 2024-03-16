«Рома» – «Сассуоло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Серии A чемпионата Италии «Рома» – «Сассуоло», который состоится 17 марта 2024 года
«Рома»
«Жёлто-красные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на пятой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Волчицы», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «чёрно-зелёными». В 1/8 плей-офф Лиги Европы в первой игре со счётом 4:0 «Рома» взяла верх над «чайками». На выезде ничью раскатали «жёлто-красные» с «Фиорентиной» в рамках матча прошлого тура Серии A (2:2).
14 марта с минимальным счётом «Волчица» в гостях уступила «Брайтону» в ответной встрече, но по сумме двух встреч «Рома» прошла в следующий этап Лиги Европы.
«Сассуоло»
«Сассуоло» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A занимает предпоследнее место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «чёрно-зелёных» за последнее время. С большим счётом «Сассуоло» дома проиграло «маленьким ослам» из Неаполя в рамках матча 21-го тура Серии A (1:6). С минимальным счётом «чёрно-зелёные» на выезде уступили «мастифам» из Вероны.
На прошлых выходных «Сассуоло» выиграло у «канареек» из Фрозиноне.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рома» – 1.45
- Ничья – 4.80
- Победит «Сассуоло» – 7.00
- Победит «Рома» с форой -1.5 гола – 2.16
- Тотал голов больше 2.5 – 1.66
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.18
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
- Три победы одержали «жёлто-красные» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Сассуоло» порадовало победой своих поклонников только в одной встрече.
Прогноз
Компания Pinnacle в будущей игре предлагает сделать ставку на победу «Ромы» с коэффициентом 1.45. Не в той форме «чёрно-зелёные» на данном этапе, чтобы увезти очки из Рима в предстоящем матче.