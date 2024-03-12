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Роналдо назвал сборную всех времён

вчера, 20:14

Легендарный бразильский нападающий Роналдо назвал сборную всех времён.

Вратарь: Джанлуиджи Буффон.

Защитники: Роберто Карлос, Фабио Каннаваро, Паоло Мальдини, Кафу.

Полузащитники: Диего Марадона, Зинедин Зидан, Пеле.

Нападающие: Криштиану Роналду, Роналдо, Лионель Месси.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:58
это он не очень всерьёз !
амурец
амурец
сегодня в 00:23
Просто это его личное мнение, хотя нельзя сказать что Роналдо не разбирается в футболе, но тут наверное брльше сыграло его опять же личное мнение
suiw
suiw
вчера в 23:59
А где Эйсебио?
Интерес
Интерес
вчера в 23:41
Хорошо хоть Пеле не в ворота поставил,чтобы себе место освободить,а только в полузащитники.
sir_Alex
sir_Alex ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
вчера в 22:07
Как минимум.
dp9cwcnj676b
dp9cwcnj676b ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:57
Но ваш комментарий о сборной очень поучителен.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:20
Что несет этот Роналдо…пусть почитает ниже комментарии знатоков и учится 😁
Куда лучшему нападающему всех времен до комментаторов Соккера
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 20:57
Moя версия сборной:

Вратарь: Лев Яшин (Динамо (Москва) или Мануэль Нойер (Бавария) + за его хорошую игру ногами в защите.

Защитники: Паоло Мальдини (Милан), Рафаэль Маркес (Барселона), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль),

Полузащитники: один опорный — Н'Голо Канте (Лестер), Лука Модрич (Реал Мадрид), Андрес Иньеста (Барселона), на позиции атакующего полузащитника Роналдиньо (Барселона).

Нападающие: Лионель Месси (Барселона), Серхио Агуэро (Манчестер Сити), Луис Суарес (Барселона)

Тактическая схема: 3-1-3-3
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:35
Буффона я бы на Яшина заменил
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:33
Тош4ит от этих сборных. Никакого баланса.
Elliada_
Elliada_
вчера в 20:32
Начудил, конечно. Это не сборная, а список имен. Например, Пеле поставил в полузащиту, чтобы впихнуть Роналду. Зачем? Лучше опорника в сборную поставил бы. Удивлен, что Кройфу места не нашлось. Как по мне, Каннаваро лишний. Вместо него можно было поставить Беккенбауэра.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 20:32
Таких сборных можно собрать десятка три четыре.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:30
Как он мог забыть Моуриньо... Ведь в такой сборной должен же быть один Пятачок?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:25
Опять эти любители смешивать футболистов разных эпох, хотя они играли в совершенно разных условиях...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:17
Юморист)) Он бы еще Ромарио и Ривалдо в оборону поставил))
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