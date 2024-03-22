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УЕФА ежегодно даёт РФС больше, чем получает победитель азиатской ЛЧ

сегодня, 11:41

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался на тему дискуссий по поводу возможного перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Если мы переходим в Азию, мы не получаем автоматического допуска никуда. На нас два бана – от ФИФА и УЕФА. Просто у нас есть опция с Азией: перейти, выстраивать отношения с их конфедерацией. Национальные ассоциации АФК настроены к нам дружелюбно. С другой стороны мы – конкурент, который съест часть слотов в азиатской ЛЧ и в отборах на ЧМ.

В Азии есть плюсы. В настоящий момент наши клубы не играют в международных клубных соревнованиях. В азиатской Лиге чемпионов они бы смогли играть. Для клубов это новый источник доходов, они больше не будут вариться в своём соку и так далее. Это позитивная история. Плюс можно предлагать им нововведения. Не надо думать, что мы должны идти в Азию и учить играть людей в футбол. Они умеют и разбираются в нём прекрасно. Но мы остаёмся в УЕФА, ведём с ними переговоры.

УЕФА – самая сильная и самая богатая конфедерация в мире. На ближайший цикл сумма к распределению доходов от Лиги чемпионов между клубами составляет 4,4 млрд евро. И когда мы вернёмся к соревнованиям УЕФА, наши клубы тоже будут получать эти деньги. Да, мы упали в клубном рейтинге, но мы точно его восстановим. У нас страна с хорошим футбольным потенциалом, у нас всё будет в этом плане нормально. Да и думаю, что мы вообще договоримся об изменении формата этого рейтинга для нас, потому что мы были искусственно лишены очков, которые были нашими. Мы восстановимся. Тем более мы продолжаем взаимодействие с УЕФА по остальным вопросам. Они инвестируют большие деньги в наш футбол. Да, это не те деньги, без которых мы не сможем прожить. Оставаться в УЕФА только ради них нет смысла. Но УЕФА в РФС ежегодно инвестирует сумму в три раза больше той, которую получает победитель азиатской Лиги чемпионов. Просто за то, что мы член УЕФА. Мы на очень неплохом счету.

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Все комментарии
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8dw7ppbf4qvd
сегодня в 13:30
Будем и здесь на халяве пхнуть
Интерес
Интерес
сегодня в 12:01
Да, ради этого можно унижаться и унижать свой вид спорта.Нам,холопам,всё равна-что калым,что Колыма.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 11:45
Через пару лет все станет как прежде, надо подождать.
Гость
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