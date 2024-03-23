МЮ всё ещё сорит деньгами. Без Санчеса и Погба необдуманно много платят тем, кто оказывался в запасе

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сегодня, 10:17

Наконец-то лидерам платят по заслугам.

Де Брюйне полностью отрабатывает вложения

И правда – без бельгийца почти невозможно представить нынешний «Манчестер Сити». Летом команду покинул Илкай Гюндоган и Рияд Марез – и даже от этого ущерб был меньше, чем если бы Кевин вдруг решил сменить обстановку. При этом бельгиец пропустил длительный срок из-за травмы – тогда мы и могли убедиться в важности хавбека для Пепа Гвардиолы. «Горожане» стагнировали, допускали необязательные ошибки. Упустили лидерство в чемпионате – тогда на трон взошёл сначала «Арсенал», потом «Ливерпуль».

А сейчас Де Брюйне снова в строю – и он в огне, как и вся команда. Сразу после возвращения бельгийский исполнитель отметился ассистом в кубковом матче против «Хаддерсфилда». Потом – «гол+пас» в 21-м туре с «Ньюкаслом». Футболист настолько быстро набрал форму, что в следующих трёх играх не остался без очков. Плюс набил гол и 2 голевые в игре ЛЧ против «Копенгагена». «Горожане» поддерживают высокие позиции – на классе прошли в 1/4 финала ЛЧ , преследуют «Арсенал» и «Ливерпуль» в чемпионате, отставая на 1 балл.

Это ещё не уходя в глубь гегемонии «Сити» в Премьер-Лиге. А ведь на всём этом отрезке Кевин не заставил в себе усомниться ни разу. Натурально лучший в АПЛ – и достойный тех денег, что ему платят. Это, на секундочку, 2.02 миллиона евро в месяц.

Лидер гонки бомбардиров – на 2-м месте

Эрлинг Холанд не подходит «Сити» идеально. Это не адепт активного прессинга, не утончённый универсал – прямолинейный страйкер, который способен продавить любой момент. И тем удивительнее, что, попав к Гвардиоле, он сразу закрепился в команде и стал забивать пачками. Сразу побил рекорд результативности за 1 сезон Премьер-Лиги (36 голов в 35 матчах).

18 мячей за 23 игры в текущем чемпионате выглядят скромнее – конкуренты в списке бомбардиров уже поспевают за таким темпом. Но он стремится адаптироваться к тому, что продвигает главный тренер.

Не поддаётся сомнению, почему Де Брюйне платят больше, чем Эрлингу (у норвежца – 1.9 млн евро в месяц). Тут и длительная история взаимоотношений, и проверенный временем класс, и совокупное влияние на прогресс клуба. И разноплановость тоже. Зато Холанд берёт своё исключительным голевым чутьём (хотя реализация в последнее время сбоит). И нападающему ещё есть куда расти в рамках системы «горожан». Так что в перспективе он заработает себе на самый жирный контракт в лиге. Правда, для этого надо устоять перед соблазном перейти в «Реал» – Перес подумывает над тем, чтобы собрать в команде двух лучших форвардов поколения.

Салах мог бы просить больше

Хотя если учитывать периодические спады, оклад в 1.77 млн евро в месяц справедливый. Египтянин лихо начал в «Ливерпуле» – 32 мяча и 11 ассистов в 36 матчах чемпионата-17/18 сразу после перехода из «Ромы». Даже удивительно, как «Реал» или «Барса» при тех их возможностях не переманили вингера. Но мерсисайдцы выстояли – и получили лидера команды на долгие времена. Даже в момент, когда у «красных» всё посыпалось из рук – и когда финишировали на окраине топ-5, – Мохамед не упал ниже своего исторического минимума в клубе (19 голов).

Летом его были готовы завалить деньгами шейхи из Саудовской Аравии, которые принялись за строительство топ-чемпионата. На все предложения «Ливерпуль» отвечал отказом. Всё-таки клуб только принялся за обновление после кризиса, новичкам нужен был старожил в раздевалке – передать дух «Ливерпуля», помочь с адаптацией. Элементарно взять на себя обязанности, с которыми у молодёжи возникнут трудности. Дарвин Нуньес в плане завершения сделал шаг вперёд (10 голов в 26 матчах), но пока грешит реализацией. А Салах набил уже 15 мячей, сыграв в 22 встречах чемпионата. Плюс 9 голевых. Сейчас египтянин готов выдать очередной лучший сезон в составе «Ливерпуля». Поэтому и вопроса «За что ему платят?» не возникает – редкость для топа зарплат.

На этот раз из МЮ – только двое, оба замыкают топ-5

Хотя были времена, когда этот топ почти полностью заполняли «красные дьяволы». Всё держалось на трёх китах – Ромелу Лукаку, Поле Погба и Алексисе Санчесе. Если так подумать, манкунианцы сделали шаг вперёд и в плане обоснованности цифр.

Каземиро и Рафаэль Варан не входят даже в тройку. Но вопросы к селекции клуба всё равно есть. Зачем брать возрастных футболистов, сделавших себе имя в других командах – и потому дорогостоящих? Каземиро свои 1.77 млн евро в месяц окупил для «Реала», которому отдал 7 лет (если считать с момента перехода, а не закрепления в основе – 9). «Юнайтед» выложили ему такую сумму потому, что это Каземиро. Но уже не на пике – подверженный периодическим спадам, показывающий себя проблесками. В этом сезоне бразильский опорник был одним из тех, к кому у болельщиков было больше всего вопросов. Но правды ради сказать – когда он в хорошей форме, то выжигает всё пространство в опорной.