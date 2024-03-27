Двадцать пятая сборная Евро-2024. Холанд и Головин пропустят крутой турнир

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вчера, 11:22

Такой состав мог бы выйти в плей-офф.

Самые юные фанаты не помнят, но раньше чемпионат Европы был турниром всего шестнадцати сборных. Увеличение на восемь участников породило миф, что уровень игры значительно упадет. Но проверили на практике, что это не так. Не только сборная России в числе команд, которые могли бороться за выход в плей-офф при удачной жеребьевке. Шведы, валлийцы, норвежцы, греки, финны, ирландцы, македонцы, боснийцы и многие другие не прошли в финальную часть. Рассказывали о звездах, которым попасть на Евро-2024 помешают травмы и дисквалификации, а здесь друзья Холанда по несчастью в отборе.

Вратарь

Лукаш Градецки (Финляндия/«Байер»)

В этом сезоне даже некоторые фанаты «Баварии» не будут против чемпионства «Байера». Клубу из Мюнхена будет полезно разок проиграть, чтобы через год оказаться выше по уровню организации игры с новым тренером. Им может стать Хаби Алонсо, чей «Байер» впечатляет в Бундеслиге и хочет в финал Лиги Европы. Градецки в 34 года имеет шанс стать чемпионом Германии, но финны мимо евро.

Резерв: Куимхин Келлехер (Ирландия/«Ливерпуль»), Матвей Сафонов (Россия/«Краснодар»).

Защитники

Костас Цимикас (Греция/ «Ливерпуль»)

Крайний защитник «Ливерпуля» получал игровую практику в клубе после травмы Робертсона. И хотя не впечатлил так сильно, как юный Конор Бредли, Клопп ценит греческого левого защитника. Но Костас не сыграет на Евро-2024, ведь вчера вылетели в серии пенальти от команды Грузии в Тбилиси. У греков не такое мощное и уверенное в себе поколение, как двадцать лет назад, но Цимикас выделяется.

Стефан Савич (Черногория/«Атлетико»)

Ветерану 33 года, но центральный защитник «Атлетико» остается серьезным бойцом. В отборе к Евро на его счету два гола, дрался в каждом матче, в котором сыграл. Однако черногорцы с набором ветеранов не прошли дальше. Понятно, что в таком возрасте Савич не на пике формы, в «Атлетико» есть другие центральные защитники. Но Хименес и Аспиликуэта играют реже, чем ветеран. Савич выходит в плей-офф ЛЧ .

Виктор Линделеф (Швеция/«Манчестер Юнайтед»)

Невзирая на конкуренцию – у МЮ есть Варан и Магуайр, не считая ветерана Эванса, шведский защитник оказался первым из людей своего амплуа по сыгранным минутам в АПЛ . Линделеф не всегда выступает здорово, у конкурентов есть шансы оставить его без практики. И будущий тренер МЮ , если уволят тен Хага, поищет нового лидера обороны. Но Виктор важен для сборной Швеции, опытный футболист.

Бахтиёр Зайнутдинов (Казахстан/«Бешикташ»)

Валлиец Дэвис угодил на скамейку «Тоттенхэма», у Постекоглу есть более сильный левый латераль. А вот Зайнутдинов был в основе сборной Казахстана, которая дошла до финала отбора через Лигу Наций. Греция разгромила команду, которой не хватило класса. Но лично Бахтиёр провел сильный отбор. На счету универсального хавбека и защитника целых 4 гола, в том числе финнам и датчанам.

Резерв: Сеад Колашинац (Босния и Герцеговина/«Аталанта»), Нуралы Алип (Казахстан/«Зенит»), Наир Тикнизян (Армения/«Локомотив»), Джонни Эванс (Северная Ирландия/ МЮ ).

Полузащитники

Мартин Эдегор (Норвегия/«Арсенал»)

Один из самых дорогих футболистов в составе. Капитан «Арсенала», который в юности привлек внимание «Реала». Посмотрим, сколько лет проведет в футболке «канониров», но по сумме последних сезонов Мартин входит в список сильнейших игроков мира. А вот на Евро-2024 не будет его умных передач и на первый взгляд незаметных, но крайне важных перемещений полем, которые корректируют тактику всей команды.

Александр Головин (Россия/«Монако»)

Не участвовал в отборе. Хотя в РФС заверяют, что президент УЕФА хочет возвращения команды Карпина в официальные турниры, спрашивать придется у соперников. Головин пропустит не только ЧМ -2022, куда планировали пройти через стыковой раунд, но и Евро-2024. Часики тикают, Александру скоро исполнится 28 лет. Один из лидеров «Монако» и самых ярких игроков Лиги 1 не покажет себя в Германии летом.

Эдуард Сперцян (Армения/«Краснодар»)

Отметим представителя Армении, ведь команда Петракова неплохо сражалась в отборе, хотя сил на весь путь не хватило. Зато армяне собрали классную дружину, положившись на людей, родившихся за пределами страны. Речь о Сперцяне, чей родной город – Краснодар, а также о других футболистах, собранных по всему миру. Эдуард в этом сезоне хорош, за ним летом придут большие клубы из Лиги чемпионов.

Резерв: Антони Эланга (Швеция/«Ноттингем Форест»), Деян Кулусевски (Швеция/«Тоттенхэм»), Эльхиф Элмас (Северная Македония/«Лейпциг»), Оскар Глух (Израиль/«Лейпциг»).

Нападающие

Эван Фергюсон (Ирландия/«Брайтон»)

Кровь с молоком, как говорят в таких случаях. Нападающий «Брайтона» родился в Дублине в семье бывшего футболиста. В отличие от Райса и Кейна, держался ирландских корней, не искал путь в сборную Англии. Фергюсону девятнадцать лет, невероятно перспективный и опасный форвард. Но поскольку Ирландия в неважном состоянии, то Эван не соберет коллекцию из участий в престижных турнирах со сборной.

Эрлинг Холанд (Норвегия/«Манчестер сити»)

Один из фаворитов в борьбе за «Золотой мяч», если пройдет «Реал» в Лиге чемпионов. Холанду определенно надо учиться лучше работать в центральных матчах, на выходных у него драка против «Арсенала» в АПЛ . Но Эрлинг доказал уникальность. Лишь по умению заметить напарников надо прибавить. Но голевое чутье у атлетичного Холанда на космическом уровне. Жаль, что викинга не будет на Евро.

Виктор Дьёкереш (Швеция/«Спортинг»)

Человек, у которого 50 голевых действий за сезон, должен играть на Евро. Но Виктор вместе с более знаменитыми коллегами по сборной Швеции – Форсбергом, Кулусевски и Исаком, не прошел отбор. Хотя старался выделиться и стать важным для национальной команды. Из «Спортинга» сенсационный новичок португальского клуба попадет в состав гранда, но чемпионат Европы посмотрит по телевизору.

Резерв: Александер Исак (Швеция/«Ньюкасл»), Эдин Джеко (Босния и Герцеговина/«Интер»).