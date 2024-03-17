Холанда перехвалили. Норвежцу будет сложно завоевать «Золотой мяч»....

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сегодня, 16:23

Эрлинг тасует сильные и невзрачные матчи.

Холанд слишком быстро взял кубок чемпионов

У Кейна ни одного трофея за карьеру, а у Эрлинга восемь взрослых кубков, включительно с треблом. Мог быть девятый трофей, но из-за травмы Холанд не сыграл на Клубном ЧМ . На норвежца падает дождь из ценных кубков, а у англичанина из «Баварии» нет ни одного. При этом Кейн доказал стабильность, в первом немецком сезоне ставит рекорды. А Холанд, попав в тепличные условия в «Манчестер Сити», настораживает отдельными аспектами игры после идеального дебюта.

Возможно, Гвардиола был прав, когда заменил Эрлинга после пента-трика против «Лейпцига» год назад? Пять голов в плей-офф Лиги чемпионов – это большое достижение для снайпера. Но Хосеп лучше знает подопечного, чем зрители. Казалось, что испанец поступил глупо, поскольку лишил норвежца шанса забить шестой гол любимому сопернику. Но год спустя можно констатировать, что даже самоирония, которая отличает Холанда от Мбаппе, не всегда его спасает.

Тяжело не поймать «звезду» и не остановиться, если у тебя всё так легко получается в Зальцбурге, Дортмунде и Манчестере. Если говорим о работе над собой, у Холанда так себе сезон. Кейна можно назвать главной «девяткой» в футболе прямо сейчас, а Эрлинг чуть ниже, невзирая на невероятный талант. Харри лучше играет на команду, вовлечен в прессинг и старается помогать «Баварии» в сложном сезоне, когда определена судьба Тухеля – Томас покинет Мюнхен.

Англичанин может остаться без трофеев до приезда в Мюнхен тренера Хаби Алонсо, а Холанд снова претендует на победы в АПЛ и Лиге чемпионов благодаря силе «Манчестер Сити». Но пора критически взглянуть на игру норвежца. Он точно лучший игрок мира? Понятно, что критики вручения награды лучшему футболисту года от ФИФА правы – Месси нечестно отдали приз за 2023 год, это награда Холанда. Но если оценивать состояние сейчас, то Эрлинг не впечатляет.

Пора менять отношение к центральным матчам

Не будем подгонять задачу под ответ. У Холанда есть голы сложным соперникам. Например, семь раз огорчал «Баварию». Но при этом выиграл у клуба из Мюнхена 1 матч из 9. Также Эрлинг забил шесть мячей в четырех матчах против «Севильи». Аналогичный показатель в пяти поединках с МЮ , но там есть секрет – хет-трик в перестрелке 6:3. Игра Холанда в решающих матчах «Манчестер Сити» оставляет плохое впечатление.

Чаще всего он незаметный и бесполезный на поле. Даже если посмотреть на ассисты, то у него три голевые передачи в дерби Манчестера, но с «Арсеналом» или даже с «Челси» не создавал голы в промышленных масштабах. Адвокат Холанда возразит, что и не должен, пока команда побеждает. Но разве у «Манчестер Сити» никогда нет проблем в центральных поединках? Гвардиола проиграл «Арсеналу» в Суперкубке Англии.

Был первый матч сезона, Холанд вышел на замену во втором тайме и не огорчил Рамсдейла. «Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону», когда у Холанда за полный матч был всего один удар по воротам, хотя команда имела 23 попытки. Гвардиола снова проиграл Артете в чемпионате, а «горожане» поставили свой антирекорд нового времени – всего 4 удара по чужим воротам в АПЛ . У Холанда не было ни одного выстрела за матч.

Результативность норвежца впечатляет – 33 игры, 29 голов. Но достаточно ли показателей для статуса лучшего игрока планеты, если пять мячей Холанд забил против «Лутона», дважды делал дубли с «Янг Бойз» и забивал три гола «Фулхэму»? Серийный потрошитель, но из трех десятков голов лишь один чемпионский мяч – в день ничьей в ворота «Ливерпуля». Но в ответном поединке ван Дейк и Куанса закрыли норвежца.

Холанда интересует победа в опросе за «Золотой мяч»

Разумеется, Эрлинг – невероятный атлет, один из наших любимчиков. Соединяет в себе характеристики техничных огромных нападающих. Копните глубже – увидите черты великого шведа Нордаля. Хотите пример средней древности – Холанд как ван Бастен, которого тоже не все любили за существенное отличие по стилю от Марадоны, героя тех времен. Актуальный пример? Холанд – наследник атлетических стандартов Ибрагимовича.

Но угловатости у норвежца больше. Эрлинг – адекватный малый, поэтому знает о собственных минусах. Видно, что учится замечать напарников. С «Ливерпулем» у него три передачи под удар, невзирая на всего 15 пасов за игру. Но в этой точке истории важно не перехвалить Холанда. А заодно не убить его колени – задание для тренерского штаба и врачей «Манчестер Сити». Гвардиола давал Эрлингу отдых, боясь диких нагрузок.

Тренер внедрил в схему Альвареса, чтобы норвежец сыгрался с ещё одним стервятником по духу. Гвардиола снова сыграет против «Реала», а это всегда шанс на вылет из Лиги чемпионов, так что Холанду нужно резко повзрослеть на поле. Быть просто безжалостным форвардом против «Фулхэма» и «Лутона» мало, когда хочется оказаться лучшим игроком года. Пора крушить гигантов, а не только бить под дых бестолковый МЮ .

Холанд ведь понимает свою уязвимость в борьбе за «Золотой мяч», Норвегия не сыграет на Евро-2024. Победа в Лиге чемпионов не спасет форварда «Манчестер Сити», где много звезд и командная игра, если Беллингем, Кейн или Мбаппе поднимут над головой кубок Европы. Холанд расслабился – Эрлинг на первом месте по упущенным большим шансам в АПЛ , 26 явных промахов, даже у Дарвина Нуньеса на четыре промаха меньше.

В прошлом году норвежец тоже выиграл в спорной номинации, но теперь мажет чаще. Хватит пользоваться щедростью напарников. Холанду важно работать, даже над стилем. Иногда слишком примитивный и угловатый игрок, поэтому промахивается или незаметен в борьбе с лучшими защитниками мира. Данные шикарные, но огранки не хватает. Если сравнивать по стилю игры и тонкости с Мбаппе, то Холанд проигрывает Килиану.

Борьба за «Золотой мяч 2024» будет самой интересной и непредсказуемой за несколько десятилетий. Голосуют за стильных игроков, а Холанду в этом плане ещё пахать и пахать. Он молод, но входит в фазу зрелости – требования к Эрлингу растут.