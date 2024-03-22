Конец сказки Казахстана, Грузия прошла в финал без Хвичи. Стартовали стыки отбора на Евро-2024

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сегодня, 10:20

Много разгромов.

Пока сборная России проводила свой лучший матч за много лет, играя с сербами, отбор Евро-2024 перешёл в новую стадию – команды открыли стыковой турнир.

Участники чудо-группы вылетели

На групповой стадии квалификации больше всего шума было от команд группы H. Там не нашлось ярко выраженного фаворита – и сборные вступили в серьёзную рубку. Финляндия и Казахстан навязывали упорное сопротивление Словении и Дании, каждый мог выиграть у каждого. К октябрю 2023-го все эти 4 команды набрали по 12 очков, а с развязкой – распределением путёвок на турнир – вообще ничего не было ясно. И лишь в последних четырёх турах таблица приобрела окончательный облик. Датчане и словенцы вышли в финальный турнир. Казахам и финнам ещё требовалось приложить усилия, чтобы отправиться следом.

Команда Магомеда Адиева получила в соперники неуступчивую Грецию, которая могла отправить в стыки Нидерланды. В домашних стенах греки оправдали статус фаворита пары – к перерыву казахи уже горели 0:4, а кульминация провала наступила на 85-й минуте – Тапалов забил автогол.

Финны тоже провалились оглушительно. С валлийцами в гостях играть настолько же неприятно – так ещё и начали сразу с отставания -1 (Брукс забил на 3-й минуте). В концовке 1-го тайма команды ещё обменялись голами – Пукки ответил на мяч Уильямса и не дал хозяевам уйти в отрыв. Но после перерыва «драконы» повторили фокус с быстрым голом. И добили Финляндию на 86-й.

Обе вылетевшие команды были среди интереснейших участников отбора – украшали интригой этот турнир. И тем обиднее, что для Казахстана и Финляндии борьба за континентальное первенство заканчивается так. После битв с Данией и Словенией на равных они такого не заслужили.

Камбэк Украины

Украина напрягала сборную Италии в группе даже сильнее, чем греки голландцев. Шансы обойти действующих победителей Евро сохранялись даже в последнем туре – там команды выясняли отношения в очной встрече. В результате – ничья и попадание украинцев в стыки.

Играть им предстояло против команды Боснии и Герцеговины. В гостях. Подопечные Сергея Реброва готовились взламывать насыщенную оборону, надеяться на большое количество голов изначально не приходилось. Но дошло до того, что финалиста стыков мог определить один автогол – Матвиенко на 56-й минуте в борьбе срезал мяч в свои ворота. При том, что хозяева отдали мяч и выставили автобус у своих ворот, такой гол стал большой удачей – дальше боснийцы могли диктовать свои условия. Ребров по итогам встречи отмечал:

Не было моментов до концовки? Мы играли против очень сильного соперника. Он играл дома в три центральных защитника. Мы пытались выходить из обороны в атаку, но не было следующего шага. Было очень тяжело взламывать эту оборону. Те, кто вышел на замену, добавили темпа в игре. Ребята заслужили эту победу.

В концовке Украина всё же дожала – подключились Яремчук и Довбик. Их голы на 85-й и 88-й минутах вывели команду в следующую стадию.

Хвича – в финале

На важнейшие матчи сборной Грузии были необходимы все лидеры – и в первых рядах должен был стоять Хвича Кварацхелия. Всё-таки вингер «Наполи» набрал неплохую форму и в конце февраля-начале марта отметился дублем в ворота «Сассуоло» и голами «Ювентусу» и «Торино».

Но полуфинал против Люксембурга футболист пропускал по довольно забавной причине. Он получил жёлтую в заключительном матче группового этапа с Испанией. Она стала для Хвичи третьей – но в сборной не знали, что перебор карточек с группового этапа переносится на плей-офф – так грузины лишились своей главной звезды.

Зато выяснилось, что и без молодого вингера в команде есть кому взять инициативу. Погоду в финальной трети взялся делать матёрый форвард Буду Зивзивадзе. В первом тайме он вывел хозяев вперёд голом с углового, а во втором поставил точку, оформив дубль. Вообще мог сделать и хет-трик – только другой его гол (на 22-й минуте) не засчитали. В любом случае Грузия задачу почти решила – пробилась в следующую стадию. А до Евро-2024 остался только шаг.

Польша и Исландия разобрались с Эстонией и Израилем

Вообще открытый футбол и крупные счета – что-то необычное для матчей на столь важном этапе. Обычно груз ответственности, дыхание совсем близкого Евро заставляет концентрироваться на надёжности в обороне. А тут Греция выносит Казахстан (5:0), а Уэльс – Финляндию (4:1). Самый скромный счёт – 2:0, который себе обеспечила Грузия. На этой стадии случились ещё два разгрома.

Польша, например, отправила в отпуск команду Эстонии – причём без прямого вмешательства Левандовского. Он отметился лишь голевой в эпизоде с голом Якуба Петровского. Причём не таком уж важном – уже третьем для хозяев в матче. До этого отметились Франковски и Зелиньски, после – автогол Метса и мяч Шиманьского. Эстония скрасила финал, забив гол престижа. Но 1:5 выглядят откровенно больно.

А Исландия натурально поиздевалась над Израилем – соперника «викинги» громили перед их же фанатами. Хотя начиналось всё с гола как раз израильтян. Уже после исландцы перевернули ход встречи мячами Гудмундссона и Траустасона. Во втором отрезке Альберт довёл дело до разгрома, оформив хет-трик.

Исландия, к слову, уже играла на Евро-2016 – и там стала открытием. Коллектив дебютировал в турнире и сразу забрался в плей-офф. Есть замашки закрепить успех.