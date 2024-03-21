Лучший матч сборной России за много лет. Забили братья Миранчуки, помогло удаление

1711048968

сегодня, 22:22

Чётко контролировали игру против Сербии.

Выручили разрезающие передачи

Резкий выход в атаку подарил России преимущество. После вертикального паса удалился серб Гайич из ЦСКА , случился первый гол с пенальти от Антона Миранчука. Пасы проходили в исполнении разных футболистов. Из глубины ими пользовались Глебов и Миранчук, а открывались Головин и Тюкавин. А Обляков уходил глубже, ведь вся команда резко перестраивалась при отборе мяча на схему, которая лучше описывается как «3-4-2-1». В высокой позиции мог оказаться даже латераль Хлусевич. Именно его зацепил рукой Гайич после выхода один на один. Турецкий арбитр матча сразу достал красную карточку. И хотя можете прочитать формулировки в стиле «не стоило портить спарринг удалением», формально судья полностью прав.

Явное лишение забить гол, атака со спины, наказывается именно красной карточкой, а не желтой. Отметим, что в ходе лучшей контратаки первого тайма сербы ошибались дважды. До Гайича, который потянул соперника за руку, линию офсайда не выдержал великан Страхинья Павлович из «Зальцбурга». Молодой защитник играл в паре, а не в трио – сербы отказались от базовой схемы в отборе к Евро. Ошибок из-за эксперимента тренера стало больше. Сборная России сегодня ответила на разгром 0:5 в прошлом матче против Сербии.

Глебов опускался в центр обороны

Перестроений во время первого тайма было много. Особенно понравились идеи штаба Карпина при выходе из обороны для позиционных атак. Опорный полузащитник «Ростова» Глебов, характеристики которого Карпин прекрасно знает – в команде даже шутят, что Данил это сын главного тренера, постоянно опускался в линию защиты. Там был только один профильный центральный защитник с опытом, а именно Осипенко тоже из состава клуба из Ростова-на-Дону. Рядом с Максимом в центре сегодня сыграл крайний защитник «Локомотива» Сильянов. Угадайте с первой попытки, где выступал раньше. Правильно, в составе «Ростова». Хлусевич и Волков не играли за клуб Карпина, но именно их выбрали для флангов обороны. Глебов часто опускался в защиту к Сильянову и Осипенко. Также иногда Данил уходил на левый фланг. И тогда центр страховал Баринов, который имеет опыт работы в линии обороны. Свежесть перемещений помешала сильным сербам с первых минут захватить мяч и инициативу.

Сработала перегрузка двух флангов

Ситуативный переход на три центральных защитника за счет смещений Глебова позволял сборной России высоко располагаться на двух флангах. Сильянов появлялся очень высоко, прямо как центральные защитники миланского «Интера». Правый латераль Волков несколько раз ошибся и был заменен в перерыве, но вместе с коллегами активно шел вперед. А слева комбинировали Миранчук, Головин и Хлусевич. Короткие передачи на флангах и полуфлангах не смогли остановить, ведь у сербов получилась узкая схема вместо привычной широкой модели. В меньшинстве сложно работать без пустых зон. Поэтому не удивляет, что сборная России сумела забить второй мяч до перерыва. Помог стандарт, который исполнил Головин с фланга. Хитрый форвард Тюкавин умеет выигрывать борьбу с теми, кто выше ростом. Скидка Константина на Осипенко завершилась новым мячом в ворота Петровича из «Челси». Результативный защитник «Ростова» отличился с игры, а не с пенальти, как умеет.

Иногда не проходил средний прессинг

Единственное, что огорчило – когда сербы проходили первую линию защиты, то за спиной у Облякова и Головина им позволяли добираться до ударных позиций. В первом тайме был перспективный дальний удар, а также запоминающийся сейв Сафонова, предвестник момента в концовке матча. Матвей положился на свою реакцию, дважды за матч выручил команду. У Сербии до перерыва было больше ударов, поэтому не стоило недооценивать их атаки. Хорошо, что не пропустили до перерыва, а также увидели второй гол Осипенко. При счете 1:0 даже в меньшинстве у сербов была бы надежда на ответный мяч и начало игры с чистого листа после корректировок тренера гостей. Со средним прессингом надо работать. Глебов и Баринов без мяча могли сегодня сыграть лучше, хотя при выходе в атаку помогли. Но сербы тоже плохо прессинговали в центре поля.

С таким рисунком можно развиваться

Тактически это был лучший матч Карпина за несколько лет. И до Валерия Георгиевича видели мало подобных поединков у сборной. Были вымученные победы, а здесь играли с легкостью и вдохновением. Причем соперник попался приличный, хотя и скованный из-за удаления и перехода на схему, которая им явно не подходит. Но Драган Стойкович специально поставил команду в неудобное положение моделью с четверкой защитников без некоторых основных футболистов. Они протестировали работу без мяча вторым номером. А вот команда Карпина сыграла гибрид схем с тремя и двумя центральными защитниками, всё получалось первым номером. Головин и два Миранчука сегодня были хороши, ведь после Антона забил также Алексей. А голевой пас отдал Горшков из «Крыльев Советов», свежий левый защитник сборной во втором тайме.

Василию Уткину, чью память почтили до начала матча, поединок точно бы понравился. Сегодня давний приятель комментатора Карпин сработал чисто. У хозяев был подвижный, осмысленный и грамотный футбол. Понятно, что у сербов нашлось несколько перспективных подходов. Но «армеец» Гайич сегодня по привычке сыграл за российскую сторону. А дальше дело техники, капитан Головин спокойно дирижировал игрой и передал это право ударнику Захаряну. Оставалось не пропустить, хотя эта задача не была первостепенной, учитывая товарищеский статус матча. С такой гибридной схемой можно побеждать первым номером даже в равных составах.