«Атлетико» хочет выручить с продажи Жоау Феликса 80 млн евро

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сегодня, 18:28

«Атлетико» не рассчитывает на нападающего , который в нынешнем сезоне выступает за «Барселону» на правах аренды.

По данным источника, «матрасники» намерены продать португальца этим летом за 80 млн евро. Если мадридскому клубу не удастся это сделать, «Атлетико» может рассмотреть вариант с ещё одной арендой форварда в «Барселону».

Напомним, что Жоау Феликс перешёл в «Атлетико» в 2019 году за 127 млн евро из «Бенфики». Контракт нападающего с «матрасниками» рассчитан до 2029 года.