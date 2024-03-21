Де Брюйне — самый высокооплачиваемый игрок АПЛ

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сегодня, 13:41

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии является самым высокооплачиваемым игроком АПЛ . Его ежемесячная зарплата составляет 2 миллиона 20 тысяч евро до уплаты налогов.

Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ выглядит следующим образом:

1. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — 2 миллиона 20 тысяч евро.

2. («Манчестер Сити») — 1 миллион 900 тысяч евро.

3-4. («Ливерпул») — 1 миллион 770 тысяч евро.

3-4. («Манчестер Юнайтед») — 1 миллион 770 тысяч евро.

5. («Манчестер Юнайтед») — 1 миллион 720 тысяч евро.

Ранее был опубликован список самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1.