«Кардифф Сити» – «Сандерленд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

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сегодня, 02:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Кардифф Сити» – «Сандерленд», который состоится 29 марта 2024 года

«Кардифф Сити»

Валлийские «лазурные птицы» на данный момент в турнирной таблице Чемпиошипа занимают одиннадцатое место. Вспомним недавние матчи с участием команды. Дома с минимальным счётом в рамках матча 36-го тура чемпионата «Кардифф» одержал победу над «Хаддерсфилдом». В игре следующего тура с разницей в один мяч «лазурные птицы» одержали победу над «трактористами» из Ипсвича (2:1).

16 марта со счётом 0:2 «Кардифф Сити» проиграл в гостях команде «Суонси».

«Сандерленд»

«Чёрные коты» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на одну строчку ниже «Кардиффа». Рассмотрим несколько футбольных поединков «красно-бело-чёрных» за последнее время. Полтора месяца «Сандерленд» не радует победами своих поклонников. С минимальным счётом дома «чёрные коты» проиграли «Лестеру». В позапрошлом туре Чемпионшипа «красно-бело-чёрные» на выезде уступили «святым» из Саутгемптона с разницей в пару мячей (2:4).

16 марта нулевую ничью раскатали «чёрные коты» с КПР .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кардифф Сити» – 2.50

Ничья – 3.15

Победит «Сандерленд» – 2.75

Победит «Кардифф Сити» с форой -1.5 гола – 4.70

Тотал голов больше 2.5 – 2.18

Тотал голов меньше 2.5 – 1.58

Статистика

Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

Только в одном матче из пяти крайних «лазурные птицы» проиграли

За аналогичный период «чёрные коты» уступили своим соперникам в четырёх поединках.

Прогноз

В будущей игре компания Pinnacle ставку предлагает сделать с коэффициентом 3.15 на ничью. На поле встретятся две примерно равные по силе команды. С большой долей вероятности победителя в предстоящем матче мы не увидим.