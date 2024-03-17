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«Атлетико» – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 09:07
«Атлетико» – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Атлетико»

«Матрасники» могут быть довольны собой, ведь в Лиге чемпионов смогли отыграться у «Интера» и пройти по серии пенальти дальше (3:1). Команда намерена побороться за главный европейский трофей, но и про Ла Лигу забывать нельзя. Здесь «Атлетико» опустился уже на пятое место с 55 баллами и отстает от «Барселоны» на шесть пунктов, но в случае успеха разрыв сократится всего до одной победы. Матч является центральным в туре и будет очень интересным и непредсказуемым.

9 марта «Атлетико» проиграл на выезде «Кадису» (0:2), а третьего на своем поле оказался сильнее «Бетиса» (2:1).

«Барселона»

Каталонский клуб уверенно обыграл «Наполи» в ответном матче Лиги чемпионов (3:1) и прошел дальше, где встретится с «друзьями» из ПСЖ. Команда занимает третье место с 61 баллом, но всего на один пункт отстает от «Жироны», которая сыграла на один матч больше, поэтому имеет шанс выйти на чистое второе место, если удастся одержать победу в Мадриде. Команды имеют большую историю личных встреч, поэтому наблюдать за очередной из них будет крайне любопытно даже нейтральным болельщикам.

8 марта «Барселона» со скрипом обыграла «Мальорку» (1:0), а третьего числа завершила матч без голов с «Атлетиком» Бильбао (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Атлетико» – 2.25
  • Ничья – 3.7
  • Победит «Барселона» – 3.25
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.67
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

  • «Атлетико» проиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Барселона» не знает поражений уже девять поединков подряд
  • «Атлетико» проиграл четыре последние встречи «Барселоне»
  • Четыре из пяти матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Атлетико», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Оба клуба находятся в хорошем расположении духа, однако мы предполагаем, что хозяева в этой встрече окажутся немного удачливее своих соперников.

Все комментарии
46z7hchtfpqv
46z7hchtfpqv
сегодня в 09:13
В исход матча лучше не лезть, а вот забитые голы мы увидим и даже от каждого клуба.
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