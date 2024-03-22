УЕФА ежегодно даёт РФС больше, чем получает победитель азиатской ЛЧ

Генеральный секретарь РФС высказался на тему дискуссий по поводу возможного перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Если мы переходим в Азию, мы не получаем автоматического допуска никуда. На нас два бана – от ФИФА и УЕФА . Просто у нас есть опция с Азией: перейти, выстраивать отношения с их конфедерацией. Национальные ассоциации АФК настроены к нам дружелюбно. С другой стороны мы – конкурент, который съест часть слотов в азиатской ЛЧ и в отборах на ЧМ .

В Азии есть плюсы. В настоящий момент наши клубы не играют в международных клубных соревнованиях. В азиатской Лиге чемпионов они бы смогли играть. Для клубов это новый источник доходов, они больше не будут вариться в своём соку и так далее. Это позитивная история. Плюс можно предлагать им нововведения. Не надо думать, что мы должны идти в Азию и учить играть людей в футбол. Они умеют и разбираются в нём прекрасно. Но мы остаёмся в УЕФА , ведём с ними переговоры.