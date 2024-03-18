Сенсационный швед создал 50 голов в этом сезоне. Готовый форвард для грандов

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сегодня, 13:37

Знакомьтесь – лучший снайпер в Португалии.

Взлетела трансферная стоимость

Виктор Дьёкереш из «Спортинга» и сборной Швеции вчера оформил хет-трик и отдал голевую передачу. У него теперь 36 голов и 14 ассистов во всех турнирах, пятьдесят созданных мячей в 39 матчах, феноменальный показатель. Сопоставимо со статистикой Харри Кейна из «Баварии» и сборной Англии. У двадцатипятилетнего нападающего ниже класс и совсем другой статус, но теперь за нападающим из Лиссабона охотятся гранды. Переживают, чтобы не предложить большие деньги за игрока одного сезона – такие в футболе встречаются. Но есть убедительные доводы, что швед не разочарует на новом месте.

Особенно если выберет клуб, где нужен нападающий именно его формата. Дьёкереш в 2018-м году заинтересовал скаутов «Брайтона». У «чаек» особая система отбора новичков, полагаются на помощь статистики и команду аналитиков. Но дальше у шведа с венгерскими корнями случилась аренда в «Санкт-Паули». Затем ещё дважды клуб АПЛ избавлялся от талантливого парня. С одной стороны, набирался опыта, а с другой потратил время. Лишь после стабильных сезонов в «Ковентри», когда забил 43 гола и сделал 17 ассистов в 116 матчах, на молодого нападающего обратил внимание приличный клуб, участвующий в еврокубков.

Прошлым летом «Спортинг» отдал 21 миллион евро, а за последние месяцы рыночная стоимость подскочила до 55, но попросят намного больше, ведь Виктор в списках грандов. В чемпионате Португалии, где до Дьёкереша играло много видных нападающих от Фалькао до Жардела, швед забил 22 мяча и сделал 10 ассистов в 24 матчах. Пока не всегда может проявить себя в центральных поединках – «Аталанта» с опытным ассистентом Миранчуком прошла «Спортинг» в Лиге Европы, но именно Виктор забил единственный гол «львов» в ответном поединке. Очень интересный нападающий, который повторил в Португалии результаты сезона в «Ковентри».

Отличается необычным стилем игры

У форварда 187 сантиметров роста и вес почти 90 килограммов. От такого не ждёшь рывков, дриблинга двумя ногами, невероятно резких замахов и прочих штучек для парней, которые в футболе обычно ниже и легче. Дьёкереш по стилю игры в оттяжке напоминает немного Кокорина или Классона, бывшего игрока «Краснодара». На острие у него появляются черты Довбика из «Жироны», ещё одного крепко сложенного нападающего, успешно выступающего в этом сезоне в Ла Лиге.

Но форвард «Спортинга» ещё результативнее, чем многие коллеги. Дьёкереш не жалеет передачи на напарников, но при этом у него есть одна особенность, которая позволяет выходить на ударные позиции. За счёт большой массы тела смело приближается к защитнику вплотную и словно провоцирует на попытку отобрать мяч. Лишь затем делает ложный или настоящий замах для проброса снаряда в сторону. За счёт минимального расстояния игроки обороны лишаются драгоценного времени, чтобы выбросить ногу.

Остаётся всего два варианта. Можно или нарушить правила, или пропустить Виктора на правильную позицию для удара. Чаще всего пропускают, поскольку нападающий резкий и грамотно прикрывает мяч. Его непросто сбить с ног, очень большой вес, «широкая кость», как говорят в народе. Правую стопу форвард ставит классно – у него хорошая школа. Шведский футбол готовит грамотных игроков, причём за счёт появления детей мигрантов – Дьёкереш венгр по происхождению, у них разнообразные футболисты.

Вырастет у сильного главного тренера

Виктор не похож на будущую легенду футбола, это точно не новый Ибрагимович. Но его можно легко представить в виде крепкого форварда, который порадует в составе солидного клуба. Например, если его тезку Бонифаца заберут из «Байера» этим летом, или «Наполи» потеряет дорогущего Осимхена, то швед – неплохой выбор для замены двух нападающих с таким же именем, как у него. Дьёкереш также может работать в линии атаки в стиле Луиса Суареса, который и открывался, и делился мячами с Неймаром и Месси.

У грамотного тренера этот парень добьётся больших успехов, если будет здоров. Мир знавал техничных высоких нападающих, вроде Димитара Бербатова – болгарина, который играл за «Тоттенхэм» и МЮ . Дьёкереш не долговязый, а широкоплечий и мощный. Но может подойти «шпорам», ведь полноценно Кейна не заменили. А Виктор может играть в паре с ветераном Соном на острие у Постекоглу. Хотя другие богатые клубы тоже обратят внимание на парня, который умеет идти в дриблинг с мячом под собой.

Огромный форвард классно защищает снаряд от защитников, а в штрафной площади ему хватает ловкости для удачных вроде бы лёгких ударов – так внешне небрежно забивают многие знаменитые снайперы. Хотя понятно, почему гранды проморгали Дьёкереша раньше – у него «деревенский» стиль напористого столба, отличается по тонкости от Дарвина Нуньеса или Виктора Осимхена. Зато бывает надёжнее, чем творческие личности. А оценки надо ставить по сумме сезонов на высоком уровне. У Виктора пока лишь один, но ему пора в топ-5, в «Спортинге» не останется.