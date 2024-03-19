После вылета из ЛЧ в «Лацио» пожар. Сарри ушёл сам, Иммобиле обвинили в предательстве

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Решать проблемы позвали Тудора.

Сарри ушёл сам

Когда о клубе заходила речь в прошлый раз, мы отмечали его самобытность и эффективность. Главное – считали, что при Маурицио Сарри у команды есть перспективы, несмотря на спад. Прошло меньше месяца – а в «Лацио» полыхает пожар. Один из факторов – отставка того самого Сарри.

Первые инсайды о расставании появились после вылета из Лиги чемпионов от «Баварии», но тогда римляне констатировали полное доверие к менеджеру. Но вот в Серии А случилось поражение от «Удинезе» — и Сарри покинул клуб.

По мере появления подробностей становится понятно, что инициатива исходила от тренера. Маурицио – наставник специфической закалки, верный своим принципам. И с характером. В «Наполи» он показывал отличный результат, но в «Челси» столкнулся с реалиями европейского гранда. Всё равно старался интегрировать туда свои методы – это выливалось в конфликт с Кепой, недовольство игроков режимом тренировок

То же самое было в «Ювентусе» — в раздевалке нарастала напряжённость, переломным стало поражение от «Кальяри» уже после оформления очередного титула. Отдельный разговор – лидер туринцев Криштиану Роналду. Португалец тогда был всё ещё хорош – учитывая его статус и способности, приходилось подстраиваться и под соответствующий звёздному статусу характер. Форвард выбивался из привычной системы Сарри – и тренер с игроком просто терпели друг друга. Диссонанс при этом оставался – и вскоре после завоевания Скудетто Сарри покинул «Юве».

Сарри не забыл привезти свою упёртость в Рим – и его эффективная работа сопровождалась жалобами на тяжёлый график, глупость формата Суперкубка с выездом в Саудовскую Аравию. Были претензии и в отношении клуба – по последним данным, Маурицио был недоволен проектом и излишним влиянием президента Клаудио Лотито. Итог такого столкновения интересов известен. Так было с Ивичем в «Краснодаре». Почти также завершилась и история «Лацио».

Фанаты считают Иммобиле предателем – Чиро готов уйти

Президент «Лацио» Клаудио Лотито после отставки тренера вышел объясниться – но лишь сильнее разжёг конфликт:

Прощание с Сарри было полной неожиданностью. Он сказал мне, что у него было ощущение, будто его предали. Но с кого спрашивать?

Сразу после нападкам подвергся многолетний лидер «Лацио» Чиро Иммобиле. Форвард в команде уже 8 сезонов и всегда отличался стабильностью. Только в последние годы Чиро стал забивать меньше – между 20-27 и 12 мячами разница ощутима. А в 25 играх текущего чемпионата он и вовсе отличился лишь 6 голами, 4 из них – с пенальти.

Фанаты посчитали, что Иммобиле виновен в уходе Маурицио, поэтому футболист подвергся травле. Сначала во время пробки – болельщик увидел Чиро и подошёл к его машине, начал оскорблять игрока. В машине также был ребёнок футболиста – отмечается, что происходящее сильно испугало его. Потом недовольство перенеслось и на жену Иммобиле. Это ещё не говоря о постоянной критике в соцсетях.

Сейчас форвард готовится подать в суд, ситуация подтолкнула его задуматься о смене команды.

Новый тренер брал бронзу с «Марселем»

Сарри уже нашли замену. Остаток сезона «Лацио» проведёт под руководством Игора Тудора. Ранее хорватский тренер работал в «Марселе» и завоевал с французским коллективом бронзовые медали, показывая при этом крайне интенсивный футбол. Менеджер также узнал, что такое агрессивная фан-база – не все готовы работать с «провансальцами» из-за болельщиков.

И после ухода уже всплывал на итальянском рынке – но сначала как кандидат в «Наполи» (неаполитанцы отдали предпочтение Вальтеру Маццарри). Сейчас для римлян это отличный специалист – как раз из-за опыта работы в клубе с агрессивными болельщиками.

Сейчас у Тудора не будет необходимости разрываться между несколькими турнирами. Римляне вылетели из ЛЧ , а Кубок Италии не будет мешать так сильно. Наоборот – это возможность завоевать кредит доверия (клуб уже в полуфинале). Но основная задача – вернуться в зону еврокубков.

Тренеры выжимают из «Лацио» максимум

Сарри едва ли стоит подвергать критике – достаточно заглянуть в список трансферных трат, чтобы в этом убедиться. С момента прихода тренера в команду римляне вложили в усиление 93 млн евро. Это за 3 сезона. Или 6 трансферных окон. 14-е место в лиге – даже «Дженоа», «Монца», «Верона» и «Удинезе» тратили больше.

Сарри работал с тем, что есть – а команда постепенно доросла до серебра Серии А, что объективно не отражало состояния клуба. По ресурсам «Лацио» точно не был готов вступать в борьбу за титул. Тем более делать это параллельно с борьбой в ЛЧ . Летом Захаряна не стали покупать потому, что предпочли свободного агента Камаду. Это к слову о трансферной стратегии.

С самого начала было очевидно, что «Лацио» — самобытный и интересный клуб. Но не конкурент для «Атлетико», «Баварии». Как только римлянам пришлось играть на 2 фронта, проблемы стали очевидны.

При Тудоре вряд ли что-то изменится. «Бело-голубые» продолжат жить по средствам. Заново начнут восхождение в таблице. На каком-то отрезке, возможно, даже дорастут до топ-3 – но затем круг замкнётся и начинать придётся заново. «Лацио» в последние годы интересен не результатами, а тренерскими кадрами. Здесь выросли Пиоли, Индзаги, работал Бьелса. Подготовился к новым вызовам Маурицио Сарри. Теперь настаёт очередь Игора Тудора.