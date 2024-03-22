По следам Феликса и Фернандеса. «Бенфика» продаёт очередного таланта за 100+ млн евро

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сегодня, 19:50

За 19-летнего португальца борются англичане и ПСЖ .

Главный поставщик дорогостоящих трансферов

Португальский гранд можно называть с отрывом лучшим в вопросе дохода на своих воспитанниках и просто молодых проспектах. Из академии «Бенфики» выходит множество талантов. Многие остаются в главной команде, становятся там лидерами и приносят клубу огромные деньги. 4 из 5 самых дорогих сделок на выход случились в последние 5 сезонов, считая текущий. Ещё об одном договорились прошлым летом и официально оформят следующим. Открыл этот нескончаемый поток Жоау Феликс – его продали мадридскому «Атлетико» за 127 миллионов евро (те искали преемника Гризманну).

Позже была сделка с «Ман Сити» — они за 71,6 млн евро подписали Рубена Диаша. В сезоне-22/23 дублетом выстрелили Дарвин Нуньес и Энцо Фернандес (не воспитанники, но вписываются в линию развития молодёжи) – первый летом пополнил состав «Ливерпуля», второй зимой перебрался с «Челси».

Минувшим летом «Пари Сен-Жермен» арендовал форварда, который на короткий срок во время ЧМ -2022 сверкнул ярче самого Роналду, – речь о Гонсалу Рамуше. В случае с ним стороны тоже договорились о полноценном трансфере. Но в виде обязательного выкупа после окончания аренды следующим летом. Ценник – 65+15 млн евро.

К тому моменту «орлы» могут заработать на ещё одном воспитаннике.

МЮ следит с лета

Краткий экскурс – Жоау Невеш прошёл всю клубную вертикаль и впервые сыграл за основную команду в чемпионате Португалии в прошлом сезоне. Вплоть до апреля опорника лишь аккуратно подпускали к играм, выпуская на несколько минут в концовке. А вот в последних турах он играл уже от звонка до звонка – возможно, сказывалась потеря того же Фернандеса.

Уже летом свой интерес обозначил «Манчестер Юнайтед» — португальцы обозначили ценник в 60 млн евро. На этом история ушла в долгий ящик. Макунианцы решили следить за прогрессом юниора, отправляли на разведку скаутов для сбора материала – они, в частности, в ноябре показались на матче «Бенфики» и «Спортинга». Тогда же Жоау получил вызов в сборную.

Сами португальцы не торопились расставаться с молодым талантом, чувствуя, что позднее за него можно выручить гораздо больше. Зимой оформить трансфер тоже было невозможно – поэтому «Юнайтед» затаились до ближайшего лета.

Сейчас конкурировать придётся и с другими англичанами

Правда, теперь круг претендентов на футболиста расширяется – да и требования португальского гранда увеличиваются. В борьбу с МЮ готовы вступить «Челси» и «Ливерпуль». У обоих уже есть опыт взаимодействия с «орлами» — они договаривались по трансферам Энцо Фернандеса и Дарвина Нуньеса соответственно. Правда, у реальности интереса «аристократов» есть большие вопросы. Жоау – талант такого масштаба, что его грех брать для ротации. А список лидеров в центре поля уже сейчас исчерпывающий – уже не раз упомянутый аргентинец, Мойсес Кайседо (ради него завалили деньгами «Брайтон»). Сюда же можно включить Конора Галлахера – это тоже лидер, которому при этом уделяют незаслуженно мало внимания. Ещё и воспитанник – тем более сложно представить, что от него откажутся ради очередной покупки на 100+ миллионов евро.

Что касается «Ливерпуля», они как раз находятся в стадии обновления – острая фаза прошла минувшим летом, тогда создали новый костяк. Теперь нужны точечные доработки – уже под видение нового тренера. И как раз вопрос с центром поля решён довольно условно. Есть набор конкурентов – Собослаи, МакАллистер, Гравенберх, Эндо. Райан и Доминик нужны ближе к атаке, Алексис может играть инсайда и закрывать опорную зону, Эндо добавляет опыта, но не всегда показывает необходимый класс. Есть и несколько других исполнителей – но в этой группе лишь пара тянет на топ-статус. И речь не об опорниках. Другой вопрос – насколько «Ливерпуль» готов мериться кошельками с европейскими грандами. В таких разборках они редко становятся победителями (пример – Беллингем, Кайседо).

Подключились парижские шейхи и «Бавария»

«Пари Сен-Жермен» и мюнхенцев тоже называют среди претендентов на Жоау Невеша. При этом парижане в работе по португальскому опорнику более расторопны – за футболистом следил советник клуба по спортивным вопросам Луиш Кампуш. Успел собрать информацию о нём и составил положительное мнение.

В ресурсах парижан нет сомнений – они уже проворачивали дорогостоящие сделки. Плюс имеют связи в лиссабонском клубе – чуть ранее арендовали Гонсалу Рамуша, готовят деньги для выкупа. С другой стороны, в этом видится и проблема – от перехода Мбаппе в «Реал» клуб ничего не получит, а два топ-трансфера (космический по сумме и просто дорогой) смотрятся дико – даже для ПСЖ .

В «Баварии» пока сложная ситуация из-за надвигающейся смены тренера. Уход Тухеля – кажется, вопрос решённый. Но пока не решено, кто займёт его место. Плюс в подвешенном состоянии вопрос по будущему Йозуа Киммиха – новый контракт еще не согласовали (действующий истекает летом), недавний лидер мюнхенцев уже задумывается, не сменить ли обстановку. А Горецке в пару нужен партнёр посильнее сырого воспитанника Павловича. У его ровесника Жоау опыта больше – да и качественнее он.