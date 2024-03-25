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Азар выбрал состав «Челси» для игры в формате 5х5

сегодня, 12:15

Экс-игрок «Челси» Эден Азар составил символическую сборную «синих» для игры в формате 5х5.

Бельгиец выбрал себя, Джанфранко Дзолу, Хуана Мату, Дидье Дрогба и Фрэнка Лэмпарда.

За «синих» футболист выступал с 2012 по 2019 год.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:18
Азар в Челси был великолепен 🔥
yqj7nthd8fc9
yqj7nthd8fc9
сегодня в 13:49
Выбрал для себя и не более того... другой выберет под себя и будут другие фамилии...
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 13:43, ред.
Все игроки полевые — Джанфранко Дзола, Хуан Мата, Дидье Дрогба и Фрэнк Лэмпард. Кто пятый?

А почему не назвал вратаря? Ах да, понятно — Бургер Макдональдс Азар...!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:58
Вообще не интересно, что он там выбрал .
Гость
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