«Атлетико» хочет выручить с продажи Жоау Феликса 80 млн евро

«Атлетико» не рассчитывает на нападающего Жоау Феликса, который в нынешнем сезоне выступает за «Барселону» на правах аренды.
По данным источника, «матрасники» намерены продать португальца этим летом за 80 млн евро. Если мадридскому клубу не удастся это сделать, «Атлетико» может рассмотреть вариант с ещё одной арендой форварда в «Барселону».
Напомним, что Жоау Феликс перешёл в «Атлетико» в 2019 году за 127 млн евро из «Бенфики». Контракт нападающего с «матрасниками» рассчитан до 2029 года.
Тем более за такие деньги 💰.
Тем более за такие деньги 💰.
Жоау отличный нападающий — быстро реагирует, забивает голы как ногами, так и головой, целеустремленный, находчивый и с большими амбициями. Но историю Антуана Гризманна хорошо помним: выбрал Барселону, оказался в тени Месси, хотя забивал за Барселону много. Потом понял, что он в душе все-таки "матрасник" и вернулся в Атлетико. А там, Жоау не смог попасть в основной состав и выбрал Барселону временно. В Барселоне теперь Месси не играет, в тени не останется, но трансферная политика не позволит ему остаться там надолго.
Вопрос только в том, кто даст 80 млн евро за Жоау Феликса? Может быть — Бавария, Реал Мадрид, Ман Сити, Челси, но в этих клубах тоже большая конкуренция. Чемпионат Испании подходит Жоау, но в АПЛ ему будет трудно, так что его трансфер за такие деньги маловероятен. Возможно ПСЖ вариант для него. Мбаппе уходит, а тренер Энрике таких игроков любит.
Жоау отличный нападающий — быстро реагирует, забивает голы как ногами, так и головой, целеустремленный, находчивый и с большими амбициями. Но историю Антуана Гризманна хорошо помним: выбрал Барселону, оказался в тени Месси, хотя забивал за Барселону много. Потом понял, что он в душе все-таки "матрасник" и вернулся в Атлетико. А там, Жоау не смог попасть в основной состав и выбрал Барселону временно. В Барселоне теперь Месси не играет, в тени не останется, но трансферная политика не позволит ему остаться там надолго.
Вопрос только в том, кто даст 80 млн евро за Жоау Феликса? Может быть — Бавария, Реал Мадрид, Ман Сити, Челси, но в этих клубах тоже большая конкуренция. Чемпионат Испании подходит Жоау, но в АПЛ ему будет трудно, так что его трансфер за такие деньги маловероятен. Возможно ПСЖ вариант для него. Мбаппе уходит, а тренер Энрике таких игроков любит.