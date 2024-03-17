«Вест Хэм» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1710653964

сегодня, 08:39

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» находятся в отличном настроении, ведь в ответном матче Лиги Европы не оставили шансов сопернику и прошли в следующий раунд турнира. Тем не менее, в АПЛ не всегда получается у «Вест Хэма» добиваться результата и поэтому занимает лишь седьмое место с 43 баллами, отставая о т соперника на 12 пунктов. В случае победы у хозяев будет возможность лишь приблизиться к конкурентам, но не обогнать их в таблице.

14 марта «Вест Хэм» разгромил «Фрайбург» в Лиге Европы (5:0), а 10 числа не смог переиграть «Бернли» в АПЛ (2:2).

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» сдала в результатах последних матчей, но команде все еще удается занимать четвертое место в АПЛ с 55 баллами в активе. Кроме того, коллектив на этой неделе пробился в четвертьфинал Лиге конференций и намерен побороться за трофей. Предстоящая игра будет непростой для гостей и потеря очков может обернуться потерей места в топ-4 самого яркого и престижного чемпионата в Европе.

14 марта «Астон Вилла» разгромила «Аякс» в Лиге конференций (4:0), а 10 марта с тем же счетом проиграла «Тоттенхэму» в чемпионате (0:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 2.6

Ничья – 3.8

Победит «Астон Вилла» – 2.6

Тотал больше 2.5 мячей – 1.55

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.45

Статистика

«Вест Хэм» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Астон Вилла» не проигрывает на выезде уже семь поединков подряд

«Вест Хэм» выиграл три из пяти последних встреч с «Астон Виллой»

Прогноз

Поставить на победу «Вест Хэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.6. У гостей сейчас явно видны проблемы в чемпионате и вряд ли в таком сложном выездном матче все так быстро поменяется. Прогнозируем победу «молотобойцев» на своем стадионе.