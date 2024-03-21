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ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2023/2024

McDonald’s стал титульным спонсором Лиги 1

вчера, 17:11

Лига 1 заключила контракт с McDonald’s и сменила название.

Договор рассчитан на 3 года, со следующего сезона чемпионат будет называться McDonald’s Лига 1. В пресс-релизе профессиональной футбольной лиги (LFP) сказано:

Новое соглашение поможет LFP развивать бренд Лиги 1, чтобы сделать его еще более объединяющим. Благодаря своей национальной сети из 1560 ресторанов McDonald’s позволит Лиге 1 стать еще ближе к фанатам всей страны.

Помимо этого, благодаря международному аспекту своего титульного спонсора Лига 1 выиграет от дополнительных факторов роста за границей.

Этим новым партнерством McDonald’s подтверждает глубокую приверженность всех своих франчайзи развитию любительских спортивных клубов. По всей стране более 400 футбольных клубов пользуются поддержкой ресторанов McDonald’s для поддержки молодежных, любительских, женских и профессиональных команд.

LFP и McDonald’s также намерены использовать свое будущее партнерство для поддержки своих давних обязательств по борьбе с малоподвижным образом жизни и продвижению амбициозных социальных и экологических программ.

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Перевод с lfp.fr Фото: Сайт sport.timesofmalta.com
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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:10
бургеры у них так себе
ABir
ABir
вчера в 22:00
Будут вместо круассанов бургеры трескать
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:51
Кормить что ли собирается футболистов по поаздникам?
3834jwea9mru
3834jwea9mru
вчера в 18:54
Хочешь разориться? Вкладывай в футбол.
112910415
112910415
вчера в 18:19
Азару и Слуцкому ещё не сказали ?!
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:14
Вредная еда спонсор...
Вещий
Вещий
вчера в 18:12
Ну все теперь объедятся бургерами....
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:38
McDonald’s переходит на бутики из frogi
Ice van Reed
Ice van Reed ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 17:31
Лига бесплатных туалетов))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:26
Как на игроках это скажется?))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:22
Нашу лигу тогда должен спонсировать "Вкусно и одинадцатиметровая Точка"
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:19
Теперь Лига фастфудов будет, вместо Лиги фермеров?
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