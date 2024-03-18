О них должен говорить весь мир. Раздаём футбольные «Оскары» за «роли второго плана»

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вчера, 19:48

Неожиданные или недооцененные герои.

Коби Майну («Манчестер Юнайтед», хавбек)

Лишь бы не перехвалили, как форварда Рэшфорда в прошлом. Поскольку «Юнайтед» это монарший клуб, то у них есть привычка делать икон из молодых ребят, особенно воспитанников академии. Аргентинскому крайнему форварду Гарначо надо скрутить самоуверенность за полем, чтобы развиваться. А вот Коби Майну вроде бы из другого теста. Фантастически умный игрок центра поля, самый полнокровный хавбек команды по сумме характеристик в новом сезоне. А поскольку ему всего 18 лет, то желаем не зазнаться и провести на одном дыхании много лет в большом футболе.

Алехандро Гримальдо («Байер», латераль)

Когда «Бавария» интересуется Зинченко, то это намек, что тренировать их будет Хаби Алонсо, создатель невероятного «Байера» с высокой игрой флангами. Наставник с радостью забрал бы в Мюнхен Гримальдо, но 28-летний испанец еще более атакующий латераль, чем украинец. Гримальдо в Леверкузене первый сезон, один из лучших свободных трансферов последних лет. Фримпонг атакует справа, а Гримальдо слева. «Байер» забивает много мячей, хотя страдает оборона, но испанец заслуживает футбольный «Оскар» за лучшую роль второго плана. У латераля 11 голевых передач, на первом месте по ассистам в топ-5.

Паскаль Гросс («Брайтон», хавбек)

Будь Паскаль на лет семь моложе, за ним выстроилась бы длинная очередь. Но немцу 32 года, его удел – получать комплименты за умение создавать моменты. Только Иско, Бруну Фернандеш и австриец из «Бохума» Кевин Штегер в среднем придумали больше пасов под удар, чем Гросс. Паскалю мешает общее состояние «Брайтона» – команда талантливого тренера Де Дзерби выступает ужасно, собирая поражения. Но упрямый немец отдал 10 голевых передач только в АПЛ . Идеальный номинант на лучшую роль второго плана.

Лоис Опенда («Лейпциг», форвард)

Уоткинс из «Астон Виллы» вышел на первый план, ведь АПЛ смотрят все. С немецким футболом история локальнее. Но по системе «гол плюс пас» 24-летний бельгийский форвард Опенда равен с Холандом. В Бундеслиге Лоис забил 19 голов и сделал 4 ассиста, а Холанд в составе мощного «Манчестер Сити» собрал 18 голов и 5 результативных передач. Если думаете, что бельгиец провел больше минут на поле, то ошибаетесь. Разница минимальная, хотя «Лейпциг» явно не «Манчестер Сити» по стилю игры. Холанд фривольно относится к шансам, а у Опенда меньше промахов из удобных позиций. Когда молодой форвард сравним с самим Эрлингом, то это крутое достижение.

Ватару Эндо («Ливерпуль», хавбек)

О японце начали говорить после того, как в кармане Эндо поместился Де Брюйне в матче «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Но если выйти за пределы разговоров о делах команды Клоппа на фоне травм, то не встретите столько обсуждений игры Эндо, как разговоров футбольных фанатов со всего мира о промахах Нуньеса. Форварды – актеры первого плана, которым чаще вручают «Оскар», а вот опорные хавбеки в тени. Но от Эндо зависит судьба «Ливерпуля» в АПЛ и других турнирах. Например, вчера Ватару сыграл средне, а Майну из МЮ был лучше – «красные» вылетели из Кубка Англии после хаотичной перестрелки на «Олд Траффорд».

Янн Зоммер («Интер», вратарь)

У «Интера» столько успешных футболистов накануне будущего чемпионства – Лаутаро, Чалханоглу, Тюрам, Бастони и Димарко, что на второй план уходит главный голкипер топ-5 по проценту сейвов. Ветеран из Швейцарии отбивает 83.4 % выстрелов, обошел Доннарумму из ПСЖ и Градецки из «Байера». Зоммер играет здорово, у него 63 % «сухарей». И это тоже лучший показатель в элитных европейских лигах. Янн удачно перебрался в Милан, хотя и не сумел обыграть тезку Облака в серии пенальти в Лиге чемпионов против «Атлетико». Зато станет чемпионом Италии, что тоже неплохо.

Жоау Палинья («Фулхэм», хавбек)

Бедняга не попал в «Баварию» прошлым летом. Помог бы в Бундеслиге искать баланс в игре. Вместо этого 28-летний португалец тратит время в «Фулхэме», который не сражается за высокие места в АПЛ . Зато Палинья объясняет своей игрой, почему в Мюнхене захотели его подписать. У португальца безумные 4.6 отборов за игру в среднем. Даже Угарте в ПСЖ и Каземиро в МЮ не добрались до похожего количества удачных единоборств. Хотя Жоау не только отбирает мяч, у него ещё и пас отличный. И чутье в атаке имеется, в составе гранда мог чаще создавать голы.

Кристиан Стуани («Жирона», нападающий)

Уругвайцу 37 лет, это капитан «Жироны», но лишь в пяти матчах вышел в основе. Однако после 22 выходов на замену у него набралось почти 9 xG, первый в топ-5 по качеству моментов в пересчете на полный матч. У Стуани 7 голов, поэтому выход каталонского клуба в Лигу чемпионов, куда отчаянно стремятся, будет и его заслугой. Прелесть категории «Актер второго плана» в количестве достойных кандидатов, а также в неизбалованном отношении большинства из списка к вниманию и обожанию. Выбор огромный, такие герои – важные для своих команд люди.