Семь голов, хаос атак и дикий футбол. МЮ дома сто лет не проигрывает «Ливерпулю» в Кубке

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сегодня, 22:27

Невероятная перестрелка отчаянной и уставшей команд.

МЮ отдал все силы ради этой победы

- Рэшфорд не забил на последних секундах основного времени, а до этого «Ливерпуль» испортил шикарную атаку толпы футболистов против парочки игроков МЮ . Невнимательные атаки – идеальные метафоры для матча, в котором обе стороны могут себя поругать и похвалить. Подопечные тен Хага сыграли с огромным желанием, но парни Клоппа как команда солиднее, поэтому едва не выиграли на «Олд Траффорд» в Кубке Англии.

- До сегодняшнего дня МЮ более сотни лет не проигрывал «Ливерпулю» в Кубке Англии на родном стадионе. Если точнее, то сто три года. Звучит эффектно, но в Манчестере за внушительный отрезок провели семь поединков включительно с новым матчем. Всего в истории клубов лишь 19 кубковых перестрелок, в 11 случаях дальше шли «красные дьяволы». Сегодня они тоже не подвели публику, хотя пришлось ждать до 121-й минуты матча.

- «Манчестер Юнайтед» предсказуемо агрессивно начал поединок против «Ливерпуля». Если бы отдали гостям мяч, то могли получить постепенное давление, моменты, сначала сейвы Онаны, а потом первые голы «красных». И давление МЮ сказалось в дебюте. МакТоминэй вспомнил свои подвиги в сборной Шотландии и снова забил. А в овертайме Скотт помог сравнять счет усилиями Рэшфорда, который до этого несколько раз промазал, но не сдался.

- Бросается в глаза тотальная усталость короткой обоймы «Ливерпуля». Травмы до сих пор выключают из игры людей, которые могут освежить схемы Клоппа, поэтому увидели затухание «красных». Были активные отрезки в первом тайме – МакАллистер и Салах заставляли соперников ошибиться и забили по голу. Но во второй половине и овертаймах у «Ливерпуля» не хватило сил на осмысленную комбинационную игру. Эллиотт забил третий мяч, поскольку речь о волевой команде, но МЮ отличился четырежды.

«Ливерпулю» не хватило прагматизма

- Подопечные Клоппа выиграли АПЛ прагматично, сочетая атаку и отрезки, где круто играли без мяча. Сегодня так не получилось, не хватило опыта и энергичности былого состава. Свежие ван Дейк и Салах умеют укачать соперника, но «Манчестер Юнайтед» не услышал смертельную колыбельную, поскольку сам часто был в атаке. Класс гостей позволил им владеть мячом больше, да и по ударам равенство – 11:11 по выстрелам в створ. Но более мастеровитая команда неграмотно брала паузы, чем себя подставила.

- Нет смысла ругать «Ливерпуль», если знаешь их календарь. С начала года восемнадцать поединков разных турниров. Пришлось летать в Прагу, также драться против «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Сити». Если для тен Хага нынешний матч был решающим – последняя надежда на трофей, воевали за путевку в полуфинал Кубка Англии, то у Клоппа есть также Лига Европы и АПЛ , а Кубок Лиги уже выиграли в овертайме против «Челси». Если бы могли остановиться после гола Эллиотта, то даже сегодня праздновали успех, но сами виноваты, что недооценили «Манчестер Юнайтед» и их волю к победе.

- Не все футболисты «Ливерпуля» такие опытные, как полузащитник Эндо. Не у всех выносливость легендарного Джеррарда. Нуньес в концовке матча устал и подарил МЮ один из голов неудачной передачей поперек поля. «Красные» слишком высоко подняли линию обороны, когда на последних секундах матча Гарначо разогнал атаку и отдал пас на Амада Диалло. Голкипер «Ливерпуля» Келлехер не равен по опыту Алиссону, поэтому не сделал полшага влево, чтобы сократить угол обстрела и достать мяч. У МЮ тоже опытные вперемешку с молодыми, но все вместе они намного свежее, чем соперник, это бросалось в глаза.

- В подобных хаотичных матчах обе команды заслуживают как победы, так и поражения. Может, даже хорошо, что не решили судьбу дуэли в серии пенальти? МЮ , хотя не смог дома контролировать мяч подолгу и не реализовал несколько классных моментов, дождался решающей контратаки. А «Ливерпуль» наказали, ведь высокомерно было в такой хороший для «красных дьяволов» вечер не отойти к своим воротам на последних секундах матча, ожидая серию пенальти. Клоппу стоило остановить своих «лошадок», пока Диалло не пристрелил их покладистым ударом в угол ворот.

Безумие никогда не равно гениальности

- МЮ сегодня не стал чемпионом Англии. Гениальность требует труда, а безумие может означать разрушение ради веселья. Обе команды сегодня порадовали сумасшедшим подходом, классическим британским стилем, только в исполнении иностранных мастеров, которые намного техничнее. Ошибок было на три поединка, как и моментов. Онана потащил восемь ударов, Келлехер – семь, оба голкипера молодцы по сумме двух часов изнурительного и изумительного противостояния.

- Клопп не сумел на прощание уволить тен Хага из МЮ . Конечно, голландец даже с Кубком Англии – хотя его ещё надо выиграть с такой обороной, может получить билет в Амстердам от руководства МЮ . Но если выйдут в Лигу чемпионов и смогут поднять над головой Кубок на «Олд Траффорд», то менеджеры подумают о будущем Эрика. Честно говоря, в таком диком стиле можно играть и без главного тренера. Наставники суетились на бровке, но их тоже закрутило в воронку голов.