Азар выбрал состав «Челси» для игры в формате 5х5

Экс-игрок «Челси» Эден Азар составил символическую сборную «синих» для игры в формате 5х5.
Бельгиец выбрал себя, Джанфранко Дзолу, Хуана Мату, Дидье Дрогба и Фрэнка Лэмпарда.
За «синих» футболист выступал с 2012 по 2019 год.
Экс-игрок «Челси» Эден Азар составил символическую сборную «синих» для игры в формате 5х5.
Бельгиец выбрал себя, Джанфранко Дзолу, Хуана Мату, Дидье Дрогба и Фрэнка Лэмпарда.
За «синих» футболист выступал с 2012 по 2019 год.
А почему не назвал вратаря? Ах да, понятно — Бургер Макдональдс Азар...!
А почему не назвал вратаря? Ах да, понятно — Бургер Макдональдс Азар...!