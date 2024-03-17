«Атлетико» – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:07

«Атлетико»

«Матрасники» могут быть довольны собой, ведь в Лиге чемпионов смогли отыграться у «Интера» и пройти по серии пенальти дальше (3:1). Команда намерена побороться за главный европейский трофей, но и про Ла Лигу забывать нельзя. Здесь «Атлетико» опустился уже на пятое место с 55 баллами и отстает от «Барселоны» на шесть пунктов, но в случае успеха разрыв сократится всего до одной победы. Матч является центральным в туре и будет очень интересным и непредсказуемым.

9 марта «Атлетико» проиграл на выезде «Кадису» (0:2), а третьего на своем поле оказался сильнее «Бетиса» (2:1).

«Барселона»

Каталонский клуб уверенно обыграл «Наполи» в ответном матче Лиги чемпионов (3:1) и прошел дальше, где встретится с «друзьями» из ПСЖ . Команда занимает третье место с 61 баллом, но всего на один пункт отстает от «Жироны», которая сыграла на один матч больше, поэтому имеет шанс выйти на чистое второе место, если удастся одержать победу в Мадриде. Команды имеют большую историю личных встреч, поэтому наблюдать за очередной из них будет крайне любопытно даже нейтральным болельщикам.

8 марта «Барселона» со скрипом обыграла «Мальорку» (1:0), а третьего числа завершила матч без голов с «Атлетиком» Бильбао (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» – 2.25

Ничья – 3.7

Победит «Барселона» – 3.25

Тотал больше 2.5 мячей – 1.67

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

«Атлетико» проиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Барселона» не знает поражений уже девять поединков подряд

«Атлетико» проиграл четыре последние встречи «Барселоне»

Четыре из пяти матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Атлетико», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Оба клуба находятся в хорошем расположении духа, однако мы предполагаем, что хозяева в этой встрече окажутся немного удачливее своих соперников.