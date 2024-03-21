Лето подарит невероятные трансферы. Леау и Осимхен последуют примеру Мбаппе

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сегодня, 18:45

Пока только Килиан принял окончательное решение.

Килиан Мбаппе – 180 млн евро

Здесь и далее указана оценочная стоимость контракта футболиста. Трансферное лето в год чемпионатов Европы и Южной Америки будет насыщенным. Мбаппе хочет заключить контракт с «Реалом» до старта турниров сборной Франции, ведь планирует после Евро сыграть на парижской Олимпиаде. Не прибудет на сборы «Мадрида» вовремя, но до этого получит значительную часть из 180 млн евро, в которые оценивают его контракт на рынке. Переберется из ПСЖ свободным агентом, откажется от бонуса за лояльность, но мама Килиана уже в Мадриде и выбивает деньги из Переса.

Лаутаро Мартинес – 110 млн евро

Аргентинец продлил контракт с «Интером», ему нравится в Милане, как и его семье. Но есть две проблемы. Летом тренер Симоне Индзаги может покинуть итальянский клуб, ведь заинтересовал зарубежные команды. Есть риск, что следующий тренер не будет так хорошо понимать Лаутаро, как Конте или Индзаги. Мартинес разыгрался, цена высокая, в 26 лет пора перебираться в состав фаворита Лиги чемпионов. Промах в серии пенальти против «Атлетико» огорчил Лаутаро, а боссов «Интера» огорчает плачевная финансовая ситуация в клубе. Продажа Мартинеса может стать вынужденным шагом.

Виктор Осимхен – 110 млн евро

Ведутся активные переговоры. И хотя Осимхен симпатизировал «Челси» в детстве, взрослый выбор может сделать в пользу другого клуба из Лондона, «Арсенала». У Виктора жена выросла в Германии, поэтому год назад рассматривали вариант с «Баварией». Но немцы выбрали Кейна, а нигериец после неудачного для него финала Кубка Африканских Наций вернулся в «Наполи». Вылетел из Лиги чемпионов от «Барселоны», но может вернуться в турнир с командой Артеты. Микелю нужен форвард, а Осимхен молодой и сильный.

Флориан Вирц – 100 млн евро

При общении с Вирцем вам может показаться, что встретили «гопника». Мягко говоря, Флориана не назвать проницательным и умным парнем за пределами поля. Но такие персоны бывают гениальными футболистами. Умный тренер Хаби Алонсо без труда вложил в Вирца знания, необходимые для чемпионства «Байера» в Германии. Также, если испанец выберет безопасный вариант с переездом в Мюнхен, «Бавария» может забрать себе Вирца. Флориан и Мусиала сыграют вместе на Евро-2024. Если увидят «химию» между игроками, то «Байер» потеряет плеймейкера, который называет своим кумиром Жоау Феликса. Мягко говоря, футбольный вкус у Вирца не очень. С другой стороны, это вчерашний ребенок – немцу двадцать лет.

Рафаэль Леау – 90 млн евро

Португалец может и должен стремиться попасть в клуб, который претендует на финалы Лиги чемпионов, а не ограничивается редкими успехами в главном турнире и мечтает о повторении великого финала «Ливерпуля» и «Милана», но теперь в Лиге Европы. Рафа нестабильный крайний нападающий, иногда промахивается из невероятно удобных позиций. Но португалец справедливо оценен в 90 млн евро, ведь ПСЖ и клубы из АПЛ легко отдадут такие деньги «Милану». Напомним, что «россонери» заполучили вингера «Лилля» за 50 млн евро.

Бруно Гимараес – 85 млн евро

Про уход Бруно из «Ньюкасла» говорят давно. И результаты «сорок» ускоряют процесс переговоров. Но где Гимараес окажется? Если выберет сейчас «Манчестер Сити», то может повторить судьбу Филиппса или другого центрального хавбека, которому нет места рядом с Родри – бедняги без практики Матеуша Нуньеша. Впрочем, бразильцем с большой трансферной стоимостью интересуются также в Мадриде, а не только в Лондоне и Манчестере.

Хвича Кварацхелия – 80 млн евро

Тут ничего нового не скажем. Если Хвича получит конкретное предложение, то даже нежелание Де Лаурентиса прощаться за одно лето с Осимхеном и Кварацхелией не остановит грузина от трансфера. Также не стоит исключать прорыв сборной. Если выйдут на Евро, а Хвича покажет себя на фланге в матчах на немецкой земле, то даже «Бавария» подумает о переходе футболиста, которого ей советовал тренер Саньоль, бывший игрок клуба из Мюнхена. Также интересно будет увидеть Хвичу в «Барселоне», ведь он фанат «Реала» с детства.

Луис Диас – 75 млн евро

Агент футболиста контактирует с ПСЖ . Решение Клоппа уйти из «Ливерпуля» повлечет за собой потери для «красных». Ван Дейк публично не исключил, что может покинуть клуб. Салах давно получает приглашения от клубов из Саудовской Аравии. Для Луиса Диаса трансфер в ПСЖ это гарантия участия в Лиге чемпионов, а также интересный проект с наставником, который говорит на испанском языке. Если Луис Энрике не вернется в «Барселону», то в атаке парижан будут Дембеле и Диас на флангах.

Йозуа Киммих – 75 млн евро

Здесь никто не скрывает, что Киммих уходит. Йозуа надоело в «Баварии», хочет найти новый вызов. И поскольку интерес к Киммиху большой, его характеристики знают и ценят тренеры грандов, то будет настоящая драка. Причем если прагматичный немец хочет спокойно играть на Евро-2024, то попробует закрыть трансферные вопросы к началу турнира. Проще говоря, прямо сейчас идут активные переговоры с клубами, которым нужен зрелый и умный хавбек «Баварии».

Джек Грилиш – 65 млн евро