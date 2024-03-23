Не тренерский край. Специалисты из Бразилии не пользуются спросом в Европе

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сегодня, 16:44

У парадокса есть вполне логичные объяснения.

Нынешний главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор вряд ли задержится на своем месте работы надолго. И дело не в том, что он плохой наставник. Скорее он станет заложником сложившейся в бразильском футболе традиции. Она связана как с местными тренерами, так и с местными работодателями.

Тренерская чехарда

Для Доривала Жуниора нынешнее место работы – 26-е за последние 22 года. Его предшественник Фернандо Динис, деливший работу в сборной с «Флуминенсе», сменил 17 мест за 13 сезонов. До него Рамон Менезес прошел через 11 мест за 10 лет. Но если копнем глубже, то натолкнемся на Тите. И вот он вроде бы стал исключением. Под его началом сборная Бразилии участвовала на двух чемпионатах мира. На самом деле Тите руководил бразильской командой дольше любого другого тренера в истории – 6 лет и 3 месяца. Но и он сменил 17 мест работы за 25 лет, прежде чем был назначен на эту должность. То есть в целом из общей бразильской тенденции к чехарде и он не выбивается.

Кажется, что такие перемещения противоречат базовому представлению о тренерском ремесле. Мы ведь исходим из того, что федерации выбирают лучших доступных тренеров для своих сборных. Особенно если речь идет о такой титулованной и амбициозной команде, как бразильская. Предполагается, что «наилучший из доступных» – это нечто среднее между «хорошим» и «великим». Особенно в стране с давними и славными футбольными традициями.

Также предполагается, что хорошие специалисты задерживаются на занимаемых постах, поскольку работодатели хотят их удержать подольше и делают все возможное для этого. Тренер стремится к карьерному росту, достигает определенной точки и тоже хочет на ней удержаться. Если они и увольняются, то подыскивают себе работу сопоставимого уровня.

Но в Бразилии все работает не так. Тренеры здесь постоянно перемещаются между командами словно временщики. Тот же Доривал Жуниор дольше всего работал в «Сантосе». И это «дольше всего» – менее двух лет: с июля 2015 по июнь 2017 года. Он возглавил команду в середине сезона, поднял ее на седьмое место, в следующем году финишировал третьим, а в 2017-м был уволен после четырех матчей.

Не востребованы в Европе

Это противоречит общепринятой философии в европейском футболе, где предполагается, что тренерам нужно время, чтобы создать команду, настроить ее, внедрить свое видение и достичь результата. Это приводит и к одному серьезному побочному эффекту: бразильские тренеры обычно не пользуются спросом в Европе. Потому что европейские клубы не видят в этой чехарде и потоке каких-то выдающихся специалистов и не успевают рассмотреть их таланты, если они есть.

Можно посчитать по пальцам одной руки количество бразильских тренеров, которые работали в пятерке ведущих европейских лиг за последние два десятилетия. И у каждого были свои особые условия.

Луис Фелипе Сколари неудачно выступил с «Челси» в сезоне-2008/09. Вандерлей Лушембурго продержался менее года в «Реале» в 2005-м, Рикарду Гомес пытался тренировать «Бордо» и «Монако», Леонардо работал с «Интером» и «Миланом» в период с 2009 по 2011 год, а Тиаго Мотта тренирует в Серии А «Болонью».

Но тому же Сколари пришлось выиграть чемпионат мира со сборной Бразилии, чтобы обратить на себя внимание в Европе. Леонардо вовсе отказался от тренерской работы, уйдя в футбольный менеджмент, а Мотту даже сложно назвать бразильцем, потому что он переехал в Барселону в 17 лет и строил карьеру в Испании, Италии и Франции, выступал за сборную Италии и получал тренерскую лицензию в Европе.

И эта ситуация кажется странной. Ведь Бразилия и футбол – это два понятия, словно созданные друг для друга. Здесь невероятное количество футболистов на душу населения. В одном из исследований выясняли, что из 14 405 игроков, которые выступают за пределами своей страны происхождения в 135 лигах по всему миру, 1289 являются бразильцами. Каждый одиннадцатый. Это больше, чем представителей любой другой страны.

Свой путь

Но массовая подготовка футболистов на экспорт совершенно не означает того же самого в плане тренеров. Здесь нужны совсем другие способности, тут работают другие законы рынка и ремесла. В тренерской части Бразилия – это другой мир. Даже по сравнению с соседями из Южной Америки.

Бразильские клубы настроены на другой режим работы. Они обычно заключают краткосрочные контракты с тренерами и готовы легко их увольнять даже после нескольких неудачных результатов. Импульсивные подписания и увольнения – распространенное явление в Бразилии. Обычно такие решения принимаются под нажимом эмоциональной страстной армии болельщиков.

Из-за краткосрочных контрактов неустойки тут маленькие, так что они клубных боссов не пугают. А даже если и придется выплачивать уволенному зарплату, то это продлится недолго, потому что он вскоре найдет место в другом клубе. Из-за такой беготни нередки случаи возвращения тренеров в один и тот же клуб спустя время. Например, босс «Гремио» Ренато Гаучо пришел в команду в четвертый раз.

Это накладывает отпечаток и на работу самих специалистов. Они не стремятся к риску, экспериментам, к глубокому развитию. Потому что не ждут, что закрепятся в клубе надолго. Им нужно на свежей волне выжать какие-то результаты. Если повезет, протянут год-полтора, а потом все равно придется обживаться в новом месте.

Да и тот факт, что Бразилия так активно экспортирует футболистов, тоже не способствует стабильности. Тренеры не могут выстраивать долгосрочную стратегию развития, потому что завтра прибежит «Порту» или «Бенфика» и утащит твоих талантливых ребят. И все придется делать заново.

Есть и некоторые профессиональные особенности, которые мешают экспорту тренеров из Бразилии. Например, языковой барьер. Они не спешат учить английский или испанский язык. А тренерские бразильские лицензии не везде в Европе признаются. Поэтому некоторые специалисты получали их в Аргентине, если не в самой Европе.

Но даже если ты и заинтересуешь европейский клуб, то это будет какой-нибудь слабый коллектив, борющийся за выживание. Топовый клуб тебя не позовет. А зачем тебе страдать и мучиться в середняке за небольшую зарплату, если ты спокойно можешь нормально заработать в своей бразильской карусели? Или поехать на Ближний Восток, где денег много, а давления меньше.

Ну и в целом европейские клубы не очень охотно берут тренеров из-за пределов Европы. В пятерке топовых лиг есть 96 клубов. И только восемь из них тренируют специалисты не из Европы. Да и то с оговорками. Мотта, Почеттино из «Челси» и Матараццо из «Хоффенхайма» провели большую часть карьеры в Европе. Постекоглу и Агирре проявили себя со сборными на чемпионатах мира. Симеоне и Пеллегрино долго играли в Европе, а потом проявили себя на тренерском поприще в Аргентине, прежде чем вернуться в Старый Свет. Таким образом, только Мануэль Пеллегрини из «Бетиса» остается тем тренером не из Европы, который там никогда не играл и не тренировал сборную, где мог бы себя проявить.