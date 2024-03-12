Легендарный бразильский нападающий Роналдо назвал сборную всех времён.
Вратарь: Джанлуиджи Буффон.
Защитники: Роберто Карлос, Фабио Каннаваро, Паоло Мальдини, Кафу.
Полузащитники: Диего Марадона, Зинедин Зидан, Пеле.
Нападающие: Криштиану Роналду, Роналдо, Лионель Месси.
Куда лучшему нападающему всех времен до комментаторов Соккера
Куда лучшему нападающему всех времен до комментаторов Соккера
Вратарь: Лев Яшин (Динамо (Москва) или Мануэль Нойер (Бавария) + за его хорошую игру ногами в защите.
Защитники: Паоло Мальдини (Милан), Рафаэль Маркес (Барселона), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль),
Полузащитники: один опорный — Н'Голо Канте (Лестер), Лука Модрич (Реал Мадрид), Андрес Иньеста (Барселона), на позиции атакующего полузащитника Роналдиньо (Барселона).
Нападающие: Лионель Месси (Барселона), Серхио Агуэро (Манчестер Сити), Луис Суарес (Барселона)
Тактическая схема: 3-1-3-3
Вратарь: Лев Яшин (Динамо (Москва) или Мануэль Нойер (Бавария) + за его хорошую игру ногами в защите.
Защитники: Паоло Мальдини (Милан), Рафаэль Маркес (Барселона), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль),
Полузащитники: один опорный — Н'Голо Канте (Лестер), Лука Модрич (Реал Мадрид), Андрес Иньеста (Барселона), на позиции атакующего полузащитника Роналдиньо (Барселона).
Нападающие: Лионель Месси (Барселона), Серхио Агуэро (Манчестер Сити), Луис Суарес (Барселона)
Тактическая схема: 3-1-3-3