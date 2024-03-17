«Вест Хэм» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Вест Хэм»
«Молотобойцы» находятся в отличном настроении, ведь в ответном матче Лиги Европы не оставили шансов сопернику и прошли в следующий раунд турнира. Тем не менее, в АПЛ не всегда получается у «Вест Хэма» добиваться результата и поэтому занимает лишь седьмое место с 43 баллами, отставая о т соперника на 12 пунктов. В случае победы у хозяев будет возможность лишь приблизиться к конкурентам, но не обогнать их в таблице.
14 марта «Вест Хэм» разгромил «Фрайбург» в Лиге Европы (5:0), а 10 числа не смог переиграть «Бернли» в АПЛ (2:2).
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» сдала в результатах последних матчей, но команде все еще удается занимать четвертое место в АПЛ с 55 баллами в активе. Кроме того, коллектив на этой неделе пробился в четвертьфинал Лиге конференций и намерен побороться за трофей. Предстоящая игра будет непростой для гостей и потеря очков может обернуться потерей места в топ-4 самого яркого и престижного чемпионата в Европе.
14 марта «Астон Вилла» разгромила «Аякс» в Лиге конференций (4:0), а 10 марта с тем же счетом проиграла «Тоттенхэму» в чемпионате (0:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вест Хэм» – 2.6
- Ничья – 3.8
- Победит «Астон Вилла» – 2.6
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.55
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.45
Статистика
- «Вест Хэм» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Астон Вилла» не проигрывает на выезде уже семь поединков подряд
- «Вест Хэм» выиграл три из пяти последних встреч с «Астон Виллой»
Прогноз
Поставить на победу «Вест Хэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.6. У гостей сейчас явно видны проблемы в чемпионате и вряд ли в таком сложном выездном матче все так быстро поменяется. Прогнозируем победу «молотобойцев» на своем стадионе.