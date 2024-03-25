«Кардифф Сити» – «Сандерленд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Кардифф Сити» – «Сандерленд», который состоится 29 марта 2024 года
«Кардифф Сити»
Валлийские «лазурные птицы» на данный момент в турнирной таблице Чемпиошипа занимают одиннадцатое место. Вспомним недавние матчи с участием команды. Дома с минимальным счётом в рамках матча 36-го тура чемпионата «Кардифф» одержал победу над «Хаддерсфилдом». В игре следующего тура с разницей в один мяч «лазурные птицы» одержали победу над «трактористами» из Ипсвича (2:1).
16 марта со счётом 0:2 «Кардифф Сити» проиграл в гостях команде «Суонси».
«Сандерленд»
«Чёрные коты» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на одну строчку ниже «Кардиффа». Рассмотрим несколько футбольных поединков «красно-бело-чёрных» за последнее время. Полтора месяца «Сандерленд» не радует победами своих поклонников. С минимальным счётом дома «чёрные коты» проиграли «Лестеру». В позапрошлом туре Чемпионшипа «красно-бело-чёрные» на выезде уступили «святым» из Саутгемптона с разницей в пару мячей (2:4).
16 марта нулевую ничью раскатали «чёрные коты» с КПР.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кардифф Сити» – 2.50
- Ничья – 3.15
- Победит «Сандерленд» – 2.75
- Победит «Кардифф Сити» с форой -1.5 гола – 4.70
- Тотал голов больше 2.5 – 2.18
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.58
Статистика
- Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру
- Только в одном матче из пяти крайних «лазурные птицы» проиграли
- За аналогичный период «чёрные коты» уступили своим соперникам в четырёх поединках.
Прогноз
В будущей игре компания Pinnacle ставку предлагает сделать с коэффициентом 3.15 на ничью. На поле встретятся две примерно равные по силе команды. С большой долей вероятности победителя в предстоящем матче мы не увидим.