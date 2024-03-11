Реванш Акинфеева, выстрел Чавеса и характер Квеквескири. Символическая сборная 20-го тура РПЛ

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сегодня, 20:14

Атака нанесла ответный удар.

Вратарь

Игорь Акинфеев ( ЦСКА ) – реабилитация тура

Хорошо быть опытным 37-летним голкипером, который прекрасно знает себя. Акинфеев ошибался в предыдущем туре, когда запустил мяч навесным ударом под перекладину с «Оренбургом». А теперь потащил несколько опасных обводящих ударов против «Крыльев Советов» и отразил пенальти. Отбил мяч ногами, немножко повезло, но в других эпизодах положился на чистое мастерство.

Защитники

Келвен Дуглас ( ЦСКА ) – активность недели

У правого латераля ЦСКА голевая передача. Ещё два удара по воротам, три созданных момента в сумме, отборы, перехваты и выносы мяча. Отличная игра Келвена, чей удачный дебют перевел серба Гайича на левый фланг. «Армейцам» повезло с этим новичком, ведь если двадцатитрехлетний Дуглас прибавит, то тренер Федотов не будет жалеть о переходе Фернандеса в «Зенит».

Виллиан Роша ( ЦСКА ) – дубль тура

Неделю назад нарывался на попадание в сборную тура, но тогда были другие результативные центральные защитники. Сейчас нельзя оставить Рошу за бортом, так как его дубль принёс ЦСКА первую победу нового года. Дважды после подач с углов поля бразилец грамотно выигрывал борьбу у соперников из «Крыльев Советов». В обороне тоже не заставил Акинфеева краснеть от злости.

Кирилл Гоцук («Пари НН») – организатор недели

«Пари НН» одержал первую победу на выезде. Обыграли «Рубин», который 68 % игрового времени был с мячом. Гоцук организовал победный мяч – пробил головой, что завершилось срезкой Трошечкина. И хотя нужно похвалить голкипера «Пари НН» Нигматуллина, капитан команды Гоцук управляет целой линией. Со своей работой справляется, 7 раз выносил мяч подальше.

Дуглас Сантос («Зенит») – проворность тура

А чего бразилец не умеет? В Екатеринбурге левый латераль «Зенита» забил первый мяч фаворита – подсуетился в штрафной площади при стандарте, отличился ударом головой. Дуглас привычно развивал атаки по левому краю, помогал Клаудиньо с черновой работой, которой было немного, и открывал Мостовому зоны в атаке. Самый стабильный латераль РПЛ снова не подвёл.

Полузащитники

Максим Глушенков («Локомотив») – настырность недели

«Локомотив» не за что хвалить, команда Галактионова потеряла очки дома против последнего клуба в таблице. Но Глушенков сыграл здорово. На его счету опасные удары, которые привели к моментам у ворот «Сочи», а также гол после передачи Тикнизяна. Максим продолжает играть успешно, в отличие от его московского клуба. Удары, обводки, резкие ходы – умеет всё.

Ираклий Квеквескири («Факел») – характер тура

Ветеран «Факела» доказал звездным футболистам «Спартака», что его команда не хуже. У Ташуева несколько героев и командная победа над фаворитом, но выделить хочется именно Ираклия. Квеквескири рано получил желтую карточку, но показал молодым ребятам из антисборной тура правильную реакцию в таких случаях. Продержался до конца победного матча без дополнительных ошибок.

Луис Чавес («Динамо») – выстрел недели

У мексиканца есть конкуренты в новом клубе, но Лаксальт перебрал карточек, поэтому не мог сыграть против «Ахмата». Вышли Фомин, Карраскаль и Чавес. Именно Луис направил непростой для «Динамо» поединок в победное русло. Чавес подработал мяч под левую ногу, неотразимо пробил издали. Голкипер Шелия не справился с выстрелом, а москвичи сумели позже развить успех благодаря новой ошибке соперника.

Джимми Марин («Оренбург») – полезность тура

Костариканец спас «Оренбург» в важнейшем поединке против конкурента в борьбе за выживание. Сначала «Балтике» не повезло, что отменили их гол из-за офсайда. Затем команде Игнашевича улыбнулась удача, Воробьёв не забил пенальти, заработанный Марином. Но затем Джимми вбежал в штрафную площадь и забил важнейший мяч. У «Оренбурга» первая победа за десять туров.

Нападающие

Константин Тюкавин («Динамо») – везунчик недели

Шикарно подыгрывал напарникам. Тюкавин возил на спине защитников «Ахмата», закрывая мяч корпусом, а затем голкипер Шелия подарил Константину гол за все старания. Центральный нападающий отличился результативным действием в восьмом туре РПЛ подряд. Это клубный рекорд «Динамо», Тюкавин превзошел достижение молодого Кокорина.

Мохаммад Мохеби («Ростов») – приём тура

Иранец в первом тайме четко открылся под непростой пас, принял мяч на грудь и хлестко пробил в угол, опередив защитника «Краснодара» Тормену. А во втором тайме вингер «Ростова» технично оторвался от того же Витора и сделал дубль ударом в касание. Иранец дважды сыграл как хороший центральный форвард, не оставив Сафонову шансов.

Главные тренеры

Валерий Карпин («Ростов») и Сергей Ташуев («Факел»)

Только ЦСКА и «Урал» обыгрывали «горожан» в первой части сезона. А теперь к Федотову и Ганчаренко присоединился ещё один наставник. Валерий Георгиевич грамотно настроил подопечных. «Ростов» обыграл «Краснодар» психологически и фактически. Аналогичный вердикт по делу «Спартака» и «Факела». Ташуев со своей тактикой прессинга заставил фаворита уступить.

Сюрпризы. Поражения «Краснодара» и «Спартака»