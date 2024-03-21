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Де Брюйне — самый высокооплачиваемый игрок АПЛ

сегодня, 13:41

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне является самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. Его ежемесячная зарплата составляет 2 миллиона 20 тысяч евро до уплаты налогов.

Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ выглядит следующим образом:

1. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — 2 миллиона 20 тысяч евро.

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 1 миллион 900 тысяч евро.

3-4. Мохамед Салах («Ливерпул») — 1 миллион 770 тысяч евро.

3-4. Каземиро («Манчестер Юнайтед») — 1 миллион 770 тысяч евро.

5. Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед») — 1 миллион 720 тысяч евро.

Ранее был опубликован список самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:27
Походу англичане в Англии не работают....
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 14:52
А игроки МЮ как заслужили такую зарплату
shur
shur ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
сегодня в 14:41
...на кого не глянь, истинный англичанин, все пятеро!
allemz
allemz
сегодня в 14:21
Справедливое распределение в МС. Несмотря на хайповость Холанда и перспективы, больше в команде получает тот, кто делает погоду
Grizly88
Grizly88
сегодня в 13:53
Варан и Каземиро? доят Мю
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 13:49
Деньги на ветер... к тому же, налоги составляют 55%, если ничего не изменилось. Так что, они беднее, чем кажется.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:47
Первые трое по игре заслуживают, а вот дальше....
7awbgpd5xam8
7awbgpd5xam8
сегодня в 13:43
Я думал Эрлинг больше получает чем Кевин....
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 13:42
Хорошо что он самый высокооплачиваемый игрок АПЛ, а не ПСЖ...
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