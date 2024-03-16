«Рома» – «Сассуоло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17.03.2024)

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вчера, 21:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Серии A чемпионата Италии «Рома» – «Сассуоло», который состоится 17 марта 2024 года

«Рома»

«Жёлто-красные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на пятой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Волчицы», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «чёрно-зелёными». В 1/8 плей-офф Лиги Европы в первой игре со счётом 4:0 «Рома» взяла верх над «чайками». На выезде ничью раскатали «жёлто-красные» с «Фиорентиной» в рамках матча прошлого тура Серии A (2:2).

14 марта с минимальным счётом «Волчица» в гостях уступила «Брайтону» в ответной встрече, но по сумме двух встреч «Рома» прошла в следующий этап Лиги Европы.

«Сассуоло»

«Сассуоло» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A занимает предпоследнее место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «чёрно-зелёных» за последнее время. С большим счётом «Сассуоло» дома проиграло «маленьким ослам» из Неаполя в рамках матча 21-го тура Серии A (1:6). С минимальным счётом «чёрно-зелёные» на выезде уступили «мастифам» из Вероны.

На прошлых выходных «Сассуоло» выиграло у «канареек» из Фрозиноне.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 1.45

Ничья – 4.80

Победит «Сассуоло» – 7.00

Победит «Рома» с форой -1.5 гола – 2.16

Тотал голов больше 2.5 – 1.66

Тотал голов меньше 2.5 – 2.18

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Три победы одержали «жёлто-красные» в пяти крайних матчах

За такой же период «Сассуоло» порадовало победой своих поклонников только в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей игре предлагает сделать ставку на победу «Ромы» с коэффициентом 1.45. Не в той форме «чёрно-зелёные» на данном этапе, чтобы увезти очки из Рима в предстоящем матче.