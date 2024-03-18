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Сборная Англии представила новую форму

вчера, 12:35

Сборная Англии совместно с Nike представила новый комплект формы. Американская компания объявила о специальных инновациях, направленных на поддержание производительности игроков, сохраняя сухость и прохладу с помощью дышащей, лёгкой ткани.

Домашний комплект — современный подход к классической белой форме. Отделка на манжетах взята из тренировочной экипировки легенд Англии прошлого и выполнена в смелом фиолетовом цвете, который перекликается с красными и синими цветами прошлого. Эти же цвета представлены в игривой интерпретации флага Святого Георгия на задней стороне воротника.

Выездной комплект переосмысливает культовые комплекты прошлого, делая смелое заявление с помощью привлекательного фиолетового цвета — современного сочетания классических синих и красных цветов сменных комплектов сборной Англии прошлых лет. Графические боковые панели имеют семь различных цветов, что свидетельствует об английской моде, а флаг Святого Георгия на воротнике выделяется своим стилем.

Сборная Англии представила новую форму Сборная Англии представила новую форму Сборная Англии представила новую форму Сборная Англии представила новую форму Сборная Англии представила новую форму

Ранее новые комплекты форм представили сборные Нидерландов и Португалии.

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Все комментарии
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:19
...Дэвид Бекхэм, Джек Грилиш - лица нации,рэспект...!!!
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:06
Белая симпатичная
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 14:06
Грилишу на фото не хватает банки пива
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:49
Найк... Львы... Узнаваемо!
Главное им нравится)
По сравнению с их "леди"....)
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:39, ред.
Сборная Англии всегда были консерваторы .
pnpg4f7c9h9g
pnpg4f7c9h9g
вчера в 12:38
Выглядит ну очень старомодно.
Гость
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