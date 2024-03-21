Де Брюйне — самый высокооплачиваемый игрок АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне является самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. Его ежемесячная зарплата составляет 2 миллиона 20 тысяч евро до уплаты налогов.
Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ выглядит следующим образом:
1. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — 2 миллиона 20 тысяч евро.
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 1 миллион 900 тысяч евро.
3-4. Мохамед Салах («Ливерпул») — 1 миллион 770 тысяч евро.
3-4. Каземиро («Манчестер Юнайтед») — 1 миллион 770 тысяч евро.
5. Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед») — 1 миллион 720 тысяч евро.
Ранее был опубликован список самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1.