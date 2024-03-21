McDonald’s стал титульным спонсором Лиги 1

Лига 1 заключила контракт с McDonald’s и сменила название.

Договор рассчитан на 3 года, со следующего сезона чемпионат будет называться McDonald’s Лига 1. В пресс-релизе профессиональной футбольной лиги (LFP) сказано:

Новое соглашение поможет LFP развивать бренд Лиги 1, чтобы сделать его еще более объединяющим. Благодаря своей национальной сети из 1560 ресторанов McDonald’s позволит Лиге 1 стать еще ближе к фанатам всей страны.

Помимо этого, благодаря международному аспекту своего титульного спонсора Лига 1 выиграет от дополнительных факторов роста за границей.

Этим новым партнерством McDonald’s подтверждает глубокую приверженность всех своих франчайзи развитию любительских спортивных клубов. По всей стране более 400 футбольных клубов пользуются поддержкой ресторанов McDonald’s для поддержки молодежных, любительских, женских и профессиональных команд.

LFP и McDonald’s также намерены использовать свое будущее партнерство для поддержки своих давних обязательств по борьбе с малоподвижным образом жизни и продвижению амбициозных социальных и экологических программ.