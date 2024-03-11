Реванш Акинфеева, выстрел Чавеса и характер Квеквескири. Символическая сборная 20-го тура РПЛ

Атака нанесла ответный удар.
Вратарь
Игорь Акинфеев (ЦСКА) – реабилитация тура
Хорошо быть опытным 37-летним голкипером, который прекрасно знает себя. Акинфеев ошибался в предыдущем туре, когда запустил мяч навесным ударом под перекладину с «Оренбургом». А теперь потащил несколько опасных обводящих ударов против «Крыльев Советов» и отразил пенальти. Отбил мяч ногами, немножко повезло, но в других эпизодах положился на чистое мастерство.
Защитники
Келвен Дуглас (ЦСКА) – активность недели
У правого латераля ЦСКА голевая передача. Ещё два удара по воротам, три созданных момента в сумме, отборы, перехваты и выносы мяча. Отличная игра Келвена, чей удачный дебют перевел серба Гайича на левый фланг. «Армейцам» повезло с этим новичком, ведь если двадцатитрехлетний Дуглас прибавит, то тренер Федотов не будет жалеть о переходе Фернандеса в «Зенит».
Виллиан Роша (ЦСКА) – дубль тура
Неделю назад нарывался на попадание в сборную тура, но тогда были другие результативные центральные защитники. Сейчас нельзя оставить Рошу за бортом, так как его дубль принёс ЦСКА первую победу нового года. Дважды после подач с углов поля бразилец грамотно выигрывал борьбу у соперников из «Крыльев Советов». В обороне тоже не заставил Акинфеева краснеть от злости.
Кирилл Гоцук («Пари НН») – организатор недели
«Пари НН» одержал первую победу на выезде. Обыграли «Рубин», который 68 % игрового времени был с мячом. Гоцук организовал победный мяч – пробил головой, что завершилось срезкой Трошечкина. И хотя нужно похвалить голкипера «Пари НН» Нигматуллина, капитан команды Гоцук управляет целой линией. Со своей работой справляется, 7 раз выносил мяч подальше.
Дуглас Сантос («Зенит») – проворность тура
А чего бразилец не умеет? В Екатеринбурге левый латераль «Зенита» забил первый мяч фаворита – подсуетился в штрафной площади при стандарте, отличился ударом головой. Дуглас привычно развивал атаки по левому краю, помогал Клаудиньо с черновой работой, которой было немного, и открывал Мостовому зоны в атаке. Самый стабильный латераль РПЛ снова не подвёл.
Полузащитники
Максим Глушенков («Локомотив») – настырность недели
«Локомотив» не за что хвалить, команда Галактионова потеряла очки дома против последнего клуба в таблице. Но Глушенков сыграл здорово. На его счету опасные удары, которые привели к моментам у ворот «Сочи», а также гол после передачи Тикнизяна. Максим продолжает играть успешно, в отличие от его московского клуба. Удары, обводки, резкие ходы – умеет всё.
Ираклий Квеквескири («Факел») – характер тура
Ветеран «Факела» доказал звездным футболистам «Спартака», что его команда не хуже. У Ташуева несколько героев и командная победа над фаворитом, но выделить хочется именно Ираклия. Квеквескири рано получил желтую карточку, но показал молодым ребятам из антисборной тура правильную реакцию в таких случаях. Продержался до конца победного матча без дополнительных ошибок.
Луис Чавес («Динамо») – выстрел недели
У мексиканца есть конкуренты в новом клубе, но Лаксальт перебрал карточек, поэтому не мог сыграть против «Ахмата». Вышли Фомин, Карраскаль и Чавес. Именно Луис направил непростой для «Динамо» поединок в победное русло. Чавес подработал мяч под левую ногу, неотразимо пробил издали. Голкипер Шелия не справился с выстрелом, а москвичи сумели позже развить успех благодаря новой ошибке соперника.
Джимми Марин («Оренбург») – полезность тура
Костариканец спас «Оренбург» в важнейшем поединке против конкурента в борьбе за выживание. Сначала «Балтике» не повезло, что отменили их гол из-за офсайда. Затем команде Игнашевича улыбнулась удача, Воробьёв не забил пенальти, заработанный Марином. Но затем Джимми вбежал в штрафную площадь и забил важнейший мяч. У «Оренбурга» первая победа за десять туров.
Нападающие
Константин Тюкавин («Динамо») – везунчик недели
Шикарно подыгрывал напарникам. Тюкавин возил на спине защитников «Ахмата», закрывая мяч корпусом, а затем голкипер Шелия подарил Константину гол за все старания. Центральный нападающий отличился результативным действием в восьмом туре РПЛ подряд. Это клубный рекорд «Динамо», Тюкавин превзошел достижение молодого Кокорина.
Мохаммад Мохеби («Ростов») – приём тура
Иранец в первом тайме четко открылся под непростой пас, принял мяч на грудь и хлестко пробил в угол, опередив защитника «Краснодара» Тормену. А во втором тайме вингер «Ростова» технично оторвался от того же Витора и сделал дубль ударом в касание. Иранец дважды сыграл как хороший центральный форвард, не оставив Сафонову шансов.
Главные тренеры
Валерий Карпин («Ростов») и Сергей Ташуев («Факел»)
Только ЦСКА и «Урал» обыгрывали «горожан» в первой части сезона. А теперь к Федотову и Ганчаренко присоединился ещё один наставник. Валерий Георгиевич грамотно настроил подопечных. «Ростов» обыграл «Краснодар» психологически и фактически. Аналогичный вердикт по делу «Спартака» и «Факела». Ташуев со своей тактикой прессинга заставил фаворита уступить.
Сюрпризы. Поражения «Краснодара» и «Спартака»
«Ростов» мог сыграть вничью с лидером РПЛ, но вряд ли многие ставили на неудачу Ивича. Абаскаль тоже не собирался проигрывать «Факелу», но сложилось иначе. Клубы из Ростова-на-Дону и Воронежа показали себя против фаворитов, чем воспользовался «Зенит». Впереди кубковые матчи, перенос тура, а дальше пауза на игры сборных. РПЛ вернется лишь через три недели. А пока фиксируем, что Семак вышел на первое место, воспользовался осечкой Ивича.
Отличный юмор !!!
Будь здрав.
Отличный юмор !!!
Будь здрав.
Вот же,блин,зараза какая...
Вот же,блин,зараза какая...
Жаль, что автор не умолчал об игре Беленова.
Акинфеев отбил мяч НЕ ногами, а ЛЕВОЙ (ногой Бога ) повторив трюк при игре со сборной Испания.
Жаль, что автор не умолчал об игре Беленова.
Акинфеев отбил мяч НЕ ногами, а ЛЕВОЙ (ногой Бога ) повторив трюк при игре со сборной Испания.