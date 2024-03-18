Сборная Англии представила новую форму

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вчера, 12:35

Сборная Англии совместно с Nike представила новый комплект формы. Американская компания объявила о специальных инновациях, направленных на поддержание производительности игроков, сохраняя сухость и прохладу с помощью дышащей, лёгкой ткани.

Домашний комплект — современный подход к классической белой форме. Отделка на манжетах взята из тренировочной экипировки легенд Англии прошлого и выполнена в смелом фиолетовом цвете, который перекликается с красными и синими цветами прошлого. Эти же цвета представлены в игривой интерпретации флага Святого Георгия на задней стороне воротника.

Выездной комплект переосмысливает культовые комплекты прошлого, делая смелое заявление с помощью привлекательного фиолетового цвета — современного сочетания классических синих и красных цветов сменных комплектов сборной Англии прошлых лет. Графические боковые панели имеют семь различных цветов, что свидетельствует об английской моде, а флаг Святого Георгия на воротнике выделяется своим стилем.

Ранее новые комплекты форм представили сборные Нидерландов и Португалии.