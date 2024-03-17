«Атлетико» – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Атлетико»
«Матрасники» могут быть довольны собой, ведь в Лиге чемпионов смогли отыграться у «Интера» и пройти по серии пенальти дальше (3:1). Команда намерена побороться за главный европейский трофей, но и про Ла Лигу забывать нельзя. Здесь «Атлетико» опустился уже на пятое место с 55 баллами и отстает от «Барселоны» на шесть пунктов, но в случае успеха разрыв сократится всего до одной победы. Матч является центральным в туре и будет очень интересным и непредсказуемым.
9 марта «Атлетико» проиграл на выезде «Кадису» (0:2), а третьего на своем поле оказался сильнее «Бетиса» (2:1).
«Барселона»
Каталонский клуб уверенно обыграл «Наполи» в ответном матче Лиги чемпионов (3:1) и прошел дальше, где встретится с «друзьями» из ПСЖ. Команда занимает третье место с 61 баллом, но всего на один пункт отстает от «Жироны», которая сыграла на один матч больше, поэтому имеет шанс выйти на чистое второе место, если удастся одержать победу в Мадриде. Команды имеют большую историю личных встреч, поэтому наблюдать за очередной из них будет крайне любопытно даже нейтральным болельщикам.
8 марта «Барселона» со скрипом обыграла «Мальорку» (1:0), а третьего числа завершила матч без голов с «Атлетиком» Бильбао (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетико» – 2.25
- Ничья – 3.7
- Победит «Барселона» – 3.25
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.67
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25
Статистика
- «Атлетико» проиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах
- «Барселона» не знает поражений уже девять поединков подряд
- «Атлетико» проиграл четыре последние встречи «Барселоне»
- Четыре из пяти матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Атлетико», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Оба клуба находятся в хорошем расположении духа, однако мы предполагаем, что хозяева в этой встрече окажутся немного удачливее своих соперников.